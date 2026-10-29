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रेस कोर्स मस्जिद केस: वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर फैसला होने तक नहीं चलेगा बुलडोजर, केंद्र ने हाईकोर्ट को दिया भरोसा

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि वो रेस कोर्स मस्जिद को तब तक नहीं गिराएगी जब तक इस मसले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर फैसला नहीं ले लिया जाता. केंद्र सरकार ने इसकी सूचना गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को दी. जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान आशीष दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर जितना जल्द हो सकते फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि फैसला लेने में चार हफ्ते का समय लग सकता है. उन्होंने कहा कि तब तक रेस कोर्स मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा. याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कई नमाजी कोर्ट आने लगेंगे तो 'भानुमति का पिटारा' खुल जाएगा. उनकी इस दलील का याचिकाकर्ता सैयद अहमद सउद की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने विरोध किया.