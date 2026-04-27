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मीट नहीं बनाने को लेकर हुआ झगड़ा, गुस्साए पत्नी ने किया हमला, पति की चली गई जान

हैदराबाद : मामूली विवाद में हुआ झगड़ा. पत्नी ने पति पर हमला कर दिया. मौके पर ही पति की जान चली गई. विवाद मांस बनाने को लेकर हुआ था. मांस न पकाने को लेकर हुए मामूली झगड़े में पत्नी क्रोधित हो गई और उसने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पति की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना शनिवार आधी रात को कामारेड्डी जिला मुख्यालय में घटी. कामारेड्डी टाउन सीआई नरहरि के अनुसार, गोसांगिका कॉलोनी के 28 वर्षीय कोडंडम शिवाजी और लक्ष्मी का विवाह 2017 में हुआ था. उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र पांच और दो साल है. लक्ष्मी घरों में काम करती थी, जबकि शिवाजी पुराने सामान का व्यापार करते थे.

शिवाजी शनिवार रात घर पहुंचे और पत्नी द्वारा मांस न पकाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया. दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई और वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे. पड़ोसियों के आने और स्थिति को संभालने के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ.