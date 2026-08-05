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ट्रेन में अब RAC टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सुविधा, रेलवे बोर्ड का आदेश

ट्रेन में अब RAC टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सुविधा, रेलवे बोर्ड का आदेश ( File/ ETV Bharat )

नई दिल्ली: ट्रेन के AC कोच में RAC बर्थ पर यात्रा करने वालों को अब उसी बर्थ पर दूसरे सह-यात्री के साथ बेडरोल या कंबल साझा नहीं करना पड़ेगा. रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि AC क्लास (AC चेयर कार को छोड़कर) में यात्रा करने वाले हर RAC बर्थ वाले यात्री को पूरी बेडरोल किट मिलेगी, जिसमें ताजा लिनन चादर और एक कंबल शामिल है.

रेलवे बोर्ड ने यह फैसला उन यात्रियों की कई शिकायतों के बाद लिया है, जिन्हें यात्रा के दौरान एक अजनबी के साथ एक ही बेडरोल किट साझा करना पड़ता था. कई यात्रियों ने इस तरीके को असहज, अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित बताया, खासकर महिलाओं के लिए. नए निर्देश के साथ, हर RAC यात्री को एक अलग बेडरोल किट मिलेगी, जिससे ऐसे यात्रियों की ट्रेन यात्रा अधिक आरामदायक, स्वास्थ्यकर और सुरक्षित हो जाएगी.

देश भर में RAC टिकट पर यात्रा करने वाले हजारों ट्रेन यात्रियों के लिए, रात भर की यात्रा के सबसे अजीब हिस्सों में से एक का आखिरकार समाधान हो गया है.

नियमित ट्रेन यात्रियों के लिए, RAC टिकट लेने का मतलब अक्सर अनिश्चितता और समझौते के साथ यात्रा शुरू करना होता है. RAC टिकट ट्रेन में यात्रा की गारंटी देता है, लेकिन इन यात्रियों को सफर के दौरान शायद ही कभी आराम मिलता है, खासकर AC कोच में, जहां पूरा किराया देने के बावजूद यात्रियों को बर्थ साझा करनी पड़ती है.

गाजियाबाद जिले के लोनी की रहने वाली कविता शर्मा इस अनुभव को अच्छी तरह जानती हैं. RAC टिकट पर यात्रा करने के बाद, उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि यात्रा अक्सर सुविधा के बजाय धैर्य की परीक्षा बन जाती है.

उन्होंने कहा, "जो यात्री अक्सर AC कोच में RAC टिकट पर यात्रा करते हैं, उन्हें दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पहला, पूरा किराया देने के बावजूद, हमें अपनी बर्थ किसी दूसरे यात्री के साथ साझा करनी पड़ती है. दूसरा, कई बार हमें किसी न किसी कारण से बेडरोल किट ठीक से नहीं मिलती है. यह गलत है कि पूरा किराया देने वाले टिकट धारकों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है."

इसी तरह की चिंता जाहिर करते हुए, दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले और नियमित रूप से ट्रेन से सफर करने वाले मुकेश शर्मा ने कहा कि यह समस्या अक्सर कोच अटेंडेंट की तरफ से तालमेल की कमी से होती है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, शर्मा ने बताया कि अटेंडेंट कभी-कभी यह पहचानने में नाकाम रहते हैं कि बर्थ दो RAC यात्रियों को कब दी गई है. उन्होंने कहा, "कई मामलों में, कोच अटेंडेंट सिर्फ एक बेडरोल किट देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बर्थ RAC के तहत साझा की जा रही है. इससे दोनों यात्रियों को बेवजह परेशानी होती है."