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दिल्ली रेस क्लब को बड़ा झटका, 15 दिन के भीतर खाली करने का आदेश

इस आदेश के आने के बाद से क्लब से जुड़े सदस्यों और कर्मचारियों के बीच खलबली मच गई है

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 11:21 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 11:27 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित रेस क्लब प्रबंधन को अदालती मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस क्लब द्वारा दायर की गई उस याचिका को सिरे से ठुकरा दिया है, जिसमें जमीन के अधिग्रहण और खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट के इस कड़े फैसले के बाद अब रेस क्लब के पास परिसर खाली करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है. अदालत ने प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 15 दिनों के भीतर हर हाल में पूरी जमीन को खाली करके संबंधित विभाग को सौंप दिया जाए.

प्रधानमंत्री आवास के समीप दिल्ली के इस प्रमुख और ऐतिहासिक रेस क्लब की जमीन के स्वामित्व और इसके उपयोग को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी. सरकार और प्रशासनिक निकायों द्वारा इस जमीन को अन्य विकास कार्यों तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. क्लब प्रशासन ने इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि प्रशासनिक आदेश नियमों के दायरे में हैं और जनहित में यह कदम उठाया जाना आवश्यक है.

अदालत के इस निर्णय से साफ हो गया है कि अब इस बेशकीमती जमीन पर व्यावसायिक या खेल गतिविधियों के स्वरूप में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है. प्रशासन की ओर से पहले ही यह संकेत दिए जा चुके हैं कि इस भूखंड का उपयोग शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और आम जनता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है. अदालत के आदेश के अनुसार, रेस क्लब प्रबंधन को अपना पूरा साजो-सामान, घोड़े, और अन्य संपत्तियां हटाने के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया है. तय समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें परिसर को बलपूर्वक अपने कब्जे में लेना भी शामिल है.

इस आदेश के आने के बाद से क्लब से जुड़े सदस्यों और कर्मचारियों के बीच खलबली मच गई है. माना जा रहा है कि प्रबंधन जल्द ही इस मामले में आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर सकता है, लेकिन फिलहाल तय समय के भीतर परिसर को खाली करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी.

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Last Updated : August 26, 2026 at 11:27 AM IST

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