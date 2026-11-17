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QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027: आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया देश में पहला स्थान, वैश्विक रैंकिंग में भी मिली जगह

आईआईटी दिल्ली का देश में पहला स्थान. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2027 में भारत में पहला स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही IIT दिल्ली दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हो गया है. वैश्विक स्तर पर संस्थान को 194वीं रैंक मिली है.

पिछले साल के मुकाबले IIT दिल्ली ने अपनी रैंकिंग में 11 स्थान का सुधार किया है. वहीं, एशिया में भी संस्थान ने पांच पायदान की छलांग लगाते हुए 19वां स्थान हासिल किया है. संस्थान का सस्टेनेबिलिटी स्कोर भी 83.1 से बढ़कर 86.5 हो गया है. IIT दिल्ली ने इस उपलब्धि के पीछे स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण से जुड़े शोध कार्यों को अहम बताया है.