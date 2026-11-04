एशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी से बाहर हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली की रैंकिंग में भी गिरावट
IIT दिल्ली की रैंकिंग छह पायदान नीचे खिसक गई है. वहीं DU एशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी से बाहर हो गया, QS ने जारी की सूची
Published : November 4, 2026 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: एशिया की प्रमुख यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में इस बार भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल IIT दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को रैंकिंग में झटका लगा है. IIT दिल्ली की रैंकिंग छह पायदान नीचे खिसक गई है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय एशिया की टॉप-100 यूनिवर्सिटी की सूची से बाहर हो गया है. हालांकि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपनी स्थिति बेहतर की है. क्यूएस (QS) की ओर से जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति सामने आई है. इस सूची में IIT दिल्ली देश का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान बना हुआ है, लेकिन एशिया के स्तर पर इसकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी पिछले साल के मुकाबले नुकसान हुआ है.
IIT दिल्ली की रैंकिंग 59 से गिरकर 66 पर पहुंची
IIT दिल्ली की एशिया रैंकिंग में इस साल सात स्थान की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले साल संस्थान 59वें स्थान पर था, जबकि इस बार इसे 66वीं रैंक मिली है. इसके बावजूद IIT दिल्ली भारतीय संस्थानों में सबसे आगे बना हुआ है.
News Alert! IIT Delhi continue's to be India's highest ranked university but slips 7 positions: QS Asia University Rankings India remains Asia's second most represented higher education system, next to China: QS Rankings https://t.co/qr0Mc5edJL— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
- जामिया के बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों का हल्लाबोल! 11 छात्रों का निलंबन वापस नहीं हुआ तो करेंगे भूख हड़ताल
- दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को ABVP निकालेगी छात्र मार्च, 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने का दावा
- JNU पीएचडी दाखिला: NET श्रेणी के उम्मीदवारों का इंटरव्यू स्थगित, JRF और GATE वालों को राहत