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रास लाफान हादसे में 12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम ने शोक जताया

पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए कतर के नेता का आभार जताया. दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

Qatar Amir condolences
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 9:51 AM IST

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नई दिल्ली: कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में एलएनजी फैसिलिटी में हुए दुखद धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में बातचीत की जानकारी दी और घटना के बाद संपर्क करने और संवेदना व्यक्त करने के लिए कतर के नेता का आभार जताया. बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कतर में रह रहे और काम कर रहे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कतर पीड़ित परिवारों का समर्थन करने में एकजुट हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी को फिर से दोहराया.

पोस्ट में लिखा, 'मैं कतर के रास लफ़्फ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दुखद हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर उनके फ़ोन कॉल और संवेदना के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद देता हूं. हम दोनों उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं.'

इसमें आगे कहा गया, 'भारत और कतर अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और एक-दूसरे के साथ एकजुटता से खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं.' इससे पहले सोमवार को दोहा में भारतीय दूतावास ने कहा कि रविवार रात कतर में रास लफ़्फ़ान घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई. कतर के अधिकारियों का हवाला देते हुए दूतावास ने कहा कि घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें सही मेडिकल इलाज मिल रहा है.

दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कल रात रास लाफान में हुई घटना में दुर्भाग्य से 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है. हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.' इसमें आगे कहा गया,'कतर के अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि घटना में घायल हुए सभी लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है.'

सोमवार को एक अपडेटेड बयान में कतरएनर्जी ने पुष्टि की कि विस्फोट और उसके बाद लगी आग में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 66 अन्य का इलाज चल रहा है. कंपनी ने कहा कि घायलों में से किसी की भी हालत जानलेवा नहीं है. पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, कतरएनर्जी ने कहा कि मरने वाले भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि घायलों में कतर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, केन्या, घाना, तंजानिया, नाइजीरिया और नेपाल के नागरिक शामिल थे.

बयान में कहा गया, 'कतरएनर्जी उन लोगों के परिवारों, दोस्तों और साथियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है जिनकी जान चली गई, और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती है. कतरएनर्जी इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को पूरा समर्थन देने का वादा करती है.'

कंपनी ने जोर देकर कहा कि यह घटना एक ऑपरेशनल दुर्घटना थी और यह तोड़-फोड़ या किसी शत्रुतापूर्ण हरकत का नतीजा नहीं थी. कतरएनर्जी के अनुसार, बरजान गैस फैसिलिटी में जरूरी मेंटेनेंस के कारण दिसंबर 2025 से ही प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद था और घटना से सिर्फ़ दो दिन पहले ही इसे दोबारा शुरू किया गया था.

कतरएनर्जी ने कहा कि उसकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने कतर के सिविल डिफेंस के साथ मिलकर तेजी से आग पर काबू पाया और उसे बुझाया. कंपनी ने यह भी कहा कि बरजान फैसिलिटी और आस-पास के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का आकलन करने का काम चल रहा है. कंपनी ने आगे कहा कि धमाके और आग से उसकी एलएनजी फैसिलिटी, रास लाफान पोर्ट, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन और एक्सपोर्ट क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है.

कंपनी ने कहा, 'इस धमाके और आग के बावजूद कतरएनर्जी की एलएनजी फैसिलिटी, रास लाफ़ान पोर्ट, अन्य लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन और एक्सपोर्ट क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है.' धमाके की वजह का पता लगाने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- कतर के प्रमुख गैस निर्यात बंदरगाह पर हुए विस्फोट में भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत: ऊर्जा मंत्री

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