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जबलपुर क्रूज हादसे के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, राफ्टिंग-बोटिंग सुरक्षा पर सवाल, कई जगह हुई कार्रवाई

उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए बढ़ती भीड़ और कमज़ोर निगरानी के बीच जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है

Uttarakhand Rafting Boating SOP
वाटर स्पोर्ट्स के लिए सख्त एसओपी बनाने की मांग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 6, 2026 at 2:19 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: 30 अप्रैल को जबलपुर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई. इस घटना ने न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि उन सभी राज्यों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां जल पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियां बड़े स्तर पर संचालित होती हैं.

यह हादसा एक चेतावनी की तरह सामने आया है कि अगर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती रही, तो ऐसे हादसे कभी भी दोहराए जा सकते हैं. खास बात यह है कि किसी हादसे के बाद ही सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई जाती है, जबकि पहले से कोई ठोस तैयारी नजर नहीं आती है. ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तराखंड में भी.

Uttarakhand Rafting Boating SOP
उत्तराखंड सरकार ने जबलपुर क्रूज हादसे से सबक लिया (ETV Bharat)

उत्तराखंड पर बढ़ते सवाल और पर्यटन का दबाव: उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है, अब इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में आ गया है. ऋषिकेश में गंगा नदी पर राफ्टिंग, नैनीताल की झीलों में बोटिंग और टिहरी झील में वॉटर स्पोर्ट्स ये सभी गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. हर साल लाखों पर्यटक यहां पहुंचते हैं. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम हैं. यह अब एक गंभीर बहस का विषय बन गया है.

जबलपुर क्रूज हादसे के बाद उत्तराखंड में अलर्ट: बढ़ती भीड़ और कमज़ोर निगरानी के बीच जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है. हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जबलपुर हादसे के कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड के टिहरी बांध की झील में भी एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया था. तेज हवाओं के कारण झील के बीच बने हट्स अचानक एक दूसरे से अलग हो गए थे और पानी में मौजूद पर्यटकों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि SDRF को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और करीब 30 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि अगर समय पर मदद न पहुंचती तो हालात भयावह हो सकते थे.

Uttarakhand Rafting Boating SOP
राफ्टिंग और बोटिंग की सुरक्षा पर उठे सवाल (ETV Bharat)

ऋषिकेश में सख्ती, राफ्टिंग कंपनियों पर कार्रवाई: इन घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आया और ऋषिकेश में राफ्टिंग गतिविधियों की जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि कई राफ्टिंग कंपनियां सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही थीं. पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट और हेलमेट के ही नदी में उतारा जा रहा था, जो सीधे तौर पर उनकी जान को खतरे में डालने जैसा है. इस लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए चार राफ्टिंग कंपनियों पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही प्रशासन ने सभी ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तय मानकों और SOP का पालन करें, अन्यथा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एसओपी बनाने की मांग बढ़ी: इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब तक राज्य में एक स्पष्ट और सख्ती से लागू होने वाली SOP क्यों नहीं बन पाई है. जब लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं और पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ रही है, तब भी नियमों का जमीन पर सही तरीके से लागू न होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है. एसओपी (Standard Operating Procedure) केवल कागजों तक सीमित रह जाए और उसका पालन न हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है.

Uttarakhand Rafting Boating SOP
उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स की एसओपी की मांग (ETV Bharat)

इन तमाम घटनाओं के बाद अब जाकर टिहरी में चलने वाले हट्स को लेकर एसओपी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही इस हादसे की जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई है. टिहरी के सीडीओ वरुण अग्रवाल का कहना है कि-

हम इसकी जांच करवा रहे हैं कि आखिरकार खमियां कहां रहीं और इसके साथ ही हट्स की सेफ़्टी के लिए ऑडिट भी करवाया जाएगा. जांच टीम की अध्यक्षता एसडीएम कमलेश मेहता करेंगे.
-वरुण अग्रवाल, सीडीओ, टिहरी गढ़वाल-

पुराने हादसे, टिहरी मरीना बोट का डूबना: अगर बीते वर्षों पर नजर डालें, तो टिहरी झील पहले भी एक बड़े हादसे का गवाह बन चुकी है. लगभग सात साल पहले फ्लोटिंग मरीना बोट झील में डूब गई थी. वो बोट करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई थी और पर्यटन का बड़ा आकर्षण मानी जा रही थी. शुरुआत में इस बोट ने काफी सुर्खियां बटोरीं और यहां फिल्म शूटिंग भी हुई. लेकिन समय के साथ रखरखाव में लापरवाही बढ़ती गई लगातार तकनीकी खामियों और देखभाल की कमी के कारण यह बोट झील में समा गई.

इसके साथ ही हाल के वर्षों में कई ऐसे वीडियो और घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने जमीनी हकीकत को उजागर किया है. श्रीनगर के धारी देवी मंदिर के पास बोट्स के आपस में टकराने का मामला हो, या ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों के बहने के वीडियो, ये सभी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को दिखाती हैं. कई मामलों में लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सुधार की रफ्तार बेहद धीमी रही है.

अधिकारियों का पक्ष और मेंटेनेंस की दलील: उधर टिहरी झील की हालिया घटना को लेकर जिला पर्यटन विकास अधिकारी सावंत सिंह राणा का कहना है कि-

जेटी और हट्स की स्थिति की जांच की जा रही है. अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हट्स का रखरखाव हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार लगातार बारिश और झील में बढ़ी गाद के कारण मेंटेनेंस कार्य प्रभावित हुआ है. हालांकि SDRF के अनुसार हट्स में मौजूद सभी पर्यटकों के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध थीं.
-सावंत सिंह राणा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल-

प्रशासन का दावा निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई गई: वर्तमान हालात को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का दावा किया है. गंगा में राफ्टिंग के दौरान SDRF और पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार निगरानी कर रही हैं. खराब मौसम के दौरान राफ्टिंग को अस्थायी रूप से रोकने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं. साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पर्यटक को लाइफ जैकेट दी जाए और उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो.

मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाने को कहा: उत्तराखंड के चीफ सेक्रेट्री आनंद वर्धन ने बैठक लेकर सभी अधिकारियों को इस बाबत गंभीरता से धरातल पर उतरने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की. इनमें ग्लेशियर झील विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली और भूस्खलन प्रबंधन शामिल हैं. राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए सेंसर और सायरन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. IIT रुड़की और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर तकनीकी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है, ताकि आपदाओं से पहले ही चेतावनी दी जा सके और नुकसान को कम किया जा सके.
ये भी पढ़ें: टिहरी में जबलपुर जैसा हादसा होने से बचा, आंधी-तूफान से फ्लोटिंग हटमेंट क्षतिग्रस्त, SDRF ने फंसे 30 पर्यटकों को किया रेस्क्यू

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