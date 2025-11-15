Bihar Election Results 2025

'परिवार से नाता तोड़ रही हूं..', लालू की बेटी रोहिणी ने राजनीति छोड़ी

रोहिणी आचार्य ने लालू यादव परिवार से अपना नाता तोड़ लिया है. इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से की.

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी आचार्य
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya Social Media)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 15, 2025 at 3:43 PM IST

पटना: बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार से बड़ी खबर है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है. इसके साथ ही उन्होंने राजनीति से भी सन्यास ले लिया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी.

सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट: रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखा..कहा कि 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं.

रोहिणी आचार्य का पोस्ट
रोहिणी आचार्य का पोस्ट (Rohini Acharya Social Media)

