अगर सवाल ही गलत है तो उम्मीदवार दोषी क्यों? GPSC पर गुजरात हाई कोर्ट का तीखा सवाल
कोर्ट ने कहा कि, जब सवाल में ही स्पष्टता नहीं है, तो उम्मीदवार का सही मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है.
Published : April 7, 2026 at 5:33 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट में गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आयोग के रवैये और कामकाज के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस निर्जर देसाई की बेंच के सामने पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान, कोर्ट के संज्ञान में आया कि जीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा गया था, जिसका कोई सही और स्पष्ट जवाब उपलब्ध नहीं था. कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना और टिप्पणी की कि जब सवाल में ही स्पष्टता नहीं है, तो उम्मीदवार का सही मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले को महज एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा माना.
जीपीएससी की ओर से पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील जी.एच. विर्क कोर्ट में मौजूद थे. इसी बीच, कोर्ट ने तीखे लहज़े में सवाल किया कि जीपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए. कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों की बार-बार अनदेखी की गई है, जो न केवल लापरवाही, बल्कि एक नकारात्मक मानसिकता को भी दर्शाता है.
कोर्ट ने आगे स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर एक अंक का बहुत ज्यादा महत्व होता है. कोर्ट ने टिप्पणी की, "एक भी अंक किसी उम्मीदवार का पूरा भविष्य बदल सकता है," और कहा कि परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की योग्यता और सामान्य ज्ञान की परख करना है, न कि उन्हें गुमराह करना या परेशान करना.
याचिकाकर्ता की वकील मेघा जानी ने कोर्ट में दलील दी कि GPSC द्वारा पूछे गए सवाल में स्पष्टता की कमी के कारण उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ा है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह महज एक सवाल का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उम्मीदवार सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं और ऐसी गलतियां सीधे तौर पर उनके करियर को प्रभावित करती हैं, इसलिए जिम्मेदारी तय करना जरूरी है.
यह पूरा मामला अब महज एक परीक्षा के सवाल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की भर्ती प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है. अदालत का यह सख़्त रवैया भविष्य में GPSC समेत अन्य भर्ती एजेंसियों के लिए भी एक अहम संदेश साबित हो सकता है.
अदालत फिलहाल GPSC अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर विचार कर रही है, और अगली सुनवाई में इस पर और अधिक स्पष्टता आने की संभावना है. यह मामला अब लाखों प्रतियोगी परीक्षा उम्मीदवारों के लिए न्याय की उम्मीद से जुड़ा एक अहम मुद्दा बन गया है.
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