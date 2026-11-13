उत्तराखंड में हाथी की मौत के बाद 'लटका' रेडियो कॉलर का काम, इजाजत के बाद भी रूकी है प्रक्रिया
उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ से पहले उत्पाती हाथियों के लीडर पर लगाने हैं रेडियो कॉलर, लेकिन हाथी की मौत के बाद योजना पर संशय
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 7:48 PM IST
देहरादून: एक तरफ हरिद्वार कुंभ के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ इससे जुड़े एक अहम काम पर ब्रेक लग गया है. मामला हाथियों का है, जिनमें रेडियो कॉलरिंग होनी है, लेकिन एक हाथी की मौत के बाद से ही इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है. भविष्य में इस पर क्या किया जाए, इस पर भी संशय बना हुआ है.
6 हाथियों पर लगाया जाना था रेडियो कॉलर: हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बीच मानव-वन्यजीव संघर्ष भी वन विभाग और विशेषज्ञों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है.
खासकर कुंभ क्षेत्र में हाथियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए किसी बड़ी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इसी खतरे को कम करने के लिए वन विभाग ने कुंभ क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले 6 हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की योजना तैयार की थी. इसके लिए अनुमति भी हासिल कर ली गई थी, लेकिन फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई है.
एक हाथी की हो गई मौत: दरअसल, वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर हाथियों की रेडियो कॉलरिंग की रूपरेखा तैयार की थी. इसका उद्देश्य हाथियों की लोकेशन पर लगातार नजर रखना और उनकी आवाजाही की जानकारी समय रहते हासिल करना था. ताकि, कुंभ क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी का पता लगाकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रखा जा सके. हालांकि, इससे पहले कि योजना आगे बढ़ती, एक हाथी की मौत ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए.
ट्रेंकुलाइज करने के बाद उठा ही नहीं हाथी: वन विभाग ने सबसे पहले करीब 55 साल के एक एकदंत हाथी को रेडियो कॉलर लगाने के लिए चुना था. यह हाथी हरिद्वार और आसपास के रिहायशी इलाकों में अक्सर देखा जाता था. इसे रेडियो कॉलर लगाने के लिए ट्रेंकुलाइज किया गया, लेकिन बेहोश होने के बाद हाथी दोबारा उठ नहीं पाया और उसकी मौत हो गई.
दरअसल, रेडियो कॉलरिंग के लिए हाथी को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत बेहोश किया जाता है. इस दौरान विशेषज्ञ उसके गले में रेडियो कॉलर लगाते हैं और फिर दवाओं की मदद से उसे सामान्य स्थिति में लाया जाता है, लेकिन इस मामले में हाथी को दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सका.
हाथियों को ट्रेंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की प्रक्रिया पर रोक: इस घटना के बाद वन विभाग ने हाथियों को ट्रेंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. मामले में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. विवेक पांडे का कहना है कि,
अब सवाल ये उठ रहा है कि कुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में हाथियों को रेडियो कॉलर करने की प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जा सकेगा. दरअसल, यही व्यवस्था है, जिसके जरिए वन विभाग हाथियों और उसके झुंड पर नजर रख सकता है. ऐसे में यदि यह प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो पाती, तो कुंभ क्षेत्र में हाथियों की मूवमेंट को पकड़ पाना वन विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाएगा.
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