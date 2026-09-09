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दिल्ली में SIR प्रक्रिया पर सवाल: चांदनी चौक के 729 वोटर्स वाले एक बूथ पर बचा सिर्फ 1 मतदाता, मचा बवाल

अन्य पीड़ित लोगों की आपबीती भी प्रशासनिक अकर्मठता और लापरवाही की पोल खोलती है. वोटर रहे कपिल ने कहा कि उनके पूर्वज यहां पर रहते थे, सबका वोटर लिस्ट में नाम है, बावजूद उन सबके नाम काट दिए गए. मंगोलपुरी वाई-ब्लॉक के कांता प्रसाद जीवित होने के बावजूद ASDD सूची में 'मृत' घोषित कर दिए गए. ईटीवी भारत ने इसे प्रमुखता से उठाया है. इसी ब्लॉक की अनीता जायसवाल को 'स्थाई रूप से स्थानांतरित' दिखा दिया गया, जबकि वह एच-ब्लॉक से वाई-ब्लॉक आई थीं और उन्हें किसी पते पर फॉर्म नहीं मिला. उनका नाम न तो ड्राफ्ट में है और न ही ASDD सूची में, जो यह दर्शाता है कि उनका नाम SIR से पहले ही काट दिया गया था.

बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंटों की बैठकों के मिनट्स बताते हैं कि पार्ट नंबर 33 (निगम प्रतिभा विद्यालय अंगूरी बाग, लालकिला बूथ) विधानसभा 2025 में SIR शुरू होने से पहले कुल 729 मतदाता थे, जिनमें से घर-घर जाकर सिर्फ 1 फॉर्म एकत्र हुआ. SIR के बाद अब यह बूथ नंबर 38 बन चुका है और 2026 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में केवल 1 मतदाता बचा है. जो एक मतदाता बचे हैं वो समीप स्थित हनुमान मंदिर के महंत कंचन गिरी जी हैं.

सबसे बड़ा उदाहरण चांदनी चौक विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जे.जे. बेला एस्टेट, विजय घाट का है. स्थानीय निवासी कमल लाल ने बताया कि लगभग एक साल पहले यहां की झुग्गी बस्ती को तोड़ दिया गया था, लेकिन पुनर्वास या वैकल्पिक आवास न मिलने के कारण विस्थापित लोग आज भी वहीं रहने को मजबूर हैं. उनके दादा, पिताजी सब वर्ष 1961 से यहां वोट डाल रहे हैं. SIR प्रक्रिया के दौरान 500 से अधिक निवासियों ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए थे. इसके बावजूद, इस पोलिंग बूथ की ASDD (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत) सूची में 728 नाम हटा दिए गए.

नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया है. राजधानी के लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अचानक गायब मिलने के बाद अब सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं. स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर SIR से पहले 729 मतदाता थे, अब SIR के बाद केवल 1 ही मतदाता शेष बचा है. इस अनियमितता और मनमाने ढंग से नाम काटे जाने के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है.

चांदनी चौक से ही मतदाता सुनिता ने बताया,''पिछले साल तक तो हमलोग वोट डालते रहे थे, अब ऐसा क्या हुआ कि हम सबके वोट काट दिए.'' जानकी देवी ने कहा कि हम सबके पास सभी दस्तावेज हैं, पूर्वज यहां रहते आए हैं अब अचानक क्या हो गया. वहीं, जगदंबा कैंप में रहने वाली मंजू को 'अनट्रैसेबल/अनुपस्थित' कर दिया गया, जबकि उन्होंने फॉर्म भरकर जमा किया था. इसी कैंप की पुष्प को 'स्थाई रूप से शिफ्ट' बता दिया गया, जबकि वह अपने परिवार के साथ वहीं रह रही हैं और सभी ने फॉर्म भरे थे. 71 वर्षीय विरमा को भी जीवित होते हुए 'मृत' दर्ज कर दिया गया. महरौली के रजोकरी पहाड़ी के सतपाल का नाम मई 2026 में ही काट दिया गया था. शिकायत करने पर बीएलओ ने फॉर्म-6 भरवाते हुए यह टिप्पणी दी कि 'दुर्भाग्य से उनका पुराना वोटर कार्ड डिलीट हो गया'.

तुगलकाबाद की मीनू ने बताया कि उनके घर कोई बीएलओ नहीं आया, फिर भी उन्हें 'स्थाई रूप से शिफ्ट' मार्क कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि तुगलकाबाद में SIR का काम चुनाव आयोग के कर्मियों के बजाय भाजपा द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट ने किया, जिन्होंने चुनिंदा इलाकों पर ही फोकस किया. वजीरपुर की शकुंतला ने मई-जून 2025 की तोड़फोड़ वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुई मनमानी कटाई पर सवाल उठाए.

मतदाताओं से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ें (ETV Bharat)

लोकतंत्र के लिए यह सामान्य स्थिति नहीं: योगेंद्र यादव

राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कड़े शब्दों में प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, "वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के समय देश में 99 करोड़ वयस्क और 98 करोड़ मतदाता थे. SIR की खूबी यह है कि जब यह खत्म होगा, तब देश में 103 करोड़ वयस्क होंगे लेकिन केवल 88 करोड़ मतदाता बचेंगे. यह सामान्य नहीं है और तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसकी पूरी योजना न बनाई गई हो और पूरा तंत्र इसमें शामिल न हो. भारी पैमाने पर नाम हटाने खासकर SIR शुरू होने से पहले के काटे जाने, एक आपराधिक साजिश के रूप में जांचे जाने चाहिए. SIR हमारे लोकतंत्र के साथ एक धोखा है और इसका उद्देश्य लोगों को मताधिकार से वंचित करना है."

फरवरी 2025 के चुनाव परिणामों की वैधता पर संकट: अंजलि भारद्वाज

पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने सवाल उठाया, "दिल्ली में फरवरी 2025 में 1.56 करोड़ मतदाताओं के साथ चुनाव हुए थे. अब लगभग 91 लाख मतदाता या तो हटाए गए हैं या उन्हें नोटिस मिलने वाला है. ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों की पवित्रता क्या रह जाती है? लोग इस प्रक्रिया पर कैसे भरोसा करें? चुनाव आयोग ने बिना किसी राजनीतिक दल या नागरिकों के परामर्श के SIR शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि यह स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर था. लेकिन बाद में एक आरटीआई के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने SIR शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया था."

विशेषज्ञों और प्रभावित नागरिकों के मंच ने इस पूरी SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वापस लेने और मतदाताओं के मताधिकार पर डाका डालने वाले इस सुनियोजित षड्यंत्र की उच्च स्तरीय आपराधिक जांच कराए जाने की पुरजोर मांग की है. नागरिकों का कहना है कि यदि गलतियों को तुरंत नहीं सुधारा गया, तो यह स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय बन जाएगा.

ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल वोटर लिस्ट नहीं'

इन त्रुटियों को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने नागरिकों की चिंताओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि यह केवल एक ड्राफ्ट सूची है, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं. जिन लोगों के नाम गलती से छूट गए हैं या जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे 30 सितंबर 2026 तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा दर्ज कराने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. हालांकि, 31 अगस्त से ड्राफ्ट सूची के सार्वजनिक होने के बाद से ही पोलिंग बूथों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी मामले पर बीते दिनों अधिकार मंच की ओर से सीईओ को ज्ञापन भी दिया गया है. इनका कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 के तहत वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए व्यक्ति का उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है.

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