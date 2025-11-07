रायबरेली कोर्ट में हाजिर हों दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती; अदालत ने दिए आदेश, 4 साल पहले पुलिस से की थी अभद्रता
रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश न होने पर सोमनाथ भारती के खिलाफ हो सकती है कुर्की की कार्रवाई, घोषित किए जा सकते हैं भगोड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 12:28 PM IST|
Updated : November 7, 2025 at 12:40 PM IST
रायबरेली: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है. उनको 13 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के आदेश दिए थे. लेकिन, वे हाजिर नहीं हुए. सोमनाथ भारती पर रायबरेली पुलिस से अभद्रता का मामला कोर्ट में चल रहा है.
एमपी एमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि सोमनाथ भारती की ओर से प्रार्थना पत्र देकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति मांगी गई थी. कोर्ट की पत्रावली में स्पष्ट है कि आरोपित की ओर से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है.
इससे पहले भी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है. इसके बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. जज डॉ. विवेक कुमार ने अब फिर से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट व 82 सीआरपीसी का नोटिस जारी किया है. उनको 13 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. यदि इस तारीख पर भी सोमनाथ भारती कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट उनको भगोड़ा घोषित करने के साथ कुर्की की कार्रवाई के आदेश भी दे सकती है.
साल 2021 में पुलिस के साथ कैनल रोड पर स्थित गेस्ट हाउस पर सोमनाथ भारती ने अभद्रता की थी. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. पूर्व मंत्री पर अब आरोप तय होने हैं लेकिन, वह हाजिर नहीं हो रहे. इस पर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.
सोमनाथ भारती के वकील सुरेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि मामले में न्यायालय से पुलिस विवेचना के प्रपत्रों के साथ दाखिल सीडी की कॉपी मांगी गई थी, जिसे प्रावधानों के अनुरूप नहीं दिया गया है. इसके लिए न्यायालय से लिखित अनुरोध किया गया है. सोमनाथ की हाजिरी वीसी के जरिए करने मांग की गई थी लेकिन, अदालत ने हमारी याचना को निरस्त कर दिया. सोमनाथ की ओर से न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा.
ये भी पढ़ेंः रायबरेली में शक में की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या; पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार, खेत में मिला था शव