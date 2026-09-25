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कर्नाटक में रैगिंग: फर्स्ट ईयर के छात्रों के कपड़े उतरवाए, बेल्ट-हैंगर से पीटा; 9 सीनियर्स पर FIR

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )