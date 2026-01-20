जालसाजों के खाते से 2.16 करोड़ रुपये ऐसे किए बरामद, साइबर पुलिस ने 'गोल्डन ऑवर' में मामला सुलझाया
साइबर फ्रॉड करने वाले लोग कई तरह के तरकीब लगाकर पैसे चुराते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है.
Published : January 20, 2026 at 8:34 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में सीसीबी की साइबर क्राइम पुलिस ने ईमेल स्पूफिंग के जरिए चुराए गए 2.16 करोड़ रुपये बरामद कर लाभार्थियों को लौटा दिए हैं.पुलिस ने बताया कि यह पैसा गोल्डन आवर के दौरान एक तेज ऑपरेशन में रिकवर किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रिकवरी है.
ग्रुप फार्मा नाम की एक कंपनी का हैदराबाद की फार्मा कंपनी रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ बिजनेस रिलेशन थ. नाइजीरिया के रहने वाले धोखेबाजों ने पिछले साल फरवरी में ग्रुप फार्मा के नाम से एक नकली ईमेल अकाउंट खोला था.
इस दौरान उन्होंने रेड्डीज लैबोरेटरीज से संपर्क किया. यह मानकर कि ईमेल किसी असली ईमेल आईडी से आया होगा, रेड्डीज लैबोरेटरीज ने धोखेबाजों के बताए अकाउंट में 2.16 करोड़ रुपये जमा कर दिए. हालांकि, बाद में पता चला कि पैसे एक नकली बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे.
उसके बाद तुरंत गोल्डन आवर पीरियड में, ग्रुप फार्मा के प्रतिनिधियों ने CCB के साइबर क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई. पुलिस गुजरात के उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करने में कामयाब रही जिसमें पैसे जमा किए गए थे. पुलिस ने बताया कि बाद में, कोर्ट में लीगल प्रोसेस पूरा किया गया और 2.16 करोड़ रुपये की पूरी रकम वापस कर दी गई.
क्या है गोल्डन आवर?
साइबर फ्रॉड करने वाले लोग डिजिटल अरेस्ट, गिफ्ट ऑफर, क्रेडिट कार्ड पासवर्ड बदलने, KYC अपडेट की आड़ में एसएमएस या कॉल के जरिए पैसे चुराते हैं. ऐसे मामलों में, ठगे जाने के बाद के एक घंटे के समय को 'गोल्डन आवर' कहा जाता है.
गोल्डन आवर के दौरान नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके जानकारी देने या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पर, उस जानकारी के आधार पर कुछ ही मिनटों में उस अकाउंट या वॉलेट का पता लगाने और उसमें मौजूद पैसे को फ्रीज करने का ज्यादा चांस होता है, जिससे पैसे ट्रांसफर हुए थे. ऐसे में जांच एजेंसियां फ्रॉड करने वाले के अकाउंट का जल्दी पता लगाकर उस अकाउंट को फ्रीज कर सकती है.
ये भी पढ़ें: सूरत SOG का 'कोबरा' ऑपरेशन: गुजरात में पहली बार 5.85 करोड़ रुपये का सांप का जहर जब्त, 7 आरोपी गिरफ्तार