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उत्तराखंड में हाथी की मौत के बाद 'लटका' रेडियो कॉलर का काम, इजाजत के बाद भी रूकी है प्रक्रिया

रेडियो कॉलर का काम 'लटका' ( फोटो सोर्स- Forest Department )

देहरादून: एक तरफ हरिद्वार कुंभ के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ इससे जुड़े एक अहम काम पर ब्रेक लग गया है. मामला हाथियों का है, जिनमें रेडियो कॉलरिंग होनी है, लेकिन एक हाथी की मौत के बाद से ही इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है. भविष्य में इस पर क्या किया जाए, इस पर भी संशय बना हुआ है.

6 हाथियों पर लगाया जाना था रेडियो कॉलर: हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बीच मानव-वन्यजीव संघर्ष भी वन विभाग और विशेषज्ञों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है.