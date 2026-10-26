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हिमाचल की कार में घुसा अजगर, अंबाला में बोनट से खींचकर निकाला बाहर, घंटों की मशक्कत में छूटा पसीना

हिमाचल की कार में घुसा अजगर ( ETV Bharat )

अंबाला : हिमाचल से अंबाला पहुंची एक गाड़ी में बिन बुलाया मेहमान घुस गया जिसके बाद आधी रात को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल अंबाला के परशुराम नगर में सड़क पर घूमता एक विशाल अजगर अचानक लोगों की नजर में आया. भीड़ से घबराकर अजगर एक खड़ी गाड़ी के बोनट में जा घुसा. इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू का ऐसा ऑपरेशन, जो करीब तीन घंटे तक चला. गाड़ी खोलनी पड़ी, बैटरी तक निकालनी पड़ी, तब कहीं जाकर अजगर को बाहर निकाला जा सका.

गाड़ी के बोनट में घुसा अजगर : रात के सन्नाटे में सड़क पर घूमते विशाल अजगर को देखकर लोग सहम उठे. पूरा मामला अंबाला के परशुराम नगर का है. रात के समय जब लोग घरों से बाहर निकले, तो सड़क पर अजगर को देखकर उनके होश उड़ गए. लोगों की भीड़ बढ़ी, तो अजगर ने खुद को बचाने के लिए पास खड़ी एक गाड़ी के बोनट में पनाह ले ली. गाड़ी हिमाचल प्रदेश से अंबाला आई थी. इसके बाद अजगर को बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन गया.

हिमाचल की कार में घुसा अजगर (ETV Bharat)