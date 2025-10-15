हैदराबाद: रिसॉर्ट में पार्टी, 20 युवतियां कर रही थीं डांस, पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप
हैदराबाद के बाहरी इलाके महेश्वरम में फर्टिलाइजर्स व्यापारियों की ओर से यह पार्टी आयोजित की गई थी.
Published : October 15, 2025 at 1:27 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके महेश्वरम में एक रिसॉर्ट में पार्टी आयोजित की गई थी. राचकोंड पुलिस के एसओटी ने मंगलवार देर रात पार्टी पर छापेमारी की, जिससे बाद अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया और समारोह में परोसी जा रही कथित तौर पर विदेशी शराब जब्त कर ली.
पुलिस के अनुसार, यह कार्यक्रम मंगलवार रात महेश्वरम मंडल के के. चंद्र रेड्डी रिसॉर्ट में आयोजित किया गया था. पार्टी की मेजबानी रॉकस्टार फर्टिलाइजर्स के मालिक सैदा रेड्डी और वेदा एग्री फर्टिलाइजर्स के डीलर तिरुपति रेड्डी ने की थी. फर्टिलाइजर ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों को निमंत्रण दिया गया था और लगभग 56 फर्टिलाइजर व्यापारी इस समारोह में शामिल हुए थे. पुलिस ने बताया कि कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए लगभग 20 युवतियों को भी बुलाया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, महेश्वरम थाने के विशेष अभियान दल (एसओटी) की एक टीम सादे कपड़ों में सूचना की पुष्टि के लिए रिसॉर्ट पहुंची. अधिकारियों ने कथित तौर पर कुछ देर परिसर में रुककर गतिविधियों को परखा और बाद में विस्तृत निरीक्षण किया. जांच के दौरान, पुलिस को आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए विदेशी शराब की बोतलें और शराब पीने के साक्ष्य मिले.
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के बाद, आयोजकों समेत सभी 76 प्रतिभागियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस ने आयोजकों और रिसॉर्ट प्रबंधन के खिलाफ बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने और शराब पीने की सुविधा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
अधिकारियों ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इस आयोजन में कोई और अवैध गतिविधि शामिल थी. पुलिस ने रिसॉर्ट मालिकों और व्यापारिक संगठनों को भविष्य में इस तरह के बिना लाइसेंस वाले आयोजन न करने की चेतावनी भी दी है.
स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने या निजी मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए व्यापारिक संघों के नाम का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
