जमीनों से जुड़ी धोखाधड़ी ले रही जिंदगियां, किसान सुखवंत मौत मामले से खड़े हुए कई सवाल, पहले भी कई लोग दे चुके जान

देहरादून: उत्तराखंड में काशीपुर के किसान की आत्महत्या ने सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. आखिर जमीनी विवाद में एक किसानों को क्यों इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा? हालांकि, उत्तराखंड में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जमीन से जुड़े विवाद, कथित धोखाधड़ी और सिस्टम की मिलीभगत के कारण कई लोगों को मजबूरन इस तरह के कदम उठाने पड़े हैं.

पहले पूरा मामला जानिए: दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले किसान सुखवंत सिंह ने नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र में बीते रविवार (11 जनवरी) को आत्महत्या की. बताया जा रहा है कि सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ काठगोदाम क्षेत्र में एक होटल में रुके थे. जैसे ही कुछ काम से पत्नी और बेटे होटल के कमरे से बाहर निकले, तभी सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर निशाना साधा. (ETV Bharat)

अपनी जान लेने से पहले सुखवंत सिंह ने एक वीडियो भी बनाई. इस वीडियो में सुखवंत ने विस्तार से बताया कि उसने इस तरह का कदम क्यों उठाया. सुखवंत ने वीडियो में प्रॉपर्टी डीलरों व कुछ अधिकारियों के नाम भी लिए हैं. इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. सुखवंत सिंह ने अपने सुसाइड वीडियो में बताया कि कैसे कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने उसकी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली.

सबसे बड़ी ये है कि सुखवंत सिंह ने अपने वीडियो में सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि कैसे उधम सिंह नगर पुलिस के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमीन से जुड़े इस विवाद में उसे इंसाफ दिलाने के बजाय उसके साथ धोखाधड़ी की.

पुलिस कार्रवाई या सिर्फ औपचारिकता? सुखवंत सिंह का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए तो वहीं सिस्टम नींद से जागा और एसएसपी ने आईटीआई कोतवाली के एसओ और एक उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया जबकि पैगा चौकी के चौकी इंचार्ज सहित 10 कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं, मृतक के भाई की तहरीर पर आईटीआई पुलिस ने 26 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

लेकिन सवाल यही है कि क्या इतने बड़े मामले में सिर्फ दस पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करना काफी होगा? इसलिए इस मामले में कुछ नए सवाल खड़े हो रहे हैं.

खड़े हो रहे सवाल---

  • सुखवंत सिंह ने मरने से पहले वीडियो में जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम वीडियो में लिए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई?
  • बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब आत्महत्या नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र में हुई है तो एफआईआर उधम सिंह नगर में क्यों दर्ज की गई?
  • सुखवंत सिंह ने मरने से पहले अपने वीडियो में सीधे तौर पर उधम सिंह नगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे? क्या यह जांच को प्रभावित करने की कोशिश है या फिर सिस्टम की वही पुरानी कार्यशैली जहां सवाल उठाने वालों को ही कमजोर कर दिया जाए.

पहले भी जमीन विवाद में थक हारकर अपनी जान दे चुके लोग: उत्तराखंड में जमीन विवाद को लेकर आत्महत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है. साल 2025 में राजधानी देहरादून के पौड़ी ब्लॉक के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र सिंह (32 वर्ष) ने 21 अगस्त को अपनी कार में आत्महत्या की थी. जितेंद्र ने भी आत्महत्या से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उस वीडियो में जितेंद्र सिंह ने एक व्यक्ति हिमांशु चमोली पर जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 35 लाख रुपये नकद लेने और बाद में सौदा पूरा न करने का आरोप लगाया था.

जितेंद्र सिंह ने जमीनी विवाद में आत्महत्या की थी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

जितेंद्र ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने पैसे वापस करने के बजाय उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था. इस मामले में भी जितेंद्र सिंह की आत्महत्या के बाद सिस्टम नींद से जागा था और हिमांशु चमोली को गिफ्तार किया था. इस मामले में अन्य चार लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी.

देहरादून बिल्डर सुसाइड केस: आम इंसान ही नहीं इस तरह के मामलों का शिकार हुए हैं, बल्कि नामी बिल्डर तक भी जमीनों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं. इस तरह एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला राजधानी देहरादून से सामने आया था. देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने 24 मई 2024 को सुसाइड किया था.

सतेंद्र सिंह साहनी ने भी मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जो उनकी जेब से मिला था. साहनी ने अपनी आत्महत्या के लिए गुप्ता बंधु पर गंभीर आरोप लगाया था. सतेंद्र सिंह साहनी का आरोप था कि गुप्ता बंधु ने निर्माणाधीन परियोजना में पार्टनरशिप एग्रीमेंट के खिलाफ हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे उनके कई प्रोजेक्ट रुक गए थे. पुलिस ने इस मामले में गुप्ता बंधुओं के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. इस मामले में भी कई तरह के झोल सामने आए थे. फिलहाल दोनों गुप्ता बंधु इस मामले में जमानत पर बाहर है.

