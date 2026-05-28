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क्वाड देशों का बड़ा रणनीतिक दांव! हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए बनाया 'फ्यूल सिक्योरिटी फोरम'

पश्चिम एशिया संकट और चीन के बढ़ते दबदबे के बीच Quad देशों ने 'फ्यूल सिक्योरिटी फोरम' बनाने का किया एलान. पूरी रणनीति यहां पढ़ें.

Quad Launches Fuel Security
विदेश मंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मंगलवार, 26 मई, 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. (IANS/PIB)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 28, 2026 at 4:43 PM IST

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नई दिल्लीः क्वाड (Quad) देशों-भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका द्वारा 'क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम' (ईंधन सुरक्षा मंच) बनाने का फैसला इस समूह के रणनीतिक एजेंडे में एक बड़ा विस्तार है. इसके जरिए यह समूह समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन की मजबूती के दायरे से बाहर निकलकर ऊर्जा भू-राजनीति के बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में कदम रख रहा है.

नई दिल्ली में मंगलवार को हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद इस पहल की घोषणा की गई. यह फैसला हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के देशों की उस बढ़ती चिंता को दिखाता है, जो बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, समुद्री रास्तों में रुकावटों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों की संवेदनशीलता को लेकर पैदा हुई है.

इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए.

बैठक के बाद हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर जारी एक क्वाड बयान में कहा गया है, "भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) के साझा दृष्टिकोण से बंधे हैं, जो मजबूत आर्थिक और ऊर्जा प्रणालियों पर टिका हुआ है. वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलावों और बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं को समझते हुए, हम ऊर्जा स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं. हम मानते हैं कि वैश्विक बाजारों में आने वाली रुकावटों का असर- विशेष रूप से तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के साथ-साथ जरूरी सामानों और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स के मामले में-हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ता है. हमारे नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और मजबूती पर मिलकर काम करने का एक स्पष्ट और साझा इरादा जताया है."

बयान के अनुसार, चारों क्वाड सदस्य देशों ने "उच्च स्तरीय चर्चाओं के समन्वय और सहयोग को आसान बनाने" के लिए एक 'क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम'(ईंधन सुरक्षा मंच) बुलाने का फैसला किया है.

बयान में आगे कहा गया है कि चारों देशों ने सुचारू रूप से काम करने वाले, स्थिर, पारदर्शी, सुरक्षित और मजबूत ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने ऊर्जा उत्पादों और अन्य डाउनस्ट्रीम वस्तुओं सहित मजबूत और विविधतापूर्ण सप्लाई चेन के महत्व को फिर से रेखांकित किया. साथ ही, उन्होंने वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी सुरक्षित और निर्बाध व्यापार प्रवाह के महत्व को मजबूत किया, जिसमें जहाजों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है.

इस समूह ने बिना किसी रुकावट के जहाजों के आने-जाने की आजादी और वैश्विक व्यापार के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया, "जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) भी शामिल है, और वाणिज्यिक जहाजों के प्रवाह को बाधित करने वाले किसी भी प्रतिबंधात्मक उपायों का विरोध किया."

क्वाड के बयान में होर्मुज जलडमरूमध्य और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार को लेकर जताई गई चिंताओं का सीधा जिक्र बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां (1/5) हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जो इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्गों में से एक बनाता है. पश्चिम एशिया में होने वाली कोई भी हलचल सीधे तौर पर एशियाई ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करती है.

यह पहल पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता और लाल सागर व उसके आसपास के समुद्री इलाकों में कमर्शियल जहाजों पर होने वाले हमलों के बीच शुरू की गई है. साल 2023 के आखिर से इस क्षेत्र में सशस्त्र समूहों द्वारा किए जा रहे समुद्री हमलों की वजह से शिपिंग कंपनियों को अपने जहाजों का रास्ता बदलकर 'केप ऑफ गुड होप' (अफ्रीका के चक्कर काटकर) से ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इससे जहाजों का किराया, बीमा प्रीमियम (इंश्योरेंस) और डिलीवरी के समय में काफी बढ़ोतरी हो गई है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं, खासकर ऊर्जा आयात (तेल-गैस खरीदने) पर निर्भर देशों के लिए इन रुकावटों का नतीजा ईंधन की बढ़ती कीमतों, महंगाई के दबाव और उर्वरक व खाद्य सुरक्षा पर संकट के रूप में सामने आया है.

मंगलवार को हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (AMS) के. नागराज नायडू ने कहा, "वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हाल ही में आई रुकावटों को देखते हुए, क्वाड ने 'हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल' की शुरुआत की है. इस प्रयास का उद्देश्य हमारे क्वाड भागीदारों के पास मौजूद अनोखे संसाधनों और ताकत का सही इस्तेमाल करना है. हमारा विचार एक ऐसी कार्ययोजना तैयार करने का है जो तकनीक, प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय बाजार के विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया (इमरजेंसी रिस्पांस) पर केंद्रित होगी."

नायडू ने बताया कि बैठक के दौरान इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देशों के लिए किफायती दरों पर ऊर्जा (तेल और गैस) की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया ने अपने अनुभव साझा किए और जापान ने अपने अनुभव बताए. कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि मुख्य विचार यह था कि क्वाड साझेदारों के रूप में हम जहाजों के आने-जाने की आजादी और बिना किसी रुकावट के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे नाविकों (सीफेयरर्स) के अधिकार और सुरक्षा भी शामिल है."

बैठक के बाद जारी एक अलग संयुक्त बयान के अनुसार, प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (सी-लेन्स) की संवेदनशीलता और व्यापार के निरंतर प्रवाह को होने वाले खतरों को उजागर किया है.

