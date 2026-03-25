QS World Rankings 2026: IIT दिल्ली का दमदार प्रदर्शन, टॉप 50 में शामिल हुए ये 5 विषय
IIT दिल्ली न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.
Published : March 25, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. आईआईटी दिल्ली ने 'QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026' की सब्जेक्ट रैंकिंग में पांच प्रमुख इंजीनियरिंग विषयों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल ने दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाई है. इसके साथ ही संस्थान ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी श्रेणी में भारत के नंबर-एक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है.
पिछले वर्ष की तुलना में हुआ सुधार
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने 36वीं रैंक के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 44वें, कंप्यूटर साइंस 45वें, केमिकल इंजीनियरिंग 48वें और सिविल इंजीनियरिंग 50वें स्थान पर रहा. 2025 की रैंकिंग में जहां केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही टॉप-50 में शामिल थी, वहीं 2026 में पांच विषयों का इस सूची में आना आईआईटी दिल्ली की प्रगति को दर्शाता है. पिछले साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 47वें, मैकेनिकल 61वें, कंप्यूटर साइंस 64वें, केमिकल 93वें और सिविल इंजीनियरिंग 51-100 की श्रेणी में थे.
मेहनत और गुणवत्ता का मिला सम्मान
आईआईटी दिल्ली के डीन (प्लानिंग) और हेड, रैंकिंग सेल प्रो. सोमनाथ वैद्य रॉय ने कहा कि संस्थान छात्रों को विश्वस्तरीय और किफायती शिक्षा प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि भले ही रैंकिंग किसी संस्थान की सभी गतिविधियों को पूरी तरह नहीं दर्शाती, लेकिन यह उस मेहनत और समर्पण की पहचान है जो संस्थान के शिक्षक, शोधकर्ता और छात्र मिलकर करते हैं.
विभागों की उपलब्धियों ने बढ़ाया गौरव
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष प्रो. शंकर प्रकाश ने कहा कि विभाग ने पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाते हुए प्रयोगशालाओं को उन्नत किया है. VLSI डिजाइन और छात्र-नवाचार प्रयोगशालाओं ने इस क्षेत्र में नई दिशा दी है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हेड डॉ. पी.एम.वी. सुब्बाराव ने कहा कि विभाग ने इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ-साथ AI आधारित तकनीकों को अपनाकर शोध और विकास में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं.
कंप्यूटर साइंस के हेड प्रो. नवीन गर्ग ने कहा विभाग ने प्रतिभाशाली फैकल्टी और छात्रों को आकर्षित किया है. पाठ्यक्रम में लचीलापन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश ने विभाग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है. केमिकल इंजीनियरिंग के हेड प्रो. अनुराग राठौर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में उद्योगों से मिली फंडिंग, पेटेंट्स में बढ़ोतरी और शोध प्रकाशनों ने विभाग को मजबूत बनाया है. सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग के हेड प्रो. वसंत मत्सागर ने कहा कि विभाग ने AI, ड्रोन तकनीक और रोबोटिक्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया है.
अन्य विषयों में भी टॉप-100 में जगह
आईआईटी दिल्ली ने केवल इंजीनियरिंग में ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेटा साइंस और AI तथा मिनरल एंड माइनिंग (51-100) रैंक में रहे. वहीं, नैचुरल साइंसेज में एनवायरनमेंटल साइंसेज (78), मैटेरियल साइंस (64) और गणित (86) शामिल हैं. सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट में बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज (71) तथा स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च (51-100) ने भी टॉप-100 में स्थान मिला.
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