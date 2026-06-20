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हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने की रैबिट फार्मिंग, एक महीने में 80 हजार तक की कमाई

​कुरुक्षेत्र: हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड होने के बाद अक्सर लोग शांत और आरामदेह जिंदगी की तलाश करते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर सतिंदर पाल ने इसके उलट एक ऐसी राह चुनी, जो ना सिर्फ उनके लिए मुनाफे का जरिया बनी, बल्कि आज के युवाओं और किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गई है. सतिंदर पाल ने रिटायरमेंट के बाद ₹5 लाख के शुरुआती निवेश के साथ 'रैबिट फार्मिंग' (खरगोश पालन) का बिजनेस शुरू किया और आज वो हर महीने करीब 80 हजार रुपये की आमदनी कर रहे हैं.​

100 खरगोशों से सफर शुरू, अब संख्या 400 के पार: ​सतिंदर पाल ने बताया जब उन्होंने इस बिजनेस में कदम रखा, तो उनके पास केवल 100 खरगोश थे. कम कॉम्पिटिशन और हाई-ग्रोथ रेट की वजह से आज उनके फार्म में खरगोशों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है. इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक फीमेल रैबिट साल में 6 से 7 बार बच्चों को जन्म देती है और एक बार में 2 से लेकर 12 तक बच्चे होते हैं. यही कारण है कि बहुत ही कम समय में ये फार्म तेजी से बड़ा हो गया.​

हरियाणा पुलिस से रिटार्ड इंस्पेक्टर ने की रैबिट फार्मिंग (ETV Bharat)

20 साल का अनुभव और प्रवीण कुमार की फ्रेंचाइजी: सतिंदर पाल की इस सफलता के पीछे हरियाणा के एकमात्र रैबिट फ्रेंचाइजी ओनर प्रवीण कुमार का बड़ा हाथ है. प्रवीण कुमार पिछले 20 सालों से खरगोश पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.​ अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए प्रवीण कुमार बताते हैं. 20 साल पहले मैं शौक के तौर पर राजस्थान से कुछ खरगोश लेकर आया था. बाद में समझ आया कि इसे बिजनेस का रूप दिया जा सकता है.