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पानीहाटी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, आरजी कार पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का मामला

पानीहाटी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की खरदाह पुलिस ने पानीहाटी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ डे को गुरुवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी आरजी कर रेप और मर्डर पीड़ित के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने और सबूत मिटाने में उनकी कथित भूमिका के संबंध में की गई है.

अगस्त के पहले हफ्ते में पीड़ित परिवार के खरदाह पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही सोमनाथ फरार था.

पिछले महीने पुलिस ने ओडिशा के बालासोर से पूर्व तृणमूल विधायक निर्मल घोष को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था. बैरकपुर कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने कहा, "अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोमनाथ से पूछताछ करना जरूरी है."

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि युवा डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद उसके शव के अंतिम संस्कार के समय मौके पर कौन मौजूद था. जांच के दौरान सोमनाथ का नाम सामने आया.

आरोप है कि सोमनाथ, निर्मल के साथ पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे. खरदाह पुलिस स्टेशन के जांचकर्ता अंतिम संस्कार के दौरान उनकी भूमिका और उस समय की घटनाओं के सही क्रम की जांच कर रहे हैं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के पिता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का आरोप भी जांच का एक अहम पहलू है.