आंध्र प्रदेश सरकार ने सीनियर IPS अधिकारी सुनील कुमार का निलंबन बढ़ाया, जानें क्या है पूरा मामला
सरकार का मानना है कि अगर सुनील कुमार का निलंबन हटाया जाता है, तो जांच पर असर और सबूतों से छेड़छाड़ का भी खतरा है.
Published : February 23, 2026 at 1:38 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी और आंध्र प्रदेश सीआईडी विभाग के पूर्व प्रमुख पीवी सुनील कुमार पर लगा निलंबन एक बार फिर बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव के विजयानंद की तरफ से रविवार को जारी आदेश में यह कहा गया है
मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सस्पेंशन (निलंबन) तब तक जारी रