ETV Bharat / bharat

लोग क्यों चढ़ रहे नस्लीय हिंसा की भेंट, जानें कब-कब टूटा दुखों का पहाड़

हाल ही में त्रिपुरा के MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई.

RACIAL ATTACKS
देहरादून में नस्लीय हिंसा के शिकार हुए त्रिपुरा के 24 साल के MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा. (Credit: X@PradyotManikya / ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 1:43 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: देश-दुनिया में नस्लीय हिंसा की खबरें आती रहती हैं. इसी क्रम में भारत में आए दिन भी वॉयलेंस की घटनाएं सामने आती रहती हैं. अभी हाल ही में त्रिपुरा के 24 साल के MBA स्टूडेंट अंजेल चकमा की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. इस कत्ल की वजह ये थी कि उन्होंने और उनके भाई ने नस्लीय गाली-गलौज का विरोध किया था. अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

गौर करें तो देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या इसलिए हुई, क्योंकि उसने नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने की कोशिश की थी.

उत्तराखंड के काशीपुर में कश्मीर के युवक को जबरन बेवजह के नारे लगवाए गए. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम युवकों पर अटैक हुए. यूपी के वाराणसी में जापानी पर्यटकों पर बदतमीजी का आरोप लगा. इस आरोप में वहां से भेज दिया गया. अब एक नजर डालते हैं इस तरह की हिंसा पर.

नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हुए नस्लीय हमले:
11.05.2020: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट की 6 लड़कियों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें अपनी जगह खाली करने के लिए कहा गया. हालांकि MP शोभा करंदलजे के समय पर दखल देने से उन्हें बचा लिया गया.

COVID19 के दौरान नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर नस्लीय हमले: 26 मार्च, 2020 को राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (RRAG) की एक रिपोर्ट असल में इस बात की पुष्टि करती है कि नॉर्थईस्ट सपोर्ट सेंटर और हेल्पलाइन ने क्या अनुभव किया था.

इसमें कहा गया है कि COVID-19 फैलने के बाद, देश भर में बसे, काम करने वाले और पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव की घटनाओं में बहुत बड़ी और पहले कभी नहीं हुई बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में 7 फरवरी, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक नस्लीय भेदभाव या हेट क्राइम के 22 रिपोर्ट किए गए मामलों का जिक्र है.

07.01.2017: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश के एक नौजवान पर हमला हुआ, जिससे वह कोमा में चला गया.

13.01.2017: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के सिटी सेंटर में ब्रिगेड रोड के एक पब में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, और एक और भयानक घटना हुई.

06.03.2017: 6 मार्च को, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पढ़ रहे अरुणाचल प्रदेश के 22 साल के हिगियो गुंगटे को उसके मकान मालिक ने कथित तौर पर पीटा और मकान मालिक का जूता चाटने के लिए मजबूर किया. यह मारपीट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और साफ तौर पर नस्लवाद की घटना थी.

26.12.2016: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, पड़ोसियों ने पार्किंग के झगड़े में मिजोरम के एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया. 24 साल के युवक को थप्पड़ मारा गया और पीटा गया और इस घटना के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया.

2014: जनवरी 2014 में, दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल के एक युवा स्टूडेंट नीडो तानिया की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. कुछ लोगों ने उसके बालों और कपड़ों का मजाक उड़ाया था. इसके बाद उसके और कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो गई थी. तानिया की मौत के बाद, भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और मुख्य भूमि भारत में नॉर्थ-ईस्ट भारतीयों के साथ होने वाले बर्ताव पर चर्चा हुई.

17.10.2014: साइबर सिटी में काम करने वाले नागालैंड के दो BPO कर्मचारियों के साथ हरियाणा के गुड़गांव में रहने वालों के एक ग्रुप ने नस्लभेदी गाली-गलौज की और बुरी तरह पीटा.

15.10.2014: मणिपुरी स्टूडेंट लीडर और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट माइकल हाओकिप को तीन लोगों ने इसलिए पीटा, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें लोकल भाषा नहीं आती थी.

2012: अगस्त 2012 में, असम में हिंसा के बाद हमलों की अफवाहें फैलने के बाद बेंगलुरु में रहने वाले नॉर्थ-ईस्ट इलाके के हजारों लोग शहर छोड़कर भाग गए. उस समय पुणे, चेन्नई और हैदराबाद शहरों से भी नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का पलायन हुआ.

