जालसाजों के खाते से 2.16 करोड़ रुपये ऐसे किए बरामद, साइबर पुलिस ने 'गोल्डन ऑवर' में मामला सुलझाया

बेंगलुरु: कर्नाटक में सीसीबी की साइबर क्राइम पुलिस ने ईमेल स्पूफिंग के जरिए चुराए गए 2.16 करोड़ रुपये बरामद कर लाभार्थियों को लौटा दिए हैं.पुलिस ने बताया कि यह पैसा गोल्डन आवर के दौरान एक तेज ऑपरेशन में रिकवर किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा रिकवरी है.

ग्रुप फार्मा नाम की एक कंपनी का हैदराबाद की फार्मा कंपनी रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ बिजनेस रिलेशन थ. नाइजीरिया के रहने वाले धोखेबाजों ने पिछले साल फरवरी में ग्रुप फार्मा के नाम से एक नकली ईमेल अकाउंट खोला था.

इस दौरान उन्होंने रेड्डीज लैबोरेटरीज से संपर्क किया. यह मानकर कि ईमेल किसी असली ईमेल आईडी से आया होगा, रेड्डीज लैबोरेटरीज ने धोखेबाजों के बताए अकाउंट में 2.16 करोड़ रुपये जमा कर दिए. हालांकि, बाद में पता चला कि पैसे एक नकली बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे.

उसके बाद तुरंत गोल्डन आवर पीरियड में, ग्रुप फार्मा के प्रतिनिधियों ने CCB के साइबर क्राइम स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई. पुलिस गुजरात के उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करने में कामयाब रही जिसमें पैसे जमा किए गए थे. पुलिस ने बताया कि बाद में, कोर्ट में लीगल प्रोसेस पूरा किया गया और 2.16 करोड़ रुपये की पूरी रकम वापस कर दी गई.