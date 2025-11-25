ETV Bharat / bharat

राबड़ी देवी को छोड़ना होगा 10 सर्कुलर रोड, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

पटना : बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी अभी मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में निवास करती हैं. लेकिन नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए नया आवास तय किया है. अब इंतजार है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव या फिर उनके परिवार के सदस्य इसपर क्या बोलते हैं.

नया पता 39 हार्डिंग रोड : पहले के आदेश को रद्द करते हुए नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया गया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. लालू परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका है. पिछले दो दशक से लालू यादव का परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता है. लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद राबड़ी देवी का सरकारी आवास का पता बदल जाएगा.

भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश (ETV Bharat)

RJD ने साथा निशाना : विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. ऐसे में इस फैसले पर बवाल मचना तय है. विपक्ष के नेता अभी से ही अपनी भौंहे टेढ़ी करने लगे हैं. नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव बता रहे हैं.

''नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है. कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है. यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल