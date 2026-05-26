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दिल्ली से क्वाड का महा-ऐलान! समंदर में दादागिरी दिखाई तो चारों देश मिलकर सिखाएंगे सबक

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मंगलवार, 26 मई, 2026 को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान. ( IANS/X/@DrSJaishankar )