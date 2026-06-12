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लौंडा डांस में राबड़ी ने छोटू छलिया को दिया हीरे का कंगन, JDU का सवाल- 'कहां है रसीद?'

'लालू परिवार राजनीतिक नहीं अपना परिवार है' : गायक ने यह भी कहा कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि वह अन्य राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में क्यों नहीं जाते, जबकि कई कलाकार विभिन्न मंचों पर प्रस्तुति देते हैं. इस पर उनका कहना था कि लालू परिवार उनके लिए सिर्फ राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि अपना परिवार है. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी उनकी मां के समान हैं और इसी कारण वह इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं.

''राबड़ी मां अक्सर मुझे कुछ न कुछ देती रहती हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं. इससे पहले सोने का चेन, फिर सोने की अंगूठी और इस बार साहब के जन्मदिन पर हीरा का कंगन मिला.'' - छोटू छलिया, गायक

छोटू छलिया का दावा- 'देतीं रहीं हैं उपहार' : छोटू छलिया ने कहा कि राबड़ी देवी समय-समय पर उन्हें उपहार देती रही हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्हें सोने की चेन और सोने की अंगूठी भी मिल चुकी है. इस बार लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर हीरे का कंगन मिला है. उन्होंने कहा कि कंगन की कीमत उन्हें नहीं मालूम, लेकिन यह उनके लिए मां के प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक है.

छोटू छलिया को गिफ्ट में हीरे का कंगन : समारोह के दौरान भोजपुरी लोकगायक और चर्चित कलाकार छोटू छलिया ने अपनी प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में मौजूद राबड़ी देवी कलाकार की प्रस्तुति से इतनी प्रसन्न हुईं कि उन्होंने उन्हें हीरे का कंगन भेंट कर दिया. कंगन मिलने के बाद छोटू छलिया ने इसे राबड़ी देवी का मातृस्नेह बताते हुए कहा कि वह उन्हें अपने बेटे की तरह मानती हैं.

पटना : राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन के अवसर पर पटना स्थित राबड़ी आवास पर पूरे दिन उत्सव का माहौल रहा. जन्मदिन समारोह में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी रही. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी कलाकार छोटू छलिया ने अपनी प्रस्तुति से माहौल में जान डाल दी.

मीसाभारती, लालू यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)

''यह कितने का होगा मुझे मालूम नहीं है. यह मां का प्यार है. हमसे लोग पूछते हैं कि लोग कभी यहां गाते हैं कभी वहां गाते हैं, लेकिन छोटू छलिया क्यों नहीं बदलता है. यह मेरा परिवार है, राबड़ी देवी मेरी मां है, इसलिए मैं परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाता हूं.'' - छोटू छलिया, गायक

पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव : जन्मदिन समारोह में लालू प्रसाद यादव भी अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए. उन्होंने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा कार्यक्रम का आनंद लिया. समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुए. राबड़ी देवी जब अपने हाथ से कथित तौर पर हीरे का कंगन उतार रहीं थीं तो आसपास मौजूद कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे थे.

लालू यादव के जन्मदिन का जश्न (ETV Bharat)

कंगन देने पर जेडीयू ने उठाए सवाल : हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने राबड़ी देवी द्वारा दिए गए हीरे के कंगन को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कंगन तो दे दिया गया, लेकिन कहीं यह छोटू छलिया के लिए फांसी का फंदा न बन जाए. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को कंगन देना ही था तो बिल के साथ देंती.

''ऊ जो छोटू छलिया है ना वो राजद का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम देखें हैं. कंगन तो दे दिया लेकिन वो फांसी का फंदा तो नहीं हो गया है. हम अब आपको देंगे तो रसीद के साथ देंगे, नहीं तो देंगे तो आपके साथ छल कर रहे हैं. इनकम टैक्स नोटिस सुनने को तैयार रहिए. ईडी का नोटिस झेलने को तैयार रहिए. ये सब आता कहाँ से है इन लोगों को.''- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू

छोटू छलिया को जेडीयू की नसीहत : नीरज कुमार ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि वह किसी को कोई उपहार देंगे तो उसकी रसीद के साथ देंगे, ताकि बाद में किसी प्रकार की जांच या सवाल न उठे. उन्होंने कहा कि छोटू छलिया को अब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के नोटिस के लिए तैयार रहना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतनी महंगी भेंट देने के लिए धन कहां से आया और क्या उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है?

''हमें पहले से अंदेशा है कि राबड़ी आवास में तहखाना है. तहखाने से निकालकर उसे दिया है. राबड़ी देवी बताएं कि हीरे का कंगन कहां से आया? खरीदकर आया है तो क्या उसकी रसीद है? उसका जीएसटी दिया गया है? छोटू छलिया कंगन को हीरे का बता रहा है. जबकि सुनील सिंह कह रहे हैं कि वह पत्थर का है. सुनील सिंह ने राजद के राजमाता का सुनील सिंह ने अपमान कर दिया.''- नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू

कंगन विवाद पर राजनीति : जेडीयू की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. राजद समर्थक जहां इसे राबड़ी देवी का स्नेह और पारिवारिक संबंध बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल उठा रहे हैं. लालू यादव के जन्मदिन समारोह का यह प्रसंग अब राजनीतिक बहस का नया विषय बन गया है.

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