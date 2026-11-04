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एशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी से बाहर हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली की रैंकिंग में भी गिरावट

IIT दिल्ली की रैंकिंग छह पायदान नीचे खिसक गई है. वहीं DU एशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी से बाहर हो गया, QS ने जारी की सूची

Delhi University
दिल्ली विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2026 at 10:31 AM IST

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नई दिल्ली: एशिया की प्रमुख यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में इस बार भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल IIT दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को रैंकिंग में झटका लगा है. IIT दिल्ली की रैंकिंग छह पायदान नीचे खिसक गई है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय एशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी की सूची से बाहर हो गया है. हालांकि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी स्थिति बेहतर की है. क्यूएस (QS) की ओर से जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति सामने आई है. इस सूची में IIT दिल्ली देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान बना हुआ है, लेकिन एशिया के स्तर पर इसकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी पिछले साल के मुकाबले नुकसान हुआ है.

IIT दिल्ली की रैंकिंग 59 से गिरकर 66 पर पहुंची
IIT दिल्ली की एशिया रैंकिंग में इस साल सात स्थान की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले साल संस्थान 59वें स्थान पर था, जबकि इस बार इसे 66वीं रैंक मिली है. इसके बावजूद IIT दिल्ली भारतीय संस्थानों में सबसे आगे बना हुआ है.

दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप-100 की सूची से बाहर
दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप-100 की सूची से बाहर (ETV Bharat)
दिल्ली विश्वविद्यालय टॉप-100 की सूची से बाहरदिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी इस बार रैंकिंग अच्छी नहीं रही. QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में DU को 106वां स्थान मिला है. पिछले साल विश्वविद्यालय 95वें स्थान पर था. इस तरह विश्वविद्यालय टॉप-100 की सूची से बाहर हो गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय देश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल है. यहां देशभर से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आते हैं. ऐसे में एशिया की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में जगह नहीं बना पाना विश्वविद्यालय के लिए एक अहम चुनौती माना जा रहा है.
IIT दिल्ली की रैंकिंग 59 से गिरकर 66 पर पहुंची
IIT दिल्ली की रैंकिंग 59 से गिरकर 66 पर पहुंची (ETV Bharat)
JNU और जामिया की रैंकिंग में सुधारदिल्ली के दो अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है. JNU ने अपनी रैंकिंग में दो स्थान का सुधार करते हुए एशिया में 128वीं रैंक हासिल की है. वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थिति में भी सुधार हुआ है. विश्वविद्यालय पिछले साल 197वें स्थान पर था, जबकि इस बार 183वें स्थान पर पहुंच गया है.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया 197वें से 183वें स्थान पर पहुंचा
जामिया मिल्लिया इस्लामिया 197वें से 183वें स्थान पर पहुंचा (ETV Bharat)
JNU और जामिया की रैंकिंग में सुधार
JNU और जामिया की रैंकिंग में सुधार (ETV Bharat)
टॉप-100 में भारत के छह संस्थानएशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी की सूची में भारत के कुल छह संस्थानों ने जगह बनाई है. इनमें पांच IIT शामिल हैं. वहीं, टॉप-200 में भारत के 21 और टॉप-500 में कुल 67 उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं.इसे भी पढ़ें
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