QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027: आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया देश में पहला स्थान, वैश्विक रैंकिंग में भी मिली जगह
दुनिया के शीर्ष संस्थानों आईआईटी दिल्ली के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) को भी मिली जगह
Published : November 17, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2027 में भारत में पहला स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही IIT दिल्ली दुनिया के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हो गया है. वैश्विक स्तर पर संस्थान को 194वीं रैंक मिली है.
पिछले साल के मुकाबले IIT दिल्ली ने अपनी रैंकिंग में 11 स्थान का सुधार किया है. वहीं, एशिया में भी संस्थान ने पांच पायदान की छलांग लगाते हुए 19वां स्थान हासिल किया है. संस्थान का सस्टेनेबिलिटी स्कोर भी 83.1 से बढ़कर 86.5 हो गया है. IIT दिल्ली ने इस उपलब्धि के पीछे स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ग्रीन मोबिलिटी और पर्यावरण से जुड़े शोध कार्यों को अहम बताया है.
पिछले साल 205वें स्थान पर था IIT दिल्ली
IIT दिल्ली ने QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में संस्थान ने वैश्विक स्तर पर 194वां स्थान हासिल किया है. वर्ष 2026 में IIT दिल्ली 205वें स्थान पर था. इस तरह एक साल में संस्थान ने 11 स्थान का सुधार किया है. एशिया की रैंकिंग में भी संस्थान का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. पिछले साल के मुकाबले पांच स्थान ऊपर पहुंचकर IIT दिल्ली ने 19वां स्थान हासिल किया है. संस्थान के कुल सस्टेनेबिलिटी स्कोर में भी सुधार दर्ज किया गया है. वर्ष 2026 में यह स्कोर 83.1 था, जो 2027 में बढ़कर 86.5 हो गया है.
स्वच्छ ऊर्जा और जल संरक्षण पर फोकस
IIT दिल्ली अपने परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दे रहा है. इसके साथ ही ऊर्जा दक्षता पर भी काम किया जा रहा है, जिससे बिजली की खपत को कम किया जा सके.
जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और उपयोग किए गए पानी के दोबारा उपयोग जैसी पहल की जा रही हैं. वहीं, कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने, कंपोस्टिंग और रीसाइक्लिंग के जरिए कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा रहा है. संस्थान ग्रीन मोबिलिटी को भी प्रोत्साहित कर रहा है. IIT दिल्ली ने लंबे समय के लिए नेट जीरो वाटर यूज और जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का लक्ष्य रखा है. इसका उद्देश्य पानी के उपयोग को टिकाऊ बनाना और लैंडफिल में पहुंचने वाले कचरे को शून्य तक लाना है.
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2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य पर शोध
पर्यावरण संरक्षण के लिए IIT दिल्ली केवल अपने परिसर में बदलाव नहीं कर रहा, बल्कि जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शोध को भी आगे बढ़ा रहा है. संस्थान सर्कुलर इकोनॉमी, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषयों पर काम कर रहा है. इस साल IIT दिल्ली और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की है. इसके अलावा संस्थान के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के नेतृत्व में नेट जीरो इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है.
इसके लिए श्मिट साइंसेज के साथ साझेदारी की गई है. परियोजना के तहत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अलग-अलग तकनीकी विकल्पों और संभावित रास्तों का अध्ययन किया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जेएनयू ने 2023 के बाद पहली बार दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में वापसी की है.
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