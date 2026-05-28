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क्वाड देशों का बड़ा रणनीतिक दांव! हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए बनाया 'फ्यूल सिक्योरिटी फोरम'

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मंगलवार, 26 मई, 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. ( IANS/PIB )

नई दिल्लीः क्वाड (Quad) देशों-भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका द्वारा 'क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम' (ईंधन सुरक्षा मंच) बनाने का फैसला इस समूह के रणनीतिक एजेंडे में एक बड़ा विस्तार है. इसके जरिए यह समूह समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन की मजबूती के दायरे से बाहर निकलकर ऊर्जा भू-राजनीति के बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में कदम रख रहा है.

नई दिल्ली में मंगलवार को हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद इस पहल की घोषणा की गई. यह फैसला हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के देशों की उस बढ़ती चिंता को दिखाता है, जो बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, समुद्री रास्तों में रुकावटों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों की संवेदनशीलता को लेकर पैदा हुई है.

इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए.

बैठक के बाद हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर जारी एक क्वाड बयान में कहा गया है, "भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) के साझा दृष्टिकोण से बंधे हैं, जो मजबूत आर्थिक और ऊर्जा प्रणालियों पर टिका हुआ है. वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में आ रहे बदलावों और बढ़ती भू-राजनीतिक जटिलताओं को समझते हुए, हम ऊर्जा स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं. हम मानते हैं कि वैश्विक बाजारों में आने वाली रुकावटों का असर- विशेष रूप से तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के साथ-साथ जरूरी सामानों और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स के मामले में-हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ता है. हमारे नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और मजबूती पर मिलकर काम करने का एक स्पष्ट और साझा इरादा जताया है."

बयान के अनुसार, चारों क्वाड सदस्य देशों ने "उच्च स्तरीय चर्चाओं के समन्वय और सहयोग को आसान बनाने" के लिए एक 'क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम'(ईंधन सुरक्षा मंच) बुलाने का फैसला किया है.

बयान में आगे कहा गया है कि चारों देशों ने सुचारू रूप से काम करने वाले, स्थिर, पारदर्शी, सुरक्षित और मजबूत ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने ऊर्जा उत्पादों और अन्य डाउनस्ट्रीम वस्तुओं सहित मजबूत और विविधतापूर्ण सप्लाई चेन के महत्व को फिर से रेखांकित किया. साथ ही, उन्होंने वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी सुरक्षित और निर्बाध व्यापार प्रवाह के महत्व को मजबूत किया, जिसमें जहाजों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है.

इस समूह ने बिना किसी रुकावट के जहाजों के आने-जाने की आजादी और वैश्विक व्यापार के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया, "जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) भी शामिल है, और वाणिज्यिक जहाजों के प्रवाह को बाधित करने वाले किसी भी प्रतिबंधात्मक उपायों का विरोध किया."

क्वाड के बयान में होर्मुज जलडमरूमध्य और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार को लेकर जताई गई चिंताओं का सीधा जिक्र बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां (1/5) हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जो इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्गों में से एक बनाता है. पश्चिम एशिया में होने वाली कोई भी हलचल सीधे तौर पर एशियाई ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करती है.

यह पहल पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता और लाल सागर व उसके आसपास के समुद्री इलाकों में कमर्शियल जहाजों पर होने वाले हमलों के बीच शुरू की गई है. साल 2023 के आखिर से इस क्षेत्र में सशस्त्र समूहों द्वारा किए जा रहे समुद्री हमलों की वजह से शिपिंग कंपनियों को अपने जहाजों का रास्ता बदलकर 'केप ऑफ गुड होप' (अफ्रीका के चक्कर काटकर) से ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इससे जहाजों का किराया, बीमा प्रीमियम (इंश्योरेंस) और डिलीवरी के समय में काफी बढ़ोतरी हो गई है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं, खासकर ऊर्जा आयात (तेल-गैस खरीदने) पर निर्भर देशों के लिए इन रुकावटों का नतीजा ईंधन की बढ़ती कीमतों, महंगाई के दबाव और उर्वरक व खाद्य सुरक्षा पर संकट के रूप में सामने आया है.

मंगलवार को हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (AMS) के. नागराज नायडू ने कहा, "वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हाल ही में आई रुकावटों को देखते हुए, क्वाड ने 'हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल' की शुरुआत की है. इस प्रयास का उद्देश्य हमारे क्वाड भागीदारों के पास मौजूद अनोखे संसाधनों और ताकत का सही इस्तेमाल करना है. हमारा विचार एक ऐसी कार्ययोजना तैयार करने का है जो तकनीक, प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय बाजार के विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया (इमरजेंसी रिस्पांस) पर केंद्रित होगी."

नायडू ने बताया कि बैठक के दौरान इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देशों के लिए किफायती दरों पर ऊर्जा (तेल और गैस) की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया ने अपने अनुभव साझा किए और जापान ने अपने अनुभव बताए. कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि मुख्य विचार यह था कि क्वाड साझेदारों के रूप में हम जहाजों के आने-जाने की आजादी और बिना किसी रुकावट के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे नाविकों (सीफेयरर्स) के अधिकार और सुरक्षा भी शामिल है."

बैठक के बाद जारी एक अलग संयुक्त बयान के अनुसार, प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (सी-लेन्स) की संवेदनशीलता और व्यापार के निरंतर प्रवाह को होने वाले खतरों को उजागर किया है.

बयान में कहा गया है, "इन चुनौतियों का हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र पर गहरा असर पड़ता है, जो वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए सबसे खास केंद्र बना हुआ है. समुद्री परिवहन और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों का वैश्विक ईंधन, भोजन और उर्वरक (फर्टिलाइजर) सुरक्षा के साथ-साथ नाविकों की सुरक्षा पर भी दूरगामी असर पड़ता है."