पूर्व सीएम का भांजा भी हुआ शिकार: इतना ही नहीं, देहरादून ने बीते दिनों पूर्व सीएम के भांजे ने भी अपने साथ जमीन से जुड़े विवाद के बाद एक वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया था कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है. हालांकि, वीडियो जारी होने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी.

जमीन से जुड़े इस विवाद में रुड़की में तैनात दो पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आने के बाद एसटीएफ ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद में पाया था कि कुछ अपराधी किस्म के लोगों के साथ पुलिस की साठगांठ थी, जिस वजह से पीड़ित को इंसाफ मिलने में देरी हो रही थी.

आत्महत्या मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने कहा कि

काशीपुर में किसान की आत्महत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह घटना दुखद है. मैंने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए हैं. पूरी पारदर्शिता के साथ जांच आगे बढ़ रही है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. जल्द ही मामले का पूरा सच सब के सामने होगा
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम उत्तराखंड-

राजनीतिक प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था पर सवाल: काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि

उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है. जब एक किसान को आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर पुलिस अधिकारियों के नाम लेने पड़े तो यह साफ दिखाता है कि सिस्टम किस हद तक असंवेदनशील हो चुका है. सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना चाहिए.
- गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष -

सिस्टम पर भरोसा क्यों टूट रहा है? लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर उत्तराखंड में जमीन से जुड़े विवाद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या जमीन का बढ़ता बाजार भूमाफियाओं की सक्रियता और कमजोर निगरानी इसकी वजह है या फिर पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है. किसान, प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर हर वर्ग के लोग इन मामलों में सामने आए हैं. सभी मामलों में एक समानता है कि वीडियो या सुसाइड नोट, जिनमें सिस्टम के लोगों के नाम लिए गए.

जरूरत है जवाबदेही और पारदर्शिता की: उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में यदि जमीन विवाद इस स्तर तक पहुंच रहे हैं कि लोग आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं तो यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का संकेत है. सवाल यह नहीं है कि कितने पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए, बल्कि यह है कि क्या दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. क्या जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शी जांच होगी? क्या पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा या फिर हर बार की तरह एक बार भी मामला फाइलों में दफन हो जाएगा. फिलहाल किसान सुखवंत सिंह की मौत ने प्रदेश के सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है. अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस बार सिर्फ बयानबाजी करते हैं या फिर वाकई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं.

जो लोग सत्ता में बैठे उन्हें और जनता को समझना होगा कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि राज्य और सिस्टम पर सवाल है. रियल स्टेट का फ्रॉड बहुत घातक है, जिससे इंसान टूट जाता है. सब कुछ खो जाता है, तब इंसान ऐसा फैसला करता है, जो बहुत गलता है. लेकिन सरकार को सोचना होगा कि आए दिन इस तरह के मामले क्यों हो रहे है? क्या लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है या न्याय नहीं मिल रहा है. सरकार को चाहिए कि अब प्रदेश में इस तरह के लैंड फ्रॉड से निपटने या इस तरह की समस्या से के लिए अलग से विंग बनाए, जिसमें रिटायर्ड अधिकारी आर्मी अफसर भी हो सकते है, जिन पर लोग भरोसा कर सकें.
-अनूप नौटियाल, समाजसेवी-

इस मामले में सुखवंत सिंह के पिता तेजा सिंह का भी बयान आया है. पिता तेजा सिंह ने बताया कि उनकी जमीन थी, जो किसी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में गई थी, जिसकी एवज में उन्हें चार करोड़ 70 लाख रुपए मिले थे. इस पैसे के बदले उन्होंने सात एकड़ जमीन लेने की सोची थी और इसी के नाम पर प्रॉपर्टी डीलरों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी.

तेजा सिंह का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने उनके नाम पर फर्जी बेनामा कर दिया और उनका सारा पैसा डूब गया. तेजा सिंह का कहना है कि उन्होंने पुलिस से भी मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया. आखिर में उनके बेटे ने सुसाइड कर दिया. उनका बेटा, बहू और नाती नैनीताल घूमने गए थे, जहां पर उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया. बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद जहां कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है. वहीं कुल 26 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है.

उधर इस मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि

अगर कोई फरियादी शिकायत लेकर आ रहा है और उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है तो उस कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. अगर किसी व्यक्ति को न्याय न मिलने की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े तो यह पुलिस तंत्र की बड़ी विफलता है. मामले की गहन जांच जारी है और अगर 10 के अलावा किसी और की भी भूमिका शक के दायरे में हुई तो उस पर भी कार्रवाई तय है.
-मणिकांत मिश्रा, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

आत्महत्या समाधान नहीं है: अगर किसी के भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आपकी बात सुनने के लिए स्नेहा फाउंडेशन को कॉल इस नंबर 04424640050 (उपलब्ध 24x7) करें. यहां हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है. इसके अलावा आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) भी कॉल कर सकते हैं.

