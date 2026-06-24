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रास लाफान हादसे में 12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम ने शोक जताया

नई दिल्ली: कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में एलएनजी फैसिलिटी में हुए दुखद धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में बातचीत की जानकारी दी और घटना के बाद संपर्क करने और संवेदना व्यक्त करने के लिए कतर के नेता का आभार जताया. बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कतर में रह रहे और काम कर रहे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कतर पीड़ित परिवारों का समर्थन करने में एकजुट हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी को फिर से दोहराया.

पोस्ट में लिखा, 'मैं कतर के रास लफ़्फ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दुखद हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर उनके फ़ोन कॉल और संवेदना के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद देता हूं. हम दोनों उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं.'

इसमें आगे कहा गया, 'भारत और कतर अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और एक-दूसरे के साथ एकजुटता से खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं.' इससे पहले सोमवार को दोहा में भारतीय दूतावास ने कहा कि रविवार रात कतर में रास लफ़्फ़ान घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. कतर के अधिकारियों का हवाला देते हुए दूतावास ने कहा कि घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें सही मेडिकल इलाज मिल रहा है.

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कल रात रास लाफान में हुई घटना में दुर्भाग्य से 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.' इसमें आगे कहा गया,'कतर के अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि घटना में घायल हुए सभी लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है.'