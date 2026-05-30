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'फोर्स बुलाकर खाली कराओ' बयान के बाद राबड़ी देवी के बंगले में घुसी पटना पुलिस, चढ़ा सियासी पारा

10 सर्कुलर रोड आवास खाली कराने को लेकर पुलिस राबड़ी देवी के घर पहुंची. सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मोहलत मांगी है. पढ़ें-

राबड़ी के बयान के बाद हरकत में आया प्रशासन
राबड़ी के बयान के बाद हरकत में आया प्रशासन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 30, 2026 at 5:13 PM IST

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पटना : बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है. भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास को मंत्री नंद किशोर राम के नाम आवंटित किए जाने के बाद इसे खाली कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसी क्रम में शनिवार को पटना पुलिस की टीम 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंची और बंगला खाली कराने के सरकारी आदेश की जानकारी दी.

राबड़ी के बयान के बाद हरकत में आया प्रशासन : कुछ देर पहले ही राबड़ी देवी ने कहा था कि यदि सरकार चाहती है तो फोर्स भेजकर आवास खाली करा सकती है. उनके इस बयान के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया. सचिवालय डीएसपी अन्नू कुमारी पुलिस बल के साथ आवास पर पहुंचीं. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आवास के बाहर तैनात रहे.

राबड़ी आवास पर पहुंची पटना पुलिस (ETV Bharat)

''फोर्स बुलाकर खाली कराएं. हम खाली नहीं करेंगे."- राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

डीएसपी ने की मुलाकात : सूत्रों के अनुसार, सचिवालय डीएसपी अन्नू कुमारी आवास के भीतर गईं और राबड़ी देवी से मुलाकात कर सरकार के आदेश की जानकारी दी. हालांकि बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुलाकात में हुई बातचीत का खुलासा नहीं किया.

एक सप्ताह का समय मांगने की चर्चा : सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात के दौरान राबड़ी देवी ने आवास खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. हालांकि इस संबंध में प्रशासन या राबड़ी देवी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

अब आगे क्या? : 10 सर्कुलर रोड आवास के आवंटन को लेकर विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर पहुंच चुका है. पुलिस की सक्रियता के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार आवास खाली कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राबड़ी देवी निर्धारित समय में आवास खाली करती हैं या नहीं. यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.

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