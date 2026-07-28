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संसद चलो मार्च के दौरान बवाल: RAF की कार्रवाई पर आमने-सामने दिल्ली पुलिस और CRPF

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो' मार्च के दौरान हिंसक हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किए गए लाठीचार्ज और हथियारों के इस्तेमाल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस पूरी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) आमने-सामने आ गई है.

प्रदर्शन के दौरान एंटी-रायट गन (एआरजी) और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक तरफ जहां पुलिस ने इससे पल्ला झाड़ा है, वहीं आधिकारिक दस्तावेजों और जनरल डायरी के खुलासों ने सुरक्षा तंत्र के भीतर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



जानिए क्या है पूरा मामला

20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बैनर तले संसद चलो मार्च निकाला गया था. इस दौरान जंतर-मंतर पर भारी भीड़ जमा हो गई और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. स्थिति को बेकाबू होते देख कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया.

आधिकारिक दस्तावेजों और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज जनरल डायरी (जीडी) के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ के एक डिप्टी कमांडेंट ने ड्यूटी ऑफिसर को बताया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश या अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी. दिल्ली के नार्थ जिला के एक वरिष्ठ डीसीपी-रैंक के अधिकारी के आदेश पर आरएएफ ने भीड़ पर कड़े कदम उठाए.



एंटी-रायट गन (ARG) के जरिए प्लास्टिक और रबर पैलेट

इस झड़प में कम से कम तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान गुड़गांव में काम करने वाले 25 वर्षीय इरशाद शेख, दिल्ली विश्वविद्यालय के 19 वर्षीय छात्र साहिल लोकाब और एक पत्रिका में कार्यरत 28 वर्षीय पत्रकार के रूप में हुई है. इनमें से एक युवक की आंखों की रोशनी जाने का गंभीर खतरा बना हुआ है.



दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ में रार



घटना के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों के दावों में विरोधाभास सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक रूप से इस बात से पूरी तरह इनकार किया है कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी प्रकार की पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस का दावा है कि स्थिति से निपटने के लिए केवल मानक और कम घातक दंगारोधी उपकरणों की मदद ली गई थी.

दूसरी ओर, आरएएफ और सीआरपीएफ के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बल ने इस बात की आंतरिक जांच शुरू कर दी है कि क्या वाकई तय नियमों का उल्लंघन करते हुए पैलेट गन या एआरजी का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया. सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चूंकि आंदोलन समाप्त हो चुका है और लोग तितर-बितर हो चुके हैं, इसलिए बल मुख्यालय हर बड़े अभियान की तरह इसका पेशेवर मूल्यांकन कर रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बल का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया जाएगा.



राजनीतिक सरगर्मी तेज और अंतरराष्ट्रीय नियमों का सवाल