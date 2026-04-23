ओडिशा के VSSUT बुर्ला में रैगिंग का आरोप: जांच में घटना की पुष्टि, 4 छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई
ओडिशा के वीएसएसयूटी के चार छात्रों को रैगिंग के आरोप में जुर्माना लगाया गया है.
Published : April 23, 2026 at 2:07 PM IST
संबलपुर (ओडिशा): बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (VSSUT) के चार सीनियर स्टूडेंट्स पर फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट्स की कथित तौर पर रैगिंग करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
हालांकि यह घटना 15 दिन पहले हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने मामले की इंटरनल जांच के बाद पेनल्टी लगाने का फैसला किया. कुलपति प्रो. दीपक कुमार साहू के अनुसार, यह घटना विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य द्वार के पास हुई.
हालांकि उन्होंने कहा कि कैंपस “रैगिंग-फ्री” है, लेकिन इस घटना को गंभीरता से लिया गया और औपचारिक तौर पर इसे रैगिंग का मामला माना गया. ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट बीजू पटनायक ई-लर्निंग सेंटर से लौट रहे थे, तभी उन्हें सीनियर्स के एक ग्रुप ने रोक लिया.
एक स्टूडेंट से जूते के फीते खोलने को लेकर सवाल किए गए और उसे बेइज्जत किया गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट से उसके कपड़ों को लेकर बहस हुई, जिससे दोनों में कहासुनी हो गई.
बहस के दौरान, एक जूनियर ने अपने मोबाइल फोन पर घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. कहा जाता है कि सीनियर्स ने डिवाइस छीनने की कोशिश की, जिससे फोन गिर गया और खराब हो गया.
पास में मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने बीच-बचाव करके मामला सुलझाया. कुलपति ने साफ किया कि यह घटना रैगिंग का कोई संगठित काम नहीं था, लेकिन जोर देकर कहा कि सीनियर्स का जूनियर्स के साथ किसी भी तरह का गलत बर्ताव एंटी-रैगिंग नियमों के तहत माना जाएगा.
उन्होंने कहा, "यहां तक कि अलग-अलग घटनाएं भी संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."
मामले की जांच के लिए शुरू में कुलपति की अगुवाई में एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी. इसके बाद, निष्पक्षता पक्का करने के लिए एक दूसरी, ज़्यादा बड़ी जांच कमेटी बनाई गई.
पैनल में संबलपुर की सब-कलेक्टर डॉ. पुष्पांजलि पांडा, बुर्ला पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी, संबलपुर यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर, वीएसएसयूटी की इंटरनल कमेटी के सदस्य और स्टूडेंट वेलफेयर के डीन शामिल थे.
कमेटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी. कुलपति ने कहा कि रिपोर्ट पर फॉर्मल साइन और प्रक्रिया होने के बाद, आनुशासिक क्रिया, खासकर वित्तीय दंड के रूप में, लागू किया जाएगा. इसमें शामिल स्टूडेंट्स के अभिभावक से भी वचन देने के लिए कहा गया है.
कैंपस में एंटी-रैगिंग के सख्त नियम लागू हैं, फिर भी कैंपस में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. हालांकि, अधिकारियों ने दोहराया कि ऐसी हर घटना से सख्ती से निपटा जाता है.
28 अप्रैल, 2025 को अनुशासनहीनता के कामों में शामिल होने के लिए करीब 100 स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई. सजा में 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना, सिद्धांत विषय में पास से फेल तक ग्रेड कम करना, एकेडमिक और पाठ्येतर सुविधाओं से मना करना और कुछ मामलों में हॉस्टल से निकालना शामिल था.
इस साल की शुरुआत में एक अलग घटना में, अप्रैल 2025 में एक स्टूडेंट के नहाते समय डूबने के बाद हीराकुड जलाशय के आस-पास के कमजोर इलाकों में जाने वाले स्टूडेंट्स पर रोक लगा दी गई थी. यूनिवर्सिटी अधिकारियों का कहना है कि गलत काम को रोकने और स्टूडेंट की सुरक्षा पक्का करने के लिए सख्त निगरानी और अनुशासनात्मक तंत्र मौजूद हैं.
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