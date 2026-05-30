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'10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगे', बोली राबड़ी देवी- फोर्स बुलाकर खाली कराएं

राबड़ी देवी दिल्ली से पटना पहुंची हैं. एयरपोर्ट पर वह काफी गुस्से में दिखाई पड़ी. आगे पढ़ें पूरी खबर

RABRI DEVI
राबड़ी देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 1:43 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड, यानी राबड़ी आवास को लेकर ठन गई है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा कि वह आवास खाली नहीं करेंगी. रावड़ी देवी सरकार के फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाते नजर आई हैं.

''फोर्स बुलाकर खाली कराएं. हम खाली नहीं करेंगे."- राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

राबड़ी देवी का बयान (ETV Bharat)

'10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगे' : राबड़ी देवी आज ही दिल्ली से पटना लौटी हैं. अपने पोते इराज लालू यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए दिल्ली गई थी. वहां से लौटते ही उन्होंने कह दिया कि किसी भी हालत में 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगे.

कई सालों से यहां रह रहा है लालू परिवार : दरअसल, पिछले लगभग 2 दशक से यह आवास बिहार की राजनीति का केन्द्र रहा है. यहीं से आरजेडी पार्टी का संचालन हुआ करता है. लालू परिवार का इस आवास से काफी लगाव भी है. ऐसे में 10 सर्कुलर रोड को राबड़ी देवी खाली नहीं करना चाह रही है.

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10 सर्कुलर रोड (ETV Bharat)

पहले भी भेजी जा चुकी है नोटिस : 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई है. इसी बीच नीतीश कुमार ने सत्ता हस्तांतरण किया है, सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है. बीजेपी को सत्ता मिलते ही राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश जारी किया गया है.

पशुपालन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम के नाम से आवंटित : शुक्रवार यानी 29 मई को फिर से 10 सर्कुलर रोड का आदेश निर्गत किया गया है. सम्राट चौधरी की सरकार ने यह बंगला डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग मंत्री नंदकिशोर राम के नाम पर अलॉट किया है. भवन निर्माण विभाग की ओर से यह आदेश निर्गत किया गया है.

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भवन निर्माण विभाग की ओर से निर्गतआदेश (ETV Bharat)

पक्ष और विपक्ष आमने-सामने : सत्ता पक्ष और विपक्ष में आवास को लेकर ठन गई है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता की हनक दिखा रहे हैं. वो भूल गए हैं कि इस आवास में बिहार के दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं. यही नहीं राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता भी हैं.

इधर, बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि यह बदला हुआ बिहार है. 1995 से लेकर 2005 तक का बिहार नहीं है. बार-बार आवेदन दिया जा रहा है कि आवास को खाली कर दें. पता नहीं इन लोगों ने 10 सर्कुलर रोड में क्या छिपा के रखा है?

'सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए' : आरजेडी नेता राबड़ी देवी के बयान पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, "सरकारी प्रक्रिया है, इसमें कौन क्या बोलता है, यह कम मायने होता है और सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए."

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