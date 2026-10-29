रेस कोर्स मस्जिद केस: वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर फैसला होने तक नहीं चलेगा बुलडोजर, केंद्र ने हाईकोर्ट को दिया भरोसा
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 29, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि वो रेस कोर्स मस्जिद को तब तक नहीं गिराएगी जब तक इस मसले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर फैसला नहीं ले लिया जाता. केंद्र सरकार ने इसकी सूचना गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को दी. जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान आशीष दीक्षित ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिवेदन पर जितना जल्द हो सकते फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि फैसला लेने में चार हफ्ते का समय लग सकता है. उन्होंने कहा कि तब तक रेस कोर्स मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा. याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कई नमाजी कोर्ट आने लगेंगे तो 'भानुमति का पिटारा' खुल जाएगा. उनकी इस दलील का याचिकाकर्ता सैयद अहमद सउद की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने विरोध किया.
इससे पहले 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक रेस कोर्स मस्जिद के खिलाफ कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आश्वासन न्यायमूर्ति अनिश दयाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिका में मस्जिद को संभावित विध्वंस से बचाने और श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध पहुंच बहाल करने की मांग की गई है.
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दरअसल, यह मस्जिद रेस कोर्स क्लब के अंदर है, जो लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट है. इसका रकबा करीब 53 एकड़ है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम. सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद को ध्वस्त किए जाने का खतरा है. उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई थी. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने स्पष्ट किया कि रेस कोर्स इलाके में चल रहे तोड़फोड़ कार्यों के कारण सिक्योरिटी के नजरिये से यह कदम उठाया गया था.
याचिकाकर्ता और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद 1977 के दिल्ली गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और एनडीएमसी के हेरिटेज रजिस्टर में ग्रेड-II हेरिटेज संरचना के रूप में सूचीबद्ध है. इसलिए इसे बिना हेरिटेज कमेटी की विशेष अनुमति के छुआ भी नहीं जा सकता.
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