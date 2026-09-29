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रबी सीजन 2026-27: कृषि मंत्रालय ने 177.72 मिलियन टन का लक्ष्य तय किया, क्या बोले शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य रबी फसल सत्र के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाएं .

Rabi Season 2026-27: Agriculture ministry sets target 177.72 million tonnes
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 7:41 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्य सरकारों से आगामी रबी फसल सत्र (2026-27) के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाने को कहा है. चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हाल में समाप्त हुए खरीफ सत्र में कुछ क्षेत्रों में सूखे और पानी की कमी की स्थिति को देखते हुए रबी की तैयारी की जानी चाहिए.

रबी (सर्दियों) के मौसम की तैयारियों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि रबी मौसम की बात करते समय खरीफ मौसम को भी ध्यान में रखना होगा. जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का स्वरूप बदल रहा है.

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अभी बारिश में लगभग 12 प्रतिशत की कमी है. हालांकि, 24 या 25 सितंबर तक यह कमी करीब 14 प्रतिशत थी लेकिन उसके बाद तीन-चार दिनों में हुई बारिश से यह कमी कम हो गई है. उन्होंने कहा कि बारिश का वितरण असमान रहा है. कुछ इलाकों में सामान्य से कम और कुछ में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है.

सरकार ने राज्यों के साथ बातचीत और स्थानीय हालात के आधार पर फसल की योजना बनाकर रबी सीजन की तैयारी शुरू कर दी है. इस रणनीति का एक अहम हिस्सा यह है कि हर इलाके में उपलब्ध पानी और मिट्टी की नमी के हिसाब से फसलें चुनी जाएं.

उन्होंने कहा, "जिन इलाकों में बारिश कम हुई है, सिंचाई का पानी सीमित है या मिट्टी में नमी कम है, वहां ऐसी फसलें न उगाने की योजना है जिनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है." इसलिए, पूरे देश में एक जैसा तरीका अपनाने के बजाय, क्षेत्रीय हालात के हिसाब से फसलें और उत्पादन के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य राज्यों के साथ बातचीत करने और पानी की उपलब्धता व मिट्टी की नमी पर विचार करने के बाद तय किए गए. मुश्किल मौसम के बावजूद लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश में फसल उगाने के तरीकों में बदलाव अहम भूमिका निभाएंगे.

रबी की बुआई के लिए खाद की उपलब्धता
शिवराज सिंह ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और रबी फसल की मौसम के दौरान इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि आगामी (2026–27) की तैयारी करते समय राज्यों द्वारा बताई गई मांग को ध्यान में रखा गया है. फोकस सिर्फ खाद उपलब्ध कराने पर ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर भी है कि किसान सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें.

उन्होंने कहा, "मिट्टी की स्थिति और पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर खाद की जरूरत का पता लगाने के लिए हर राज्य के दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए. किसानों को फसल के हिसाब से सलाह दी गई कि कितनी खाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए."

कम बारिश का असर
बुवाई वाले इलाके में सिर्फ एक प्रतिशत की मामूली कमी आई है, जो सामान्य स्तर के लगभग बराबर है. बुवाई वाले इलाके में सबसे ज्यादा कमी धान की फसल में देखी गई, जिसमें लगभग 16.32 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई. इसके अलावा, मक्का, सोयाबीन और कपास की खेती वाले इलाकों में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई.

राज्यों से खाद की मांग
सभी राज्यों ने 2026-27 के रबी सीजन के लिए कुल 380 लाख मीट्रिक टन खाद (DAP, यूरिया, NPK और अन्य) की मांग की है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई मौजूद है. देश में अभी 163 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद का भारी स्टॉक है. इसके उलट पिछले साल रबी सीजन की शुरुआत में स्टॉक सिर्फ 122 लाख मीट्रिक टन था.

22 अक्टूबर से 'खेत बचाओ अभियान'
मंत्रालय 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 'सेव द फार्म' (खेत बचाओ) अभियान चलाएगा. इस दौरान वैज्ञानिक किसानों के बीच जाकर उन्हें शिक्षित और जागरूक करने का काम करेंगे.

रबी उत्पादन के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं बनाई गईं, बल्कि जलाशयों में पानी की उपलब्धता, भूजल स्तर और मिट्टी की नमी को ध्यान में रखकर बनाई गईं.

पिछले साल का रिकॉर्ड
साल 2025-26 के लिए 362.60 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले किसानों ने 376.56 मिलियन टन अनाज का बंपर उत्पादन किया. आने वाले साल 2026-27 के लिए लक्ष्य की घोषणा अल-नीनो की स्थितियों के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर की गई है. कुल राष्ट्रीय लक्ष्य 373.93 मिलियन टन तय किया गया है, जिसमें अकेले रबी सीजन के लिए लक्ष्य 177.72 मिलियन टन रखा गया है.

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