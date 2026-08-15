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चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, ड्रोन से छोड़े गए आंसू गैस के गोले

कौमी इंसाफ मोर्चा ने स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. पुलिस ने वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

Qaumi Insaaf Morcha protest
Qaumi Insaaf Morcha protest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 15, 2026 at 2:59 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 4:53 PM IST

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चंडीगढ़: कौमी इंसाफ मोर्चा ने स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया. अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पंजाब लोकभवन की तरफ कूच किया. कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया था.

चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन: चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से मोहाली बॉर्डर पर तीन लेयर बैरिकेडिंग की गई. बेरिकेड्स को आपस में वेल्डिंग करके जोड़ा गया. कंटीले तार भी बेरिकेड्स पर लगाए गए, इसके बावजूद भी कौमी इंसाफ मोर्चा ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की.

चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल: कौमी इंसाफ मोर्चा का मार्च जब मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचा, तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की. इस दौरान सुरक्षा बलों और कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारियों के बीच खूब हंगामा हुआ. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पहले वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. फिर आंसू गैस का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा.

आंसू गैस छोड़ी गई , प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव: प्रदर्शनकारियों नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए. प्रदर्शनकारियों ने बेरीकेडिंग तोड़ने की कोशिश की. उसके बाद आंसू गैस चलाई गई. ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया.

"कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई" (ETV Bharat)

"कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई": चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि आज कौमी इंसाफ़ मोर्चा की तरफ से पंजाब लोक भवन की तरफ मार्च का ऐलान किया गया था लेकिन हमने उसकी अनुमति उनको नहीं दी थी. इसके बाद उन्होंने जब चंडीगढ़ में एंटर करने की कोशिश की और दो लेयर बेरीकेडिंग के तोड़ दिए, उसके बाद हमने नॉन लीथल फोर्स का इस्तेमाल करके उनको पीछे खदेड़ा. प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया है. इस घटना में हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है. कुछ लोग चंडीगढ़ में भी घुसे थे जिन्हें डिटेन किया गया है. सिमरनजीत मान को भी डिटेन किया गया है. सबका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है.

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Last Updated : August 15, 2026 at 4:53 PM IST

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