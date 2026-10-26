हिमाचल की कार में घुसा अजगर, अंबाला में बोनट से खींचकर निकाला बाहर, घंटों की मशक्कत में छूटा पसीना
हरियाणा के अंबाला के परशुराम नगर में सड़क पर घूमता विशाल अजगर लोगों के डर से कार के बोनट में जा घुसा.
Published : October 26, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:55 PM IST
अंबाला : हिमाचल से अंबाला पहुंची एक गाड़ी में बिन बुलाया मेहमान घुस गया जिसके बाद आधी रात को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल अंबाला के परशुराम नगर में सड़क पर घूमता एक विशाल अजगर अचानक लोगों की नजर में आया. भीड़ से घबराकर अजगर एक खड़ी गाड़ी के बोनट में जा घुसा. इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू का ऐसा ऑपरेशन, जो करीब तीन घंटे तक चला. गाड़ी खोलनी पड़ी, बैटरी तक निकालनी पड़ी, तब कहीं जाकर अजगर को बाहर निकाला जा सका.
गाड़ी के बोनट में घुसा अजगर : रात के सन्नाटे में सड़क पर घूमते विशाल अजगर को देखकर लोग सहम उठे. पूरा मामला अंबाला के परशुराम नगर का है. रात के समय जब लोग घरों से बाहर निकले, तो सड़क पर अजगर को देखकर उनके होश उड़ गए. लोगों की भीड़ बढ़ी, तो अजगर ने खुद को बचाने के लिए पास खड़ी एक गाड़ी के बोनट में पनाह ले ली. गाड़ी हिमाचल प्रदेश से अंबाला आई थी. इसके बाद अजगर को बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन गया.
अजगर को निकालने के लिए करनी पड़ी मशक्कत : अजगर को निकालने के लिए वन विभाग को सूचना दी गई जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अजगर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए करीब तीन घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. गाड़ी के हिस्सों को खोलना पड़ा. यहां तक कि उसकी बैटरी भी निकालनी पड़ी. काफी प्रयासों के बाद आखिरकार अजगर को गाड़ी से बाहर निकाला गया. पूरे मामले की जानकारी देते हुए वाइल्डलाइफ डिपार्मेंट के सदस्य भरत ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक अजगर सड़क पर दिखाई दिया है जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उस रेस्क्यू किया गया है जिसको अब सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा.
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