बयान में कहा गया है, "इन चुनौतियों का हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र पर गहरा असर पड़ता है, जो वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए सबसे खास केंद्र बना हुआ है. समुद्री परिवहन और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों का वैश्विक ईंधन, भोजन और उर्वरक (फर्टिलाइजर) सुरक्षा के साथ-साथ नाविकों की सुरक्षा पर भी दूरगामी असर पड़ता है."

होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के जरिए बिना किसी रुकावट के व्यापार की रक्षा करने पर दिया गया यह जोर क्वाड की इस चिंता को दिखाता है कि समुद्र के रास्ते होने वाले ऊर्जा प्रवाह (तेल-गैस की सप्लाई) में रुकावट आने से पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है. चूंकि यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली बढ़ोतरी के सबसे बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है और हाइड्रोकार्बन (तेल और गैस) के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए यह प्रस्तावित फोरम (मंच) क्वाड की उभरती हुई भू-आर्थिक (जियो-इकोनॉमिक) रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है.

यह फोरम सप्लाई चेन में विविधता लाने और आर्थिक मजबूती बढ़ाने के लिए क्वाड के व्यापक प्रयासों को पूरा करता है. ईंधन सुरक्षा पर मिलकर चर्चा करके, ये चारों देश वास्तव में एक ऐसा अनौपचारिक ऊर्जा लचीलापन ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी एक सप्लायर, परिवहन मार्ग या भू-राजनीतिक गुट (जियोपॉलिटिकल ब्लॉक) पर निर्भरता को कम करता है.

यह रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई रुकावटों के बाद विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है, जिसने वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों की कमियों को उजागर किया और यह दिखाया कि कैसे ऊर्जा निर्यात भू-राजनीतिक हथियार बन सकता है. विशेष रूप से जापान और भारत के लिए, सप्लायरों और मार्गों में विविधता लाना केवल एक आर्थिक पसंद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बन गया है.

हालांकि बयान में स्पष्ट रूप से चीन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन भू-राजनीतिक संदर्भ साफ तौर पर इशारा करता है कि इस पहल का एक उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव से पैदा होने वाले खतरों का मुकाबला करना भी है.

चीन वैश्विक ऊर्जा बदलाव (एनर्जी ट्रांजिशन) और सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई क्षेत्रों में दबदबा रखता है, जिनमें रेयर अर्थ प्रोसेसिंग (दुर्लभ खनिजों का प्रसंस्करण), बैटरी निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचा (क्लीन-एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर) शामिल हैं. इसके अलावा, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बीजिंग के बढ़ते समुद्री कदमों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर क्वाड सदस्यों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

ईंधन सुरक्षा समन्वय (फ्यूल सिक्योरिटी कोआर्डिनेशन) को एक संस्थागत रूप देकर क्वाड यह संकेत दे रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह, समुद्री व्यापार और रणनीतिक सप्लाई चेन अब हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शक्ति संतुलन की व्यापक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुके हैं. यह पहल क्वाड देशों द्वारा चीन के दबदबे से मुक्त वैकल्पिक रणनीतिक और आर्थिक ढांचे तैयार करने के बढ़ते प्रयासों के भी अनुकूल है.

शिलांग स्थित थिंक टैंक 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' के फेलो और हिंद-प्रशांत मामलों के विशेषज्ञ के. योम के अनुसार, मौजूदा अमेरिका-ईरान संघर्ष की पृष्ठभूमि में, होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों को प्रभावित किया है.

योम ने ईटीवी भारत से कहा, "अब, इस वजह से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा की एक मजबूत और सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने की जरूरत को निश्चित रूप से अधिक पहचान मिली है. जैसा कि आप जानते हैं, क्वाड के चार में से तीन सदस्य-भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया- इस होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी चर्चाओं में क्वाड सदस्यों, विशेषकर भारत और जापान ने, अमेरिका के अपने समकक्षों (मंत्रियों) को यह कड़ा संदेश दिया होगा कि इस समूह के सदस्य देशों को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो उनकी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित कर सके और इसीलिए ऊर्जा के मोर्चे पर एक अलग से बयान जारी करने की आवश्यकता पड़ी."

उन्होंने कहा कि क्वाड सदस्य यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि एक ऐसा निश्चित माध्यम हो जिसके जरिए वे बातचीत कर सकें और ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर संवाद को आगे बढ़ा सकें.

योम ने कहा, "इसलिए, ऊर्जा सुरक्षा पर एक बयान जारी करना, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है- जो पश्चिम एशिया के संघर्ष का एक हिस्सा है, यह क्वाड सदस्यों, विशेषकर जापान और भारत जैसे देशों के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है. मुझे लगता है कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है कि यह क्वाड सिस्टम इस क्षेत्र की स्थिरता को लेकर गंभीर है और क्षेत्र जिन दिक्कतों का सामना कर रहा है, यह उन पर भी ध्यान दे रहा है."

उन्होंने कहा कि मंगलवार का यह बयान चीन के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है. योम ने आगे कहा, "चीन के लिए तो निश्चित रूप से यह संदेश है कि क्वाड देशों के पास ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की क्षमता है. साथ ही यह भी कि मुश्किल समय में क्वाड सदस्य क्षेत्र के अन्य देशों की मदद के लिए आगे आएंगे."

अगर इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए, तो प्रस्तावित 'क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम' एक बड़ा रणनीतिक कदम है क्योंकि यह बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, समुद्री असुरक्षा और सप्लाई चेन की प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ऊर्जा सहयोग को एक संस्थागत रूप देता है.

यह पहल इस बात को स्वीकार करती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक स्थिरता अब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं. यह तात्कालिक संकटों और दीर्घकालिक कमजोरियों दोनों से निपटने वाले एक बहुआयामी भू-राजनीतिक ढांचे के रूप में क्वाड के विकसित होने को भी दर्शाता है.

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