राष्ट्रपति से भगवंत मान सरकार की शिकायत करेंगे राघव चड्ढा, 5 मई को प्रेसिडेंट से मुलाकात का मिला समय
पंजाब की राजनीति में बड़ा धमाका: 'AAP' छोड़ 'BJP' में आए राघव चड्ढा ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा दिया है.
Published : May 3, 2026 at 5:21 PM IST
चंडीगढ़ः हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पंजाब में सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के गंभीर आरोपों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की है.
सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति कार्यालय ने चड्ढा की इस गुहार पर संज्ञान लेते हुए उन्हें मिलने का समय दे दिया है. राघव चड्ढा 5 मई को सुबह 10:40 बजे तीन अन्य सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उन्हें पंजाब की वर्तमान प्रशासनिक स्थितियों से अवगत कराएंगे.
Rajya Sabha MP Raghav Chadha had sought an appointment with President Droupadi Murmu to brief her on alleged misuse of the Punjab government machinery for political vendetta and targeted action against MPs who recently left AAP and merged with the BJP. He has been granted time at… pic.twitter.com/BL7C6ok69P— IANS (@ians_india) May 3, 2026
राघव चड्ढा कौन हैं?
राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता था, दोनों आंदोलन के दिनों से साथ रहे हैं. चड्ढा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी (AAP) से की थी. 2015 में, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उन्होंने 2019 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए. 2020 में, उन्होंने राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.
इसके बाद, उन्हें पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया गया. 21 मार्च, 2022 को आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया. राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे. इससे पहले वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और 2022 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक (MLA) के रूप में कार्य कर चुके थे.
आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच क्या हुआ?
अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच दरार तब बढ़ गई जब शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया और राघव चड्ढा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी. वे अपनी पत्नी और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ विदेश चले गए थे. लोकसभा चुनावों के दौरान भी उन्हें पंजाब की राजनीति से दूर रखा गया.
24 अप्रैल को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि वे गलत काम बर्दाश्त नहीं करते. उन्होंने आगे कहा कि वे "गलत पार्टी में सही व्यक्ति" थे और इसी वजह से वे पार्टी छोड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी के जो सांसद पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए हैं, उनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी शामिल हैं.
इसे भी पढ़ेंः