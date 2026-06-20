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हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने की रैबिट फार्मिंग, एक महीने में 80 हजार तक की कमाई

हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर सतिंदर पाल ने रैबिट फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया. आज वो हर महीने करीब 80 हजार कमा रहे हैं.

Rabbit Farming in Kurukshetra
Rabbit Farming in Kurukshetra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 7:20 PM IST

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​कुरुक्षेत्र: हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद अक्सर लोग शांत और आरामदेह जिंदगी की तलाश करते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर सतिंदर पाल ने इसके उलट एक ऐसी राह चुनी, जो ना सिर्फ उनके लिए मुनाफे का जरिया बनी, बल्कि आज के युवाओं और किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गई है. सतिंदर पाल ने रिटायरमेंट के बाद ₹5 लाख के शुरुआती निवेश के साथ 'रैबिट फार्मिंग' (खरगोश पालन) का बिजनेस शुरू किया और आज वो हर महीने करीब 80 हजार रुपये की आमदनी कर रहे हैं.​

100 खरगोशों से सफर शुरू, अब संख्या 400 के पार: ​सतिंदर पाल ने बताया जब उन्होंने इस बिजनेस में कदम रखा, तो उनके पास केवल 100 खरगोश थे. कम कॉम्पिटिशन और हाई-ग्रोथ रेट की वजह से आज उनके फार्म में खरगोशों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है. इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक फीमेल रैबिट साल में 6 से 7 बार बच्चों को जन्म देती है और एक बार में 2 से लेकर 12 तक बच्चे होते हैं. यही कारण है कि बहुत ही कम समय में ये फार्म तेजी से बड़ा हो गया.​

हरियाणा पुलिस से रिटार्ड इंस्पेक्टर ने की रैबिट फार्मिंग (ETV Bharat)

20 साल का अनुभव और प्रवीण कुमार की फ्रेंचाइजी: सतिंदर पाल की इस सफलता के पीछे हरियाणा के एकमात्र रैबिट फ्रेंचाइजी ओनर प्रवीण कुमार का बड़ा हाथ है. प्रवीण कुमार पिछले 20 सालों से खरगोश पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.​ अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए प्रवीण कुमार बताते हैं. 20 साल पहले मैं शौक के तौर पर राजस्थान से कुछ खरगोश लेकर आया था. बाद में समझ आया कि इसे बिजनेस का रूप दिया जा सकता है.

Rabbit Farming in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने की रैबिट फार्मिंग (ETV Bharat)
Rabbit Farming in Kurukshetra
हरियाणा के एकमात्र रैबिट फ्रेंचाइजी ओनर प्रवीण कुमार ने दिया साथ (ETV Bharat)

शुरुआत में मुश्किलें आई: शुरुआत में रखरखाव और दवाइयों की सही जानकारी ना होने के कारण काफी मुश्किलें आईं, लेकिन सही ट्रेनिंग के बाद आज हम इस काम में माहिर हो चुके हैं और हमारे जरिए किसानों को फ्रेंचाइजी दी जा रही है. ​प्रवीण कुमार के फार्म पर फिलहाल 6 उन्नत नस्लों के खरगोश हैं, जिनमें न्यूजीलैंड व्हाइट, डच और व्हाइट कैलिफोर्निया प्रमुख हैं.

Rabbit Farming in Kurukshetra
खरगोश की किस्में (ETV Bharat)
  • बिज़नेस का गणित: ₹1.50 का खर्च और ₹300 प्रति किलो की कीमत​पशुपालन के क्षेत्र में रैबिट फार्मिंग को सबसे कम खर्चीला और सबसे साफ-सुथरा काम माना जाता है.
  • ​ना के बराबर खर्च: एक खरगोश का एक दिन का खर्च मात्र ₹1 से ₹1.50 है. इन्हें सिंपल सूखा दाना और हरा चारा दिया जाता है.​
  • तेजी से बढ़ता वजन: ये खरगोश मात्र ढाई महीने में डेढ़ किलो से ज्यादा वजन के हो जाते हैं.
  • ​शानदार कीमत: मार्केट में ये ₹300 प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं.
  • ​इको-फ्रेंडली फार्मिंग: इस बिजनेस में ना तो किसी तरह की बदबू (स्मेल) होती है और ना ही कोई शोर-शराबा. इसे घर के पास या छोटे से शेड में भी आसानी से किया जा सकता है.
Rabbit Farming in Kurukshetra
रैबिट फार्मिंग कम खर्चीली और सबसे साफ-सुथरी (ETV Bharat)
Rabbit Farming in Kurukshetra
हर महीने ₹80,000 की कमाई (ETV Bharat)

​दिल्ली से हैदराबाद तक भारी डिमांड: ​आमतौर पर लोगों को लगता है कि खरगोश सिर्फ शौक के लिए पाले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रवीण कुमार बताते हैं कि उनके फार्म से खरगोशों की सप्लाई पूरे भारत में होती है. ब्रीडिंग के लिए मुख्यत दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से ऑर्डर आते हैं. इसके अलावा, मेडिकल और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए हिसार और लुधियाना के बड़े रिसर्च सेंटर्स में भी इनके खरगोशों की भारी मांग है.​

Rabbit Farming in Kurukshetra
100 खरगोशों से सफर शुरू, अब संख्या 400 के पार (ETV Bharat)
Rabbit Farming in Kurukshetra
₹1.50 का खर्च और ₹300 प्रति किलो की कीमत (ETV Bharat)

सिर्फ 10 खरगोशों से शुरू कर सकते हैं किसान: ​यदि कोई किसान भाई या युवा इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है, तो उसे बड़े निवेश की जरूरत नहीं है. प्रवीण कुमार के अनुसार इसकी शुरुआत मात्र एक यूनिट (10 खरगोश) से की जा सकती है, जिसमें 7 फीमेल और 3 मेल रैबिट होते हैं. कम जगह, कम मेहनत और सीमित संसाधनों में ये ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार का एक बेहतरीन और अनोखा जरिया बनकर उभर रहा है.

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