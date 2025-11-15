ETV Bharat / bharat

'परिवार से नाता तोड़ रही हूं..', लालू की बेटी रोहिणी ने राजनीति छोड़ी

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ रोहिणी आचार्य ( Rohini Acharya Social Media )

पटना: बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार से बड़ी खबर है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से रिश्ता तोड़ लिया है. इसके साथ ही उन्होंने राजनीति से भी सन्यास ले लिया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी.