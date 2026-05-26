ETV Bharat / bharat

क्वाड समिट 2026 में जयशंकर बोले- ग्लोबल सप्लाई चेन सबसे बड़ा मुद्दा है

नई दिल्ली: भारत में आज मंगलवार को क्वाड समिट 2026 हो रही है. भारत की अध्यक्षता में हो रही इस समिट में कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए. वहीं, बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडो-पैसिफिक को ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक अगुवा बने रहना चाहिए और क्वाड को समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए.

क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने खास तौर पर इंडो-पैसिफिक में शांति और खुशहाली लाने के लिए 'भरोसेमंद और ट्रांसपेरेंट' पार्टनरशिप की बात कही. बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे का आज चौथा और अंतिम दिन है. इसके बाद वे अमेरिका के लिए रवाना होंगे. क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश शामिल हैं. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में क्वाड को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इस वजह से पिछले साल 2025 में यह समिट स्थगित हो गई थी.

इस मीटिंग में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग और जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हुए. क्वाड मीटिंग इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत को लेकर बढ़ती ग्लोबल चिंताओं के बीच हुई. विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस साफ तौर पर इंडो-पैसिफिक पर होगा, जो क्वाड की खास सीमा है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर, हमें सप्लाई चेन रेजिलिएंस, कनेक्टिविटी चोक पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्स कंसंट्रेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप जैसे मुद्दों को सुलझाना होगा. इनमें से हर एक और पार्टनरशिप के लिए एक नया तर्क देता है.