राबड़ी देवी को छोड़ना होगा 10 सर्कुलर रोड, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

बिहार विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राबड़ी आवास का पता बदल दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

राबड़ी देवी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी अभी मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में निवास करती हैं. लेकिन नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए नया आवास तय किया है. अब इंतजार है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव या फिर उनके परिवार के सदस्य इसपर क्या बोलते हैं.

नया पता 39 हार्डिंग रोड : पहले के आदेश को रद्द करते हुए नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया गया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. लालू परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका है. पिछले दो दशक से लालू यादव का परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता है. लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद राबड़ी देवी का सरकारी आवास का पता बदल जाएगा.

भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश (ETV Bharat)

RJD ने साथा निशाना : विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. ऐसे में इस फैसले पर बवाल मचना तय है. विपक्ष के नेता अभी से ही अपनी भौंहे टेढ़ी करने लगे हैं. नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव बता रहे हैं.

''नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है. कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है. यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

आरजेडी का हमला (ETV Bharat)

पहले भी आवास पर हो चुकी है सियासत : पहले भी सरकारी आवास पर बिहार में काफी विवाद होते रहे हैं. तेजस्वी यादव जब उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो उन्हें पांच देशरत्न मार्ग दिया गया था. हालांकि नीतीश कुमार बाद में पाला बदलकर एनडीए की सरकार में आ गए.

मामला कोर्ट तक पहुंचा था : महागठबंधन की सरकार जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव इस आवास को रखना चाहते थे, जबकि तेजस्वी यादव को पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष का आवास आवंटित हुआ था. वहीं सुशील मोदी को पांच देश रत्न मार्ग उपमुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया था. मामला कोर्ट तक गया तब जाकर तेजस्वी यादव ने आवास छोड़ा था.

10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी आवास (ETV Bharat)

RJD को बड़ा नुकसान : दरअसल, इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया है. आरजेडी को केवल 25 सीटों पर ही जीत मिली है. पहले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका आरजेडी को मिला और अब सरकार ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास छीनकर बड़ा झटका दिया है.

