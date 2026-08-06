ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: मंगलुरु के प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग का मामला, पांच छात्र गिरफ्तार

कर्नाटक में इस घटना की जांच में यह साफ हो गया कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर जबरदस्ती ड्रेस कोड थोपा और रैगिंग की.

college Ragging case
कर्नाटक के मंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंगलुरु : कर्नाटक के मंगलुरु में एक प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पांच सीनियर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

कर्नाटक के मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर के गुज्जराकेरे में एक चाय की दुकान के पास मंगलुरु के प्राइवेट कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट्स के साथ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा रैगिंग किया गया. इस मामले में बुधवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

मामले की जांच में यह कन्फर्म हो गया है कि यह सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर्स छात्रों की रैगिंग की गई. इस बारे में कमिश्नर ने कहा कि मामले में रैगिंग प्रोहिबिशन एक्ट की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. लॉजिस्टिक्स डिप्लोमा के सेकंड ईयर में पढ़ने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने फर्स्ट ईयर के बीबीए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दो स्टूडेंट्स पर बिना किसी वजह के ड्रेस कोड थोपने की कोशिश की, यह कहते हुए कि 'तुम्हें जूते नहीं पहनने चाहिए'.

जब जूनियर्स ने इसका विरोध किया, तो सीनियर्स ने उन पर बुरी तरह हमला कर दिया. जिन पीड़ित स्टूडेंट्स पर हमला हुआ और हमला करने वाले आरोपी केरल के हैं. घायल स्टूडेंट्स का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. कमिश्नर ने बताया कि उनके बयानों के आधार पर मंगलुरु साउथ (पांडेश्वर) पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हालांकि आरोपियों ने दावा किया कि उनमें से सिर्फ पांच उनके साथ थे, पीड़ितों ने कहा कि हमला करने वाले छह छात्र थे. अस्पताल में पीड़ितों के ठीक होने और डिस्चार्ज होने के बाद, आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया की जाएगी और छठे आरोपी की पुष्टि की जाएगी.

कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों को अभी जज के सामने पेश किया जा रहा है. घटना के बारे में जानकारी देते हुए, मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा, 'शुरू में सिर्फ चोटों के कारण मारपीट का मामला दर्ज किया गया था.

हालांकि, जांच के दौरान यह साफ हो गया कि सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर जबरदस्ती ड्रेस कोड थोपा और रैगिंग की. इसलिए जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे मामले में रैगिंग रोकथाम अधिनियम की उचित धाराएं जोड़ें और गिरफ्तार लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें.

ये भी पढ़ें- ओडिशा के VSSUT बुर्ला में रैगिंग का आरोप: जांच में घटना की पुष्टि, 4 छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई

TAGGED:

FIVE STUDENTS ARRESTED
KARNATAKA MANGALURU COLLEGE
रैगिंग का मामला
कॉलेज कर्नाटक
COLLEGE RAGGING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.