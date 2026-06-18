QS Ranking 2027: शिक्षा और शोध में चमका IIT दिल्ली, दुनिया में 118वें स्थान पर कायम, भारत में सबसे आगे
आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली ने पांच स्थानों की छलांग लगाते हुए दुनिया में 118वां स्थान हासिल किया.
Published : June 18, 2026 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराया है. QS World University Rankings 2027 में संस्थान ने पांच पायदान ऊपर छलांग लगाया और दुनिया में 118वां स्थान हासिल किया. पिछले वर्ष IIT दिल्ली 123वें स्थान पर था. इस उपलब्धि के साथ संस्थान देश का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है . शिक्षा, शोध, रोजगार और उद्योग जगत से मजबूत जुड़ाव के दम पर संस्थान ने पिछले चार वर्षों में 79 स्थानों की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है.आईआईटी दिल्ली ने किसी भारतीय संस्थान द्वारा अब तक हासिल की गई सर्वोच्च वैश्विक रैंकिंग की बराबरी भी कर ली है.
नौकरी देने वाली कंपनियों की पहली पसंद बने छात्र
वर्ष 2024 में इसकी रैंकिंग 197 थी, जो अब बढ़कर 118 हो गई है.आईआईटी दिल्ली पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा, शोध और उद्योग जगत से जुड़ाव के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और वैश्विक रैंकिंग में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है. रैंकिंग में सुधार का सबसे बड़ा कारण ‘एम्प्लॉयर रिप्यूटेशन’ है. इस श्रेणी में आईआईटी दिल्ली ने 11 स्थानों की बढ़त दर्ज करते हुए दुनिया में 39वां स्थान हासिल किया है. दुनिया भर की कंपनियां किसी संस्थान के छात्रों को कितना योग्य और रोजगार के लिए तैयार मानती हैं. बेहतर रैंकिंग से साफ है कि आईआईटी दिल्ली के छात्रों की मांग देश और विदेश की बड़ी कंपनियों में लगातार बढ़ रही है.
Indian Institute of Technology Delhi issues a press release - IIT Delhi has once again emerged as India's best education and research institution by securing a global rank of 118, an improvement of five positions from last year's 123rd rank, according to the QS World University… pic.twitter.com/AoblpR7RZC— ANI (@ANI) June 18, 2026
रोजगार के अवसरों में बड़ा सुधार
‘एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स’ यानी रोजगार परिणाम श्रेणी में संस्थान ने 60 स्थानों का सुधार किया है. इससे यह स्पष्ट है कि कोई संस्थान अपने छात्रों को अच्छी नौकरियां दिलाने और भविष्य के नेतृत्वकर्ता तैयार करने में कितना सफल है. बेहतर प्रदर्शन का लाभ छात्रों को देश और दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के रूप में मिल रहा है. आईआईटी दिल्ली ने शोध के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया है. ‘साइटेशंस पर फैकल्टी’ श्रेणी में संस्थान ने 26 स्थानों का सुधार दर्ज किया है. यह संकेतक किसी संस्थान के शोध कार्यों की गुणवत्ता और उनके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है. आईआईटी दिल्ली में हो रहे शोध कार्यों को दुनिया भर के शिक्षाविद और वैज्ञानिक अधिक महत्व दे रहे हैं.
संस्थान की प्रतिक्रिया
आईआईटी दिल्ली के संकायाध्यक्ष (योजना) और रैंकिंग प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रो. सोमनाथ बैद्य रॉय ने कहा कि संस्थान विश्वस्तरीय और किफायती तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाना, बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना संस्थान की प्राथमिकताओं में शामिल है. इन प्रयासों से आने वाले वर्षों में आईआईटी दिल्ली की गुणवत्ता और वैश्विक पहचान और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि संस्थान रैंकिंग को लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने निरंतर प्रयासों का परिणाम मानता है.
विषयवार रैंकिंग में भी दम
मार्च 2026 में जारी क्यूएस विषयवार रैंकिंग में भी आईआईटी दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन किया था. संस्थान के कई इंजीनियरिंग विषय दुनिया के शीर्ष 50 विषयों में शामिल हुए थे. विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, रासायनिक इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जैसे विषयों ने शीर्ष 50 में जगह बनाई. वहीं इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में आईआईटी दिल्ली को दुनिया में 36वां स्थान मिला था, जिससे वह इस क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान बना रहा.
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