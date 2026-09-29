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रबी सीजन 2026-27: कृषि मंत्रालय ने 177.72 मिलियन टन का लक्ष्य तय किया, क्या बोले शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्य सरकारों से आगामी रबी फसल सत्र (2026-27) के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाने को कहा है. चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हाल में समाप्त हुए खरीफ सत्र में कुछ क्षेत्रों में सूखे और पानी की कमी की स्थिति को देखते हुए रबी की तैयारी की जानी चाहिए.

रबी (सर्दियों) के मौसम की तैयारियों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि रबी मौसम की बात करते समय खरीफ मौसम को भी ध्यान में रखना होगा. जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का स्वरूप बदल रहा है. शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अभी बारिश में लगभग 12 प्रतिशत की कमी है. हालांकि, 24 या 25 सितंबर तक यह कमी करीब 14 प्रतिशत थी लेकिन उसके बाद तीन-चार दिनों में हुई बारिश से यह कमी कम हो गई है. उन्होंने कहा कि बारिश का वितरण असमान रहा है. कुछ इलाकों में सामान्य से कम और कुछ में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. सरकार ने राज्यों के साथ बातचीत और स्थानीय हालात के आधार पर फसल की योजना बनाकर रबी सीजन की तैयारी शुरू कर दी है. इस रणनीति का एक अहम हिस्सा यह है कि हर इलाके में उपलब्ध पानी और मिट्टी की नमी के हिसाब से फसलें चुनी जाएं. उन्होंने कहा, "जिन इलाकों में बारिश कम हुई है, सिंचाई का पानी सीमित है या मिट्टी में नमी कम है, वहां ऐसी फसलें न उगाने की योजना है जिनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है." इसलिए, पूरे देश में एक जैसा तरीका अपनाने के बजाय, क्षेत्रीय हालात के हिसाब से फसलें और उत्पादन के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य राज्यों के साथ बातचीत करने और पानी की उपलब्धता व मिट्टी की नमी पर विचार करने के बाद तय किए गए. मुश्किल मौसम के बावजूद लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश में फसल उगाने के तरीकों में बदलाव अहम भूमिका निभाएंगे. रबी की बुआई के लिए खाद की उपलब्धता

शिवराज सिंह ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है और रबी फसल की मौसम के दौरान इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि आगामी (2026–27) की तैयारी करते समय राज्यों द्वारा बताई गई मांग को ध्यान में रखा गया है. फोकस सिर्फ खाद उपलब्ध कराने पर ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर भी है कि किसान सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें.