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कर्नाटक में रैगिंग: फर्स्ट ईयर के छात्रों के कपड़े उतरवाए, बेल्ट-हैंगर से पीटा; 9 सीनियर्स पर FIR

मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास, अपहरण, बंधक बनाने, मारपीट और रैगिंग की धाराएं लगाई गई हैं.

Ragging in Mangaluru
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 7:11 PM IST

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मंगलुरु (कर्नाटक): पांडेश्वर के एक प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां सीनियर छात्रों ने कथित रूप से बीबीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को बंधक बना लिया, उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर किया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस घटना को लेकर पीड़ित छात्र ने थाने में शिकायत दी है.

मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद मंगलुरु साउथ पुलिस ने नौ सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों पर हत्या के प्रयास, अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाने, मारपीट और रैगिंग विरोधी कानून के उल्लंघन की धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार शिकायत करने वाला पीड़ित छात्र केरल के त्रिशूर का रहने वाला है. उसकी उम्र करीब 19 साल है. उसके साथ पढ़ने वाले एक अन्य सहपाठी के साथ भी कथित रूप से बेरहमी से मारपीट की गई है.

पीड़ित छात्र ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 19 सितंबर की दोपहर जब दोनों छात्र कॉलेज के बाहर टहल रहे थे, तभी सीनियर छात्रों के एक ग्रुप ने पीछे से आकर उन्हें रोक लिया. वे उन दोनों को जबरदस्ती खींचकर ले गए और मोटरसाइकिल पर बैठा दिया. जब उनदोनों ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया.

कमरे में छात्रों को जबरन अंडरगारमेंट्स में रहने के लिए मजबूर किया गया. जब वे चिल्लाए, तो हमलावरों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बेल्ट व हैंगर से उनकी बेरहमी से पिटाई की. पीड़ित का आरोप है कि इस पूरी घटना का मोबाइल फोन पर वीडियो भी बनाया गया.

पुलिस ने बताया कि जब मारपीट से बेहाल होकर छात्रों ने पीने के लिए पानी मांगा, तो आरोपी गंदा पानी ले आए. जब छात्रों ने उसे पीने से मना कर दिया, तो आरोपियों ने वह पानी उनके ऊपर उड़ेल दिया. उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए चेतावनी दी, "अगर तुमने इस रैगिंग की घटना की शिकायत पुलिस या किसी और से की, तो हम कॉलेज में ही तुम्हें चाकू से टुकड़ों में काट डालेंगे."

एफआईआर के अनुसार छात्रों को बंधक बनाकर शाम 6 बजे तक इस तरह के अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया गया. इसके बाद, जब वे कॉलेज लौटे, तो उन्हें धमकी दी गई कि उन्हें क्लीन-शेव होकर और बिना जूते पहने क्लास में आना होगा. इस डर से छात्र अपने गृहनगर लौट गए और माता-पिता को पूरी बात बताई. परिवार से हिम्मत मिलने के बाद, छात्र वापस मंगलुरु आए और पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

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