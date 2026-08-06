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कर्नाटक: मंगलुरु के प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग का मामला, पांच छात्र गिरफ्तार

मंगलुरु : कर्नाटक के मंगलुरु में एक प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पांच सीनियर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

कर्नाटक के मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर के गुज्जराकेरे में एक चाय की दुकान के पास मंगलुरु के प्राइवेट कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट्स के साथ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा रैगिंग किया गया. इस मामले में बुधवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

मामले की जांच में यह कन्फर्म हो गया है कि यह सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर्स छात्रों की रैगिंग की गई. इस बारे में कमिश्नर ने कहा कि मामले में रैगिंग प्रोहिबिशन एक्ट की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. लॉजिस्टिक्स डिप्लोमा के सेकंड ईयर में पढ़ने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने फर्स्ट ईयर के बीबीए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दो स्टूडेंट्स पर बिना किसी वजह के ड्रेस कोड थोपने की कोशिश की, यह कहते हुए कि 'तुम्हें जूते नहीं पहनने चाहिए'.

जब जूनियर्स ने इसका विरोध किया, तो सीनियर्स ने उन पर बुरी तरह हमला कर दिया. जिन पीड़ित स्टूडेंट्स पर हमला हुआ और हमला करने वाले आरोपी केरल के हैं. घायल स्टूडेंट्स का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. कमिश्नर ने बताया कि उनके बयानों के आधार पर मंगलुरु साउथ (पांडेश्वर) पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.