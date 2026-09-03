क्या राघव चड्ढा की जाएगी राज्यसभा सदस्यता? वोटर लिस्ट से नाम हटने पर जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ
पंजाब की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटने से सियासी हड़कंप मच गया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्लीः पंजाब में चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत तैयार की गई मतदाता सूची के मसौदे से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटाए जाने से एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है.
इस घटनाक्रम ने इन अटकलों को भी हवा दे दी है कि राघव चड्ढा का नाम हटने से उनकी राज्यसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है. संवैधानिक और संसदीय विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी राय रखी.
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि पंजाब की मतदाता सूची से चड्ढा का नाम हटाए जाने से, उनकी राज्यसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
आचार्य ने गुरुवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है कि मतदाता सूची के मसौदे से नाम हटने के बाद उनकी राज्यसभा सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी. राज्यसभा के चुनाव नियम यह स्पष्ट करते हैं कि पंजाब की मतदाता सूची से नाम हटने मात्र से उच्च सदन की उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा."
उन्होंने बताया कि कानून के तहत, राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए उस राज्य का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है. उम्मीदवार के लिए भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना ही काफी है.
आचार्य ने ध्यान दिलाया कि इस नियम को साल 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) में एक संशोधन के जरिए बदला गया था. साल 2016 में जारी राज्यसभा के चुनाव-संबंधी दिशानिर्देश भी यह साफ करते हैं कि किसी खास राज्य से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए उसी राज्य का मतदाता होना अनिवार्य नहीं है.
साल 2003 के संशोधन ने राज्यसभा की योग्यता के नियम को बदल दिया था
इस मुद्दे की जड़ें संसद द्वारा साल 2003 में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन से जुड़ी हैं. इस संशोधन से पहले, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 के तहत किसी खास राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए उसी राज्य का मतदाता होना अनिवार्य था.
आचार्य ने कहा, "संसद ने साल 2003 में इस प्रावधान को बदल दिया और यह संशोधन उसी साल 28 अगस्त से लागू हुआ. इस बदलाव के बाद, राज्यसभा का कोई भी उम्मीदवार भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है और उसके लिए उस राज्य का निवासी या मतदाता होना आवश्यक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है."
कहीं और पंजीकृत होने पर चड्ढा अपनी सदस्यता बरकरार रख सकते हैं
चड्ढा के मामले में यह मुद्दा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहले दिल्ली में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत थे. उनका नाम राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या 52, क्रम संख्या 313 में दर्ज था. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपना मतदाता पंजीकरण पंजाब में स्थानांतरित कर लिया था और वर्तमान में वह मोहाली में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं.
आचार्य ने कहा, "इसलिए, भले ही उनका नाम अंततः पंजाब की अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया जाए, फिर भी इससे उनकी राज्यसभा सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होगी, बशर्ते वे भारत में कहीं और एक मतदाता के रूप में पंजीकृत रहें."
चड्ढा ने लगाया राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप
साल 2022 में पंजाब से आप (AAP) उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए चड्ढा ने खुद को "स्थायी रूप से स्थानांतरित" की श्रेणी में डाले जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि उनका मतदाता पंजीकरण मोहाली में है. चड्ढा ने कहा कि मतदाता सूची अभी भी मसौदे (ड्राफ्ट) के चरण में है और वह एसआईआर दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध कानूनी विकल्पों को खंगाल रहे हैं.
चड्ढा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "यह केवल एक लिपिकीय (clerical) गलती नहीं लगती है. यह राजनीतिक प्रतिशोध का एक स्पष्ट मामला है." उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है.
चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा, "जब से मैंने पार्टी छोड़ी है, उसका नेतृत्व गुस्से से जल रहा है." उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब पुलिस और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया गया है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया. उन्होंने आगे दावा किया कि जिन अन्य सांसदों ने आप छोड़ी और भाजपा में शामिल हुए, उन्हें भी पंजाब सरकार द्वारा निशाना बनाया गया है.
'संरक्षित सूची' के प्रावधान का हवाला दिया
चड्ढा ने मतदाता सूची के मसौदे से अपना नाम बाहर किए जाने के तरीके पर भी सवाल उठाया है, जबकि एसआईआर दिशा निर्देशों के तहत सांसदों और विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों के लिए एक "संरक्षित सूची" का प्रावधान है.
चड्ढा के अनुसार, एसआईआर दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 4(d) यह प्रावधान करता है कि न्यायपालिका के सदस्यों, सांसदों, विधायकों और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल व सार्वजनिक जीवन जैसे क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों के नाम मतदाता डेटाबेस में होने पर उन्हें सूची में बनाए रखा जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वर्तमान राज्यसभा सांसद के रूप में, उनका नाम मतदाता सूची के मसौदे में बरकरार रखा जाना चाहिए था ताकि वे दावे और आपत्तियां दर्ज करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकें.
13 अगस्त को जारी की गई 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट' सूची में चड्ढा का नाम शामिल है. नाम हटाने का कारण "स्थायी रूप से स्थानांतरित" दर्ज किया गया है. एसआईआर (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया वर्तमान में 12 सितंबर तक खुली है, जबकि अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होने की उम्मीद है.
'आप' से राघव का क्या है विवाद
यह विवाद राघव चड्ढा द्वारा अप्रैल में छह अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के महीनों बाद आया है. 'आप' छोड़ने के अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए चड्ढा ने आरोप लगाया था कि पार्टी "अपने सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से पूरी तरह भटक गई है."
हालांकि, 'आप' ने उन पर "अवसरवादी" होने का आरोप लगाया और कई प्रमुख राजनीतिक लड़ाइयों व विरोध प्रदर्शनों से उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए. तभी से चड्ढा और उनकी पूर्व पार्टी के बीच राजनीतिक मतभेद और गहरे हो गए हैं, जिसने उनके मतदाता पंजीकरण के विवाद को एक नया राजनीतिक रंग दे दिया है.
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