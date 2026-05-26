दिल्ली से क्वाड का महा-ऐलान! समंदर में दादागिरी दिखाई तो चारों देश मिलकर सिखाएंगे सबक
क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इस इलाके में शांति, स्थिरता और खुशहाली पर ज़ोर दिया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : May 26, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्लीः क्वाड (Quad) देशों- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने एक मजबूत संयुक्त बयान जारी कर 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' (Free and Open Indo-Pacific) क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है. इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण चीन सागर में दबाव बनाने वाली कार्रवाइयों, समुद्री सुरक्षा के खतरों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों, आतंकवाद और आर्थिक दबाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की.
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत ने की. इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल हुए. संयुक्त बयान में मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पालन पर निर्भर करती है.
Just completed a productive QUAD FMM with colleagues @SecRubio of the US, @SenatorWong of Australia, and FM @moteging of Japan.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 26, 2026
Three major takeaways:
➡️ Agreed on Indo-Pacific Maritime Surveillance Initiative and on a Common Operating Picture in the maritime domain. Will… pic.twitter.com/4b0dFtiAHC
चर्चा का एक बड़ा केंद्र समुद्री सुरक्षा और बढ़ते भू-राजनीतिक (Geopolitical) तनाव के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की संवेदनशीलता रहा. क्वाड मंत्रियों ने वैश्विक व्यापार मार्गों, विशेष रूप से लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित करने वाली रुकावटों पर चिंता जताई. उन्होंने चेतावनी दी कि समुद्री परिवहन में बाधा आने से दुनिया भर में ईंधन, भोजन और उर्वरक की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
चारों देशों ने वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की और 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' (UNCLOS) के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता और निर्बाध वैश्विक व्यापार के लिए अपने समर्थन को दोहराया. इस संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को लेकर क्वाड (Quad) की हालिया सबसे गंभीर चिंताओं को भी शामिल किया गया.
मंत्रियों ने खतरनाक युद्धाभ्यासों, दबाव बनाने वाली समुद्री गतिविधियों, विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण और तटीय संसाधन विकास में डाली जा रही रुकावटों का कड़ा विरोध किया. चीन का नाम लिए बिना, बयान में कोस्ट गार्ड और समुद्री मिलिशिया जहाजों द्वारा की जाने वाली असुरक्षित हरकतों की आलोचना की गई, जिसमें पानी की बौछारें, फ्लेयर्स और जहाजों को आपस में टकराने जैसी रणनीतियां शामिल हैं.
Special briefing by MEA on Quad Foreign Ministers’ Meeting (May 26, 2026)— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 26, 2026
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क्षेत्रीय सुरक्षा पर, क्वाड ने "सभी रूपों और अभिव्यक्तियों" में आतंकवाद की निंदा की, जिसमें अप्रैल 2025 में भारत के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला और ऑस्ट्रेलिया में हुआ बोंडी बीच हमला शामिल है. इसने सीमा पार आतंकवाद, टेरर फंडिंग (आतंकवाद को पैसा मुहैया कराना) और चरमपंथी समूहों द्वारा उभरती तकनीकों के दुरुपयोग के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया.
मंत्रियों ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और हथियार कार्यक्रमों, साइबर गतिविधियों और कुछ देशों के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग पर भी चिंता जताई. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के घटनाक्रम वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को कमजोर करते हैं.
आर्थिक सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला इस बैठक के एक अन्य प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरे. क्वाड ने "क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क" शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और उन्नत तकनीकों में उपयोग होने वाले रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है.
चारों देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में होने वाली रुकावटों से निपटने और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मजबूत व विविध ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए "इंडो-पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी पर क्वाड पहल" का भी अनावरण किया.
बुनियादी ढांचे के सहयोग के हिस्से के रूप में, क्वाड ने बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिजी के साथ काम करने की योजना की घोषणा की. इसके साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए प्रशांत द्वीप देशों में अंडरसी केबल नेटवर्क (समुद्र के नीचे के केबल नेटवर्क) को मजबूत करने के लिए अपने समर्थन को दोहराया.
तकनीकी सहयोग पर, क्वाड (Quad) देशों ने सुरक्षित और मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम के लिए अपना समर्थन दोहराया, जिसमें अगली पीढ़ी की 5G, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकें शामिल हैं.
संयुक्त बयान में क्वाड के आर्थिक सुरक्षा एजेंडे के एक स्तंभ के रूप में "पैक्स सिलिका" (Pax Silica) का भी स्वागत किया गया, जो सेमीकंडक्टर्स, भरोसेमंद नेटवर्क (trusted networks) और उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing) सहयोग पर केंद्रित है.
मंत्रियों ने गुरुग्राम में स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर - इंडियन ओशन रीजन' के माध्यम से समुद्री क्षेत्र की जानकारी के लिए 'क्वाड इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप' के तहत भारत के हिंद महासागर क्षेत्र कार्यक्रम के शुरू होने पर प्रकाश डाला. इसके अलावा, अवैध समुद्री गतिविधियों के खिलाफ आपसी तालमेल और क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत अगले 'क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन' की मेजबानी करेगा.
क्वाड ने मानवीय सहायता, आपदा राहत, स्वास्थ्य सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स समन्वय में भी सहयोग को दोहराया. इसके लिए पापुआ न्यू गिनी में हुए भूस्खलन (landslide) और म्यांमार में आए भूकंप के दौरान की गई संयुक्त कार्रवाई को व्यावहारिक क्षेत्रीय सहयोग के उदाहरण के रूप में पेश किया गया.
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