2014: 2014 में, बेजबरुआ कमेटी की सिफारिशें लागू करने के दौरान बवाल हुआ. बेजबरुआ कमेटी 2014 में बनाई गई थी ताकि “देश के अलग-अलग हिस्सों, खासकर मेट्रोपॉलिटन इलाकों में रहने वाले नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोगों की चिंताओं पर गौर किया जा सके और सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले सही सुधार के उपाय सुझाए जा सकें.”

2014 के बीच में जमा की गई 82 पेज की रिपोर्ट में नॉर्थईस्ट कम्युनिटी के साथ भेदभाव और हमलों के नेचर और हद की एक गंभीर तस्वीर दिखाई गई है. इसमें शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उपायों की एक पूरी लिस्ट दी गई है, जिन्हें कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के लिए सरकार को उठाना चाहिए.

अपनी रिपोर्ट में, इसने कई सुझाव दिए. इनमें सबसे जरूरी थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को मजबूत करना, पुलिस को सेंसिटिव बनाना, और नॉर्थईस्ट और उसके लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना और गलतफहमी कम करना. इसमें नॉर्थईस्ट के लोगों की मुख्य चिंताओं पर ध्यान दिया गया, जो “असुरक्षा और कमजोरी की भावना”, रोजमर्रा की जिंदगी और काम की जगह पर भेदभाव, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की उदासीनता, और गाली-गलौज, नस्लवाद और हिंसा का शिकार होना पाया गया.

इसने यह भी सिफारिश की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में संशोधन करके, “जाति, संस्कृति, पहचान या शारीरिक बनावट” से संबंधित अपमानजनक गालियां देने वाले किसी भी व्यक्ति को पांच साल तक के कारावास की सजा दी जानी चाहिए, और इसलिए, किसी को “चिंकी”, “मोमोज”, “चीनी” या “चीची चुचू” कहना, जो बाहरी बनावट और चेहरे की विशेषताओं से संबंधित सभी सामान्य शब्द हैं, इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2005 से 2013 के बीच नॉर्थईस्ट से दो लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली आए हैं और उनमें से लगभग 86 प्रतिशत लोगों के साथ भेदभाव हुआ है. इसमें यह भी पाया गया है कि नॉर्थईस्ट के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव के मामले में दिल्ली मेट्रो शहरों में सबसे ज़्यादा दोषी है. कमिटी ने नॉर्थईस्ट भारत के लोगों के साथ भेदभाव से निपटने के लिए पाँच खास सुझाव दिए हैं. वे हैं:

1) भेदभाव के खिलाफ नया कानून

2) फास्ट-ट्रैक कोर्ट और स्पेशल पुलिस स्क्वॉड

3) एजुकेशन में दखल

4) सोशल मीडिया आउटरीच और लीगल अवेयरनेस कैंपेन और

5) स्पोर्ट्स की बॉन्डिंग पावर

नॉर्थ-ईस्ट राज्यों से युवाओं का माइग्रेशन: 2011 की जनगणना के अनुसार, नॉर्थ ईस्ट रीजन (NER) राज्यों में 1,52,05,214 माइग्रेंट हैं. इनमें से 93.80% (1,42,62,490) इंट्रा-स्टेट माइग्रेंट हैं और सिर्फ़ 6.20% (9,44,050) इंटर-स्टेट माइग्रेंट हैं. इंटर-स्टेट माइग्रेशन के लिए पूरे भारत का आंकड़ा 11.90% और इंट्रा-स्टेट माइग्रेशन के लिए 88.10% है. NER राज्यों से इंटर-स्टेट माइग्रेशन जिन टॉप तीन राज्यों में होता है, वे हैं पश्चिम बंगाल (39.56%), दिल्ली (7.66%) और महाराष्ट्र (7.4%).

ये भी पढ़ें - एजेंल चकमा हत्या मामला : केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

TAGGED:

ANJEL CHAKMA
NORTH EAST INDIANS
ANJEL CHAKMA KILLED IN DEHRADOON
RACIAL SLURS
RACIAL ATTACKS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.