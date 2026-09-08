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Explainer: विधान परिषद सभापति का पद.. ललन सर्राफ, रामवचन राय और संजय गांधी के नाम की चर्चा क्यों?

क्या बोले संजय गांधी?: हालांकि खुद की दावेदारी के सवाल पर संजय गांधी ने अनभिज्ञता जाहिर की है. कई लोगों के बधाई देने पर भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई बधाई नहीं दे रहे हैं. इस सवाल पर कि क्या जिम्मेवारी मिलेगी तो संभालेंगे? संजय गांधी ने कहा कि हमारे नेता सबको जिम्मेदारी देते हैं और जिसे जो जिम्मेदारी मिलती है, उसे संभालते हैं लेकिन मुझे इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं है.

ये तीन रेस में आगे रामवचन राय विधान परिषद के वर्तमान उपसभापति हैं, ऐसे में उनकी चर्चा सबसे अधिक है. वह नीतीश कुमार के नजदीकियों में से एक माने जाते हैं. कई किताब भी उन्होंने लिखी है. दूसरे नंबर पर ललन सरार्फ की चर्चा हो रही है. वह जेडीयू में लंबे समय से कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं. वहीं तीसरे नंबर पर संजय गांधी के नाम की भी चर्चा हो रही है. वह लंबे समय से पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं. ये तीनों नीतीश के खास माने जाते हैं.

जेडीयू को मिलेगा सभापति का पद हालांकि अब विधान परिषद का समीकरण बदलने वाला है. नीतीश कुमार ने मन बना लिया है. अब जेडीयू एक बार फिर से विधान परिषद के सभापति का पद ले रहा है. अपने किसी करीबी को नीतीश कुमार सभापति पद की जिम्मेदारी देने वाले हैं. ऐसे तो कई नामों की चर्चा है लेकिन तीन नाम प्रमुख है.

उससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थे, तब विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे. वहीं जेडीयू के हारून रशीद सभापति थे. दोनों दलों के बीच विधानसभा अध्यक्ष और सभापति पद का बंटवारा होता रहा है लेकिन जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के लिए जब चुन लिए गए, तब से यह गड़बड़ हुआ है और नीतीश कुमार के नजदीकी होने के कारण बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह लगातार इस पद पर बने हुए हैं.

बीजेपी के पास स्पीकर और चेयरमैन पद विधानसभा और विधान परिषद के ये चारों पद महत्वपूर्ण हैं. नीतीश कुमार के पाला बदलने के कारण समय-समय पर चारों पदों के बंटवारे में पेंच फंसता रहा है. नीतीश जब महागठबंधन में थे, तब आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए और जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर को विधान परिषद का सभापति बनाया गया था.

पटना: बिहार विधान परिषद के सभापति का पद अब एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के पास आने वाला है. बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से इस पर सहमति रही है कि एक पार्टी के पास विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे के पास विधान परिषद के सभापति का पद होगा. मौजूदा समय में बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं, जबकि जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और रामवचन राय उप-सभापति हैं. लिहाजा परिषद में बदलाव होने जा रहा है.

"हम लोगों की तो लंबे समय से यह समझौता रहा है कि भाजपा के पास विधानसभा अध्यक्ष है तो जदयू के पास विधान परिषद का सभापति रहेगा और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा पर ही अवधेश नारायण सिंह सभापति बने हुए हैं. हम लोगों की मांग भी रही है कि सभापति जदयू के पास रहे."- संजय गांधी, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड

संजय गांधी (ETV Bharat)

कौन हैं रामवचन राय?: विधान परिषद के उप-सभापति रामवचन राय पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं. प्रोफेसर और साहित्यकार रहे हैं. उन्होंने जेपी आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया था. विदेश का भी भ्रमण किया है और कई किताबें भी लिखी है. ओबीसी वर्ग से आने वाले रामवचन सबसे पहले 2004 में आरजेडी से एमएलसी बने थे.

2011 में जेडीयू में शामिल

रामवचन राय ने 2011 में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली. नीतीश कुमार ने 17 मार्च 2021 को उनको विधान परिषद भेजा. उनका मौजूदा कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है. 2024 में वह विधान परिषद के उपसभापति बने और तब से लगातार इस पद पर हैं लेकिन स्वास्थ्य कारणों को लेकर उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर मानी जा रही है.

ललन सर्राफ और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कौन हैं ललन सरार्फ?

जेडीयू एमएलसी ललन सरार्फ दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं. सदन में पार्टी के उप नेता भी हैं. वह जेडीयू में लंबे समय से कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं. पार्टी के खर्च का पूरा हिसाब-किताब ललन सरार्फ ही रखते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि वह नीतीश कुमार के विश्वासपात्र हैं. इन दिनों नीतीश कुमार के साथ हर जगह नजर आते हैं. बीजेपी के वोट बैंक वैश्य समाज से आने वाले ललन सरार्फ सभापति पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.

कौन हैं संजय गांधी?

जेडीयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी को नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी लोगों में से एक माना जाता है. 2012 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. विधान परिषद में वह सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक भी हैं. इसके साथ ही पार्टी संगठन का कामकाज भी देखते हैं. एक तरह से नीतीश कुमार को पार्टी की हर गतिविधि की जानकारी संजय गांधी देते हैं.

जनता दल यूनाइटेड की जितनी भी बैठक होती है, उसमें संजय गांधी की बड़ी भूमिका होती है. बैठक के संचालन से लेकर पार्टी नेताओं को आमंत्रित करने तक में उनकी बड़ी भूमिका होती है. सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार की जाति (कुर्मी) से आते हैं. ऐसे में सभापति पद के लिए संजय गांधी की भी मजबूत दावेदारी है.

जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी

75 सदस्यीय विधान परिषद में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जेडीयू दूसरे स्थान पर है. भाजपा के 25, जदयू के 20, राजद के 15, कांग्रेस के दो और सात निर्दलीय एमएलसी हैं. इसके अलावे हम, आरएलएम, सीपीआई (माले), सीपीएम, लोजपा (रामविलास) और रालोजपा के एक-एक सदस्य हैं.

अवधेश नारायण सिंह (ETV Bharat)

विधानसभा में संख्या बल

विधानसभा में 88 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 85 विधायकों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है. हम के 5, आरएलएम के 4, राजद के 25, कांग्रेस के 6, सीपीआई माले के 2, सीपीएम के एक, आईआईपी के एक, एआईएमआईएम के 5 और बसपा के एक विधायक हैं.

चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं नीतीश

नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हैं या फिर आरजेडी के साथ, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद में से एक पद अपने पास रखते रहे हैं. 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के पास चली गई लेकिन नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और बीजेपी के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया तो उस समय यह तय हो गया था कि विधान परिषद के सभापति का पद जेडीयू को मिलेगा.

नीतीश कुमार से नजदीकियों के कारण अवधेश नारायण सिंह अपने पद पर बने रहे लेकिन अब नीतीश कुमार जेडीयू के किसी नेता को विधान परिषद का सभापति बनाना चाहते हैं और सहमति भी इसके लिए हो चुकी है. जो चर्चा है, जल्द ही इस पर मुहर भी लगेगा. वैसे सभापति पद किसे मिलता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसे में कोई नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है.

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