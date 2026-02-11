ETV Bharat / bharat

देहरादून शहर में 9 दिन में दो हत्याएं, शिकायत के बावजूद नहीं मिली सुरक्षा, पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल!

देहरादून में दिनदहाड़े हो रही हत्याएं, पहले युवती का काटा गला, अब शख्स को मारी गोली, दोनों की शिकायत गंभीरता से न लेने पर सवाल

Dehradun Arjun Sharma Murder Case
देहरादून में अपराध की घटनाएं (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 6:29 PM IST

|

Updated : February 11, 2026 at 6:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक के बाद एक हुई हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े हुई इन वारदातों से न सिर्फ आम जनता में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली भी कठघरे में आ गई है. खास बात ये है कि दोनों ही मामलों में मृतकों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी और नतीजा ये हुआ कि दो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा. वहीं, देहरादून जिले में 14 दिन के भीतर 4 हत्याकांड हो चुके हैं.

देहरादून में दिनदहाड़े भरे बाजार युवती की हो चुकी हत्या: बीती 2 फरवरी की सुबह करीब 10:30 बजे देहरादून के व्यस्ततम बाजार पलटन से सटे मच्छी बाजार के दूल्हा मार्केट में गुंजन श्रीवास्तव नाम की युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. घटना उस समय हुई, जब बाजार में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी. बीच बाजार में हुई इस हत्या से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई.

Dehradun Gunjan Murder Case
गुंजन हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (फाइल फोटो- ETV Bharat)

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गुंजन को आकाश कुमार लगातार धमकियां दे रहा था. जिसे लेकर गुंजन ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने साफ तौर पर अपनी जान को खतरा बताया था. बावजूद इसके आरोप है कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शायद गुंजन की जान बचाई जा सकती थी. हत्या के बाद आरोपी आकाश मौके से फरार हो गया. हालांकि, बाद में आरोपी आकाश को पकड़ लिया गया. इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब कोई महिला अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस के पास जाती है तो क्या उसकी शिकायतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता?

Dehradun Gunjan Murder Case
पुलिस की गिरफ्त में गुंजन हत्याकांड का आरोपी आकाश (फाइल फोटो- Police)

अब देहरादून के तिब्बती मार्केट के पास शख्स की हत्या: पहली घटना को अभी 9 दिन भी नहीं बीते थे कि 11 फरवरी की सुबह एक और हत्या ने देहरादून को हिला कर रख दिया. इस बार घटना मुख्य बाजार क्षेत्र तिब्बती मार्केट के पास हुई. जहां अर्जुन शर्मा नाम के शख्स की सुबह-सुबह हत्या कर दी गई.

आरोपी अर्जुन को दिनदहाड़े ही गोली मारकर मौके से फरार हो गए. गोलीकांड की सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन एक बार फिर वही तथ्य सामने आया, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए.

Dehradun Arjun Sharma Murder Case
अर्जुन शर्मा हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम (फोटो- ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि अर्जुन शर्मा ने भी अपनी जान को खतरा बताते हुए वसंत विहार थाने और पुलिस के उच्चाधिकारियों को शिकायत दी थी. उसने आशंका जताई थी कि 30 से 40 करोड़ रुपए के लेनदेन से जुड़े विवाद के चलते उसकी हत्या हो सकती है. इसके बावजूद उसे पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकी और आखिरकार उसकी भी हत्या कर दी गई.

दोनों ने अपनी जान को बताया था खतरा: दोनों घटनाओं में समानता ये है कि उन्होंने पहले ही खतरे की आशंका जताई थी. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर पुलिस ने इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की? क्या संबंधित थानों ने खतरे का आकलन किया? क्या आरोपियों से पूछताछ या निगरानी की गई? यदि की गई तो फिर हत्या जैसी वारदात को क्यों नहीं रोका जा सका?

Dehradun Arjun Sharma Murder Case
अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद घटनास्थल पर पुलिस (फोटो- ETV Bharat)

लगातार हो रही इन घटनाओं से राजधानी देहरादून में भय का माहौल है. व्यापारी, छात्र-छात्राएं, महिलाएं और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. शहर के मुख्य बाजारों में दिनदहाड़े हत्या जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ कम होता जा रहा है.

"अर्जुन ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी जान को खतरा है. इसको लेकर वो काफी परेशान भी था. ऐसे ही हालात खुद मेरे साथ भी है. कुछ लोग मुझे भी लगातार फोन पर धमकी दे रहे हैं."- राजीव यादव, अर्जुन के दोस्त

वहीं, अर्जुन शर्मा की गैस एजेंसी का काम संभालने वाले शख्स विजय ने अपनी बात रखी. उन्होंने भी साफतौर पर कहा कि अर्जुन का विनोद के साथ पैसे लेकर मनमुटाव हो गया था. इसको लेकर अर्जुन ने शिकायत भी दर्ज कराई थी.

"मैं उनके साथ 1991 से हूं. पहले अर्जुन और विनोद उनियाल के बीच सब कुछ सही था. दोनों के बीच साल 2008 तक बिजनेस भी था, लेकिन अचानक पैसे को लेकर बात खराब हो गई. इसको लेकर अर्जुन ने बसंत विहार थाने में शिकायत दी थी और पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई."- विजय, अर्जुन के साथी

आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कही ये बात: उधर, इस घटना के बाद आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने दोनों मामलों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि राजधानी में हो रही इन घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग चिंतित है.

Dehradun Arjun Sharma Murder Case
देहरादून तिब्बती मार्केट के पास हत्या (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं. इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध और पुलिसिंग के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. इस घटना के बाद तत्काल रिव्यू मीटिंग भी की गई है और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

"यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई फरियादी अपनी शिकायत लेकर आता है और उसकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाएगी."- राजीव स्वरूप, आईजी गढ़वाल

सवाल अब भी बरकरार हैं कि क्या केवल समीक्षा बैठक और निर्देशों से हालात बदलेंगे? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण क्या फरियाद लेकर थाने पहुंचने वाले लोगों को अब समय पर उनको सुना जाएगा?

दो परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है. यदि शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती. राजधानी में बढ़ते अपराध और पुलिस की भूमिका को लेकर अब व्यापक समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है.

Dehradun Gunjan Murder Case
गुंजन हत्याकांड के बाद बाजार में हड़कंप (फाइल फोटो- ETV Bharat)

आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पुलिस अपने दावों पर कितना खरा उतरती है और क्या वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर दिखाई देती है या नहीं. बरहाल, इन घटनाओं के बाद पुलिस की मुस्तैदी और कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं.

देहरादून जिले में 14 दिन के भीतर हुए 4 मर्डर-

  • 29 जनवरी को विकासनगर के ढालीपुर में 18 साल की मनीषा तोमर की हत्या हुई.
  • 31 जनवरी को ऋषिकेश के शिवाजी नगर में 32 साल की महिला प्रीति रावत की गोली मारकर हत्या हुई.
  • 2 फरवरी को देहरादून के मच्छी बाजार में 23 साल की गुंजन श्रीवास्तव की गला रेतकर हत्या हुई.
  • 11 फरवरी को देहरादून के तिब्बती मार्केट के पास 40 साल के अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या हुई.

ये भी पढे़ं-

Last Updated : February 11, 2026 at 6:59 PM IST

TAGGED:

DEHRADUN ARJUN SHARMA MURDER CASE
GUNJAN MURDER CASE DEHRADUN
देहरादून अर्जुन शर्मा मर्डर केस
गुंजन हत्याकांड देहरादून
DEHRADUN CRIME CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.