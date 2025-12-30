ETV Bharat / bharat

लोग क्यों चढ़ रहे नस्लीय हिंसा की भेंट, जानें कब-कब टूटा दुखों का पहाड़

देहरादून में नस्लीय हिंसा के शिकार हुए त्रिपुरा के 24 साल के MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा. ( Credit: X@PradyotManikya / ETV Bharat )

हैदराबाद: देश-दुनिया में नस्लीय हिंसा की खबरें आती रहती हैं. इसी क्रम में भारत में आए दिन भी वॉयलेंस की घटनाएं सामने आती रहती हैं. अभी हाल ही में त्रिपुरा के 24 साल के MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. इस कत्ल की वजह ये थी कि उन्होंने और उनके भाई ने नस्लीय गाली-गलौज का विरोध किया था. अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

गौर करें तो देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या इसलिए हुई, क्योंकि उसने नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने की कोशिश की थी.

उत्तराखंड के काशीपुर में कश्मीर के युवक को जबरन बेवजह के नारे लगवाए गए. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम युवकों पर अटैक हुए. यूपी के वाराणसी में जापानी पर्यटकों पर बदतमीजी का आरोप लगा. इस आरोप में वहां से भेज दिया गया. अब एक नजर डालते हैं इस तरह की हिंसा पर.

नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हुए नस्लीय हमले:

11.05.2020: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट की 6 लड़कियों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें अपनी जगह खाली करने के लिए कहा गया. हालांकि MP शोभा करंदलजे के समय पर दखल देने से उन्हें बचा लिया गया.

COVID19 के दौरान नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर नस्लीय हमले: 26 मार्च, 2020 को राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (RRAG) की एक रिपोर्ट असल में इस बात की पुष्टि करती है कि नॉर्थईस्ट सपोर्ट सेंटर और हेल्पलाइन ने क्या अनुभव किया था.

इसमें कहा गया है कि COVID-19 फैलने के बाद, देश भर में बसे, काम करने वाले और पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव की घटनाओं में बहुत बड़ी और पहले कभी नहीं हुई बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में 7 फरवरी, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक नस्लीय भेदभाव या हेट क्राइम के 22 रिपोर्ट किए गए मामलों का जिक्र है.

07.01.2017: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश के एक नौजवान पर हमला हुआ, जिससे वह कोमा में चला गया.

13.01.2017: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सिटी सेंटर में ब्रिगेड रोड के एक पब में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, और एक और भयानक घटना हुई.

06.03.2017: 6 मार्च को, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पढ़ रहे अरुणाचल प्रदेश के 22 साल के हिगियो गुंगटे को उसके मकान मालिक ने कथित तौर पर पीटा और मकान मालिक का जूता चाटने के लिए मजबूर किया. यह मारपीट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और साफ तौर पर नस्लवाद की घटना थी.

26.12.2016: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, पड़ोसियों ने पार्किंग के झगड़े में मिजोरम के एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया. 24 साल के युवक को थप्पड़ मारा गया और पीटा गया और इस घटना के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया.

2014: जनवरी 2014 में, दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल के एक युवा स्टूडेंट नीडो तानिया की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. कुछ लोगों ने उसके बालों और कपड़ों का मजाक उड़ाया था. इसके बाद उसके और कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो गई थी. तानिया की मौत के बाद, भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और मुख्य भूमि भारत में नॉर्थ-ईस्ट भारतीयों के साथ होने वाले बर्ताव पर चर्चा हुई.

17.10.2014: साइबर सिटी में काम करने वाले नागालैंड के दो BPO कर्मचारियों के साथ हरियाणा के गुड़गांव में रहने वालों के एक ग्रुप ने नस्लभेदी गाली-गलौज की और बुरी तरह पीटा.

15.10.2014: मणिपुरी स्टूडेंट लीडर और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट माइकल हाओकिप को तीन लोगों ने इसलिए पीटा, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें लोकल भाषा नहीं आती थी.