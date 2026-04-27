मीट नहीं बनाने को लेकर हुआ झगड़ा, गुस्साए पत्नी ने किया हमला, पति की चली गई जान
छोटी सी बहस और पत्नी ने फेंक दिया चाकू. पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार.
Published : April 27, 2026 at 12:08 PM IST
हैदराबाद : मामूली विवाद में हुआ झगड़ा. पत्नी ने पति पर हमला कर दिया. मौके पर ही पति की जान चली गई. विवाद मांस बनाने को लेकर हुआ था. मांस न पकाने को लेकर हुए मामूली झगड़े में पत्नी क्रोधित हो गई और उसने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पति की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना शनिवार आधी रात को कामारेड्डी जिला मुख्यालय में घटी. कामारेड्डी टाउन सीआई नरहरि के अनुसार, गोसांगिका कॉलोनी के 28 वर्षीय कोडंडम शिवाजी और लक्ष्मी का विवाह 2017 में हुआ था. उनकी दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र पांच और दो साल है. लक्ष्मी घरों में काम करती थी, जबकि शिवाजी पुराने सामान का व्यापार करते थे.
शिवाजी शनिवार रात घर पहुंचे और पत्नी द्वारा मांस न पकाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया. दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई और वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे. पड़ोसियों के आने और स्थिति को संभालने के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ.
अपमान से क्रोधित लक्ष्मी ने शिवाजी पर फिर से छुरी फेंक दी. छुरी उनकी गर्दन की नस में जा लगी, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और 15 मिनट के भीतर उनकी मृत्यु हो गई.लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों को गोद में लिए रोते हुए बोली कि उसने गुस्से में आकर अपने पति को मार डाला और अगर वह जेल चली गई तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा.
पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को अस्पताल ले गई. पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि शिवाजी के भाई सूरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच जारी है.
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