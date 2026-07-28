संसद चलो मार्च के दौरान बवाल: RAF की कार्रवाई पर आमने-सामने दिल्ली पुलिस और CRPF
संसद मार्च: पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने झाड़ा पल्ला, दूसरी तरफ मामले की आंतरिक जांच की भी जानकारी मिली है.
Published : July 28, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो' मार्च के दौरान हिंसक हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किए गए लाठीचार्ज और हथियारों के इस्तेमाल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस पूरी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) आमने-सामने आ गई है.
प्रदर्शन के दौरान एंटी-रायट गन (एआरजी) और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक तरफ जहां पुलिस ने इससे पल्ला झाड़ा है, वहीं आधिकारिक दस्तावेजों और जनरल डायरी के खुलासों ने सुरक्षा तंत्र के भीतर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
जानिए क्या है पूरा मामला
20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बैनर तले संसद चलो मार्च निकाला गया था. इस दौरान जंतर-मंतर पर भारी भीड़ जमा हो गई और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. स्थिति को बेकाबू होते देख कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया.
आधिकारिक दस्तावेजों और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज जनरल डायरी (जीडी) के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ के एक डिप्टी कमांडेंट ने ड्यूटी ऑफिसर को बताया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश या अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी. दिल्ली के नार्थ जिला के एक वरिष्ठ डीसीपी-रैंक के अधिकारी के आदेश पर आरएएफ ने भीड़ पर कड़े कदम उठाए.
एंटी-रायट गन (ARG) के जरिए प्लास्टिक और रबर पैलेट
इस झड़प में कम से कम तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान गुड़गांव में काम करने वाले 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली विश्वविद्यालय के 19 वर्षीय छात्र साहिल लोकाब और एक पत्रिका में कार्यरत 28 वर्षीय पत्रकार के रूप में हुई है. इनमें से एक युवक की आंखों की रोशनी जाने का गंभीर खतरा बना हुआ है.
दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ में रार
घटना के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों के दावों में विरोधाभास सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक रूप से इस बात से पूरी तरह इनकार किया है कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी प्रकार की पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस का दावा है कि स्थिति से निपटने के लिए केवल मानक और कम घातक दंगारोधी उपकरणों की मदद ली गई थी.
दूसरी ओर, आरएएफ और सीआरपीएफ के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बल ने इस बात की आंतरिक जांच शुरू कर दी है कि क्या वाकई तय नियमों का उल्लंघन करते हुए पैलेट गन या एआरजी का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया. सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चूंकि आंदोलन समाप्त हो चुका है और लोग तितर-बितर हो चुके हैं, इसलिए बल मुख्यालय हर बड़े अभियान की तरह इसका पेशेवर मूल्यांकन कर रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बल का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया जाएगा.
राजनीतिक सरगर्मी तेज और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सवाल
जंतर-मंतर की इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है. विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए एक घायल प्रदर्शनकारी को मीडिया के सामने पेश किया था, जिसके शरीर पर पैलेट गन के छर्रों के निशान साफ देखे जा सकते थे. एंटी-रायट गन या पैलेट गन जैसे हथियार, जिन्हें कम घातक श्रेणी में रखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और मानवाधिकारों के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं.
1992 में आरएएफ की स्थापना के बाद इस्राइल और बेल्जियम से ऐसे कुछ उपकरण खरीदे गए थे, जिन्हें बाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के मार्गदर्शन में देश में विकसित करने की दिशा में काम किया गया. इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कड़े दिशा-निर्देश तय हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि भीड़ को तितर-बितर करने के अन्य सभी विकल्प समाप्त हो चुके हों.
- जनरल डायरी में हुई एंट्री के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान इन दंगारोधी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ
- 55 नॉन-इलेक्ट्रिकल शेल
- 15 इलेक्ट्रिकल शेल
- 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड (आंसू गैस के गोले)
जांच के दायरे में कार्रवाई के हालात
वर्तमान में सीआरपीएफ इस बात की गहराई से छानबीन कर रहा है कि क्या पैलेट गन या एआरजी चलाते वक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन किया गया? घटना के वक्त भीड़ का आकार कितना था और क्या बल प्रयोग जरूरी था? मौके पर मौजूद आरएएफ के टीम इंचार्ज और अन्य कर्मियों की क्या भूमिका रही है? फिलहाल, इस घटना के वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है. एक तरफ जहां घायलों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच की इस खींचतान ने प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि आदेश देने वाले अधिकारियों और कार्रवाई करने वाले जवानों में किसकी ओर से नियमों की अनदेखी हुई.
ये भी पढ़ें-