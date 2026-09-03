पानीहाटी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, आरजी कार पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का मामला
सोमनाथ डे से आरजी कर रेप और मर्डर पीड़ित के अंतिम संस्कार के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी ली जाएगी. अयान नियोगी की रिपोर्ट...
Published : September 3, 2026 at 1:35 PM IST
पानीहाटी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की खरदाह पुलिस ने पानीहाटी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ डे को गुरुवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी आरजी कर रेप और मर्डर पीड़ित के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने और सबूत मिटाने में उनकी कथित भूमिका के संबंध में की गई है.
अगस्त के पहले हफ्ते में पीड़ित परिवार के खरदाह पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही सोमनाथ फरार था.
पिछले महीने पुलिस ने ओडिशा के बालासोर से पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था. बैरकपुर कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने कहा, "अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोमनाथ से पूछताछ करना जरूरी है."
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि युवा डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद उसके शव के अंतिम संस्कार के समय मौके पर कौन मौजूद था. जांच के दौरान सोमनाथ का नाम सामने आया.
आरोप है कि सोमनाथ, निर्मल के साथ पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे. खरदाह पुलिस स्टेशन के जांचकर्ता अंतिम संस्कार के दौरान उनकी भूमिका और उस समय की घटनाओं के सही क्रम की जांच कर रहे हैं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के पिता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का आरोप भी जांच का एक अहम पहलू है.
सुराग मिलने पर, जांच करने वालों को बेंगलुरु में सोमनाथ का पता चला और फिर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
आज बाद में उसे बेंगलुरु की एक स्थानीय कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है. 2024 में आरजी कर रेप और मर्डर की घटना के बाद से, जांच एजेंसियां मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं.
वे खास तौर पर इस बात की जांच कर रहे हैं कि युवा डॉक्टर की शव मिलने से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक वहां कौन-कौन मौजूद था, इन लोगों की क्या भूमिका थी, और क्या जांच को प्रभावित करने की कोई कोशिश की गई थी.
सोमनाथ के खिलाफ खास आरोप और जिन कानूनी धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वे कोर्ट में पेश किए जाने के बाद साफ हो जाएंगी. इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि क्या उसे कोलकाता लाकर पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा.
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