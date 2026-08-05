ट्रेन में अब RAC टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सुविधा, रेलवे बोर्ड का आदेश
ट्रेन में RAC टिकट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों की एक अजीब समस्या का आखिरकार समाधान हो गया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : August 5, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: ट्रेन के AC कोच में RAC बर्थ पर यात्रा करने वालों को अब उसी बर्थ पर दूसरे सह-यात्री के साथ बेडरोल या कंबल साझा नहीं करना पड़ेगा. रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि AC क्लास (AC चेयर कार को छोड़कर) में यात्रा करने वाले हर RAC बर्थ वाले यात्री को पूरी बेडरोल किट मिलेगी, जिसमें ताजा लिनन चादर और एक कंबल शामिल है.
रेलवे बोर्ड ने यह फैसला उन यात्रियों की कई शिकायतों के बाद लिया है, जिन्हें यात्रा के दौरान एक अजनबी के साथ एक ही बेडरोल किट साझा करना पड़ता था. कई यात्रियों ने इस तरीके को असहज, अस्वास्थ्यकर और असुरक्षित बताया, खासकर महिलाओं के लिए. नए निर्देश के साथ, हर RAC यात्री को एक अलग बेडरोल किट मिलेगी, जिससे ऐसे यात्रियों की ट्रेन यात्रा अधिक आरामदायक, स्वास्थ्यकर और सुरक्षित हो जाएगी.
देश भर में RAC टिकट पर यात्रा करने वाले हजारों ट्रेन यात्रियों के लिए, रात भर की यात्रा के सबसे अजीब हिस्सों में से एक का आखिरकार समाधान हो गया है.
नियमित ट्रेन यात्रियों के लिए, RAC टिकट लेने का मतलब अक्सर अनिश्चितता और समझौते के साथ यात्रा शुरू करना होता है. RAC टिकट ट्रेन में यात्रा की गारंटी देता है, लेकिन इन यात्रियों को सफर के दौरान शायद ही कभी आराम मिलता है, खासकर AC कोच में, जहां पूरा किराया देने के बावजूद यात्रियों को बर्थ साझा करनी पड़ती है.
गाजियाबाद जिले के लोनी की रहने वाली कविता शर्मा इस अनुभव को अच्छी तरह जानती हैं. RAC टिकट पर यात्रा करने के बाद, उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि यात्रा अक्सर सुविधा के बजाय धैर्य की परीक्षा बन जाती है.
उन्होंने कहा, "जो यात्री अक्सर AC कोच में RAC टिकट पर यात्रा करते हैं, उन्हें दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पहला, पूरा किराया देने के बावजूद, हमें अपनी बर्थ किसी दूसरे यात्री के साथ साझा करनी पड़ती है. दूसरा, कई बार हमें किसी न किसी कारण से बेडरोल किट ठीक से नहीं मिलती है. यह गलत है कि पूरा किराया देने वाले टिकट धारकों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है."
इसी तरह की चिंता जाहिर करते हुए, दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले और नियमित रूप से ट्रेन से सफर करने वाले मुकेश शर्मा ने कहा कि यह समस्या अक्सर कोच अटेंडेंट की तरफ से तालमेल की कमी से होती है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, शर्मा ने बताया कि अटेंडेंट कभी-कभी यह पहचानने में नाकाम रहते हैं कि बर्थ दो RAC यात्रियों को कब दी गई है. उन्होंने कहा, "कई मामलों में, कोच अटेंडेंट सिर्फ एक बेडरोल किट देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बर्थ RAC के तहत साझा की जा रही है. इससे दोनों यात्रियों को बेवजह परेशानी होती है."
उनका मानना है कि इस समस्या को एक आसान प्रक्रिया में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है. शर्मा के मुताबिक, कोच अटेंडेंट को ट्रेन छूटने के बाद बर्थ का फाइनल स्टेटस सत्यापित करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई बर्थ RAC बर्थ में बदली गई है और उसे दो यात्री साझा कर रहे हैं, तो अटेंडेंट को दो बेडरोल किट और दो कंबल देने चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरा किराया देने के बाद दोनों यात्रियों को वे सुविधाएं मिलें जिनके वे हकदार हैं."
रेलवे की इस व्यवस्था से अक्सर यात्रियों को किसी अजनबी के साथ बिस्तर साझा करने में असहज महसूस होती थी. खास तौर पर महिला यात्रियों ने निजता, स्वच्छता और व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता जताई थी.
इन चिंताओं को देखते हुए, रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि AC क्लास में सफर करने वाले RAC टिकट वाले हर यात्री को अब एक अलग, पूरा बेडरोल किट दिया जाएगा जिसमें चादर और एक कंबल होगा.
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "रेलवे ने ऑनबोर्ड स्टाफ, TTE और हाउसकीपिंग स्टाफ समेत सभी संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, जो तुरंत लागू होगा."
अधिकारी ने आगे कहा, "बेडरोल न मिलने से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करने वाले यात्री ट्रेन में मौजूद TTE से संपर्क कर सकते हैं या आगे की मदद के लिए RailMadad हेल्पलाइन-139 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं."
रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा, "भारतीय रेलवे हर ट्रिप में AC क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को स्वच्छ और रोगाणुमुक्त लिनन चादर देता है. हर बेडरोल पैकेट में दो बेडशीट, एक पिलो कवर और एक हैंड टॉवल होता है. एक बेडशीट स्लीपर सीट पर रखने के लिए होती है, जबकि स्टैंडर्ड बेडरोल किट में दी गई एक्स्ट्रा बेडशीट कंबल के नीचे एक कवरिंग लेयर के तौर पर होती है ताकि कंबल यात्री के शरीर के सीधे टच में न आए. एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेडशीट की धुलाई की जाती है."
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