क्वाड समिट 2026 में जयशंकर बोले- ग्लोबल सप्लाई चेन सबसे बड़ा मुद्दा है
क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं. विस्तार से पढ़ें खबर.
Published : May 26, 2026 at 10:50 AM IST
नई दिल्ली: भारत में आज मंगलवार को क्वाड समिट 2026 हो रही है. भारत की अध्यक्षता में हो रही इस समिट में कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए. वहीं, बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडो-पैसिफिक को ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए एक अगुवा बने रहना चाहिए और क्वाड को समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए.
क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने खास तौर पर इंडो-पैसिफिक में शांति और खुशहाली लाने के लिए 'भरोसेमंद और ट्रांसपेरेंट' पार्टनरशिप की बात कही. बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत दौरे का आज चौथा और अंतिम दिन है. इसके बाद वे अमेरिका के लिए रवाना होंगे. क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देश शामिल हैं. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में क्वाड को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इस वजह से पिछले साल 2025 में यह समिट स्थगित हो गई थी.
#WATCH | Delhi | Quad Foreign Ministers' deliver joint press statement— ANI (@ANI) May 26, 2026
EAM Dr S Jaishankar says, " we've just concluded a very substantive and productive meeting of the quad foreign ministers. much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current… pic.twitter.com/t0NShhqIfE
इस मीटिंग में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग और जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हुए. क्वाड मीटिंग इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत को लेकर बढ़ती ग्लोबल चिंताओं के बीच हुई. विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस साफ तौर पर इंडो-पैसिफिक पर होगा, जो क्वाड की खास सीमा है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर, हमें सप्लाई चेन रेजिलिएंस, कनेक्टिविटी चोक पॉइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्स कंसंट्रेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप जैसे मुद्दों को सुलझाना होगा. इनमें से हर एक और पार्टनरशिप के लिए एक नया तर्क देता है.
विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना ज्यादा जानकारी दिए इंडो-पैसिफिक के सामने मौजूद खास 'चिंताओं' के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि इसके लिए स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी पक्की करनी होगी, इकोनॉमिक चॉइस को बढ़ावा देना होगा और मिलकर काम करने की गहरी सोच को बढ़ावा देना होगा और यह भरोसेमंद और ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर सबसे अच्छा किया जा सकता है.
#WATCH | Delhi | After Quad Foreign Ministers' meeting, EAM Dr S Jaishankar says, " the quad nations are open societies that foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. these forces are strengthened when we undertake more exchanges as we intend to… pic.twitter.com/RFUKDObmlM— ANI (@ANI) May 26, 2026
विदेश मंत्री ने आगे कहा कि समुद्री लोकतंत्र, अलग-अलग तरह के समाज और मार्केट इकॉनमी के तौर पर, हम एक आजाद और खुले इंडो-पैसिफिक की ज़िम्मेदारी शेयर करते हैं. इस इलाके को ग्लोबल ग्रोथ और स्थिरता के लिए एक ड्राइवर बने रहना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने क्वाड को जितना हो सके उतना मजबूत और असरदार बनाने की अपील की.
उन्होंने कहा कि हम क्वाड की रफ़्तार को जारी रखने के लिए पक्के इरादे वाले हैं, और हम एक शांतिपूर्ण, स्थिर, खुशहाल इंडो-पैसिफिक चाहते हैं. रुबियो ने कहा कि दुनिया भर में हाल की घटनाओं की वजह से क्वाड जिन एरिया में साथ मिलकर काम कर रहा है, वे और ज्यादा जरूरी हो गए हैं. उन्होंने कहा कि क्वाड दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, नेविगेशन की आज़ादी और ज़रूरी मिनरल्स जैसे एरिया शामिल हैं.
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