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ओडिशा के VSSUT बुर्ला में रैगिंग का आरोप: जांच में घटना की पुष्टि, 4 छात्रों पर हो सकती है कार्रवाई

ओडिशा के VSSUT बुर्ला में रैगिंग का आरोप ( ETV Bharat )

संबलपुर (ओडिशा): बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (VSSUT) के चार सीनियर स्टूडेंट्स पर फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट्स की कथित तौर पर रैगिंग करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. हालांकि यह घटना 15 दिन पहले हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने मामले की इंटरनल जांच के बाद पेनल्टी लगाने का फैसला किया. कुलपति प्रो. दीपक कुमार साहू के अनुसार, यह घटना विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य द्वार के पास हुई. हालांकि उन्होंने कहा कि कैंपस “रैगिंग-फ्री” है, लेकिन इस घटना को गंभीरता से लिया गया और औपचारिक तौर पर इसे रैगिंग का मामला माना गया. ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, फर्स्ट ईयर के दो स्टूडेंट बीजू पटनायक ई-लर्निंग सेंटर से लौट रहे थे, तभी उन्हें सीनियर्स के एक ग्रुप ने रोक लिया. एक स्टूडेंट से जूते के फीते खोलने को लेकर सवाल किए गए और उसे बेइज्जत किया गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट से उसके कपड़ों को लेकर बहस हुई, जिससे दोनों में कहासुनी हो गई. बहस के दौरान, एक जूनियर ने अपने मोबाइल फोन पर घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. कहा जाता है कि सीनियर्स ने डिवाइस छीनने की कोशिश की, जिससे फोन गिर गया और खराब हो गया. पास में मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने बीच-बचाव करके मामला सुलझाया. कुलपति ने साफ किया कि यह घटना रैगिंग का कोई संगठित काम नहीं था, लेकिन जोर देकर कहा कि सीनियर्स का जूनियर्स के साथ किसी भी तरह का गलत बर्ताव एंटी-रैगिंग नियमों के तहत माना जाएगा. उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि अलग-अलग घटनाएं भी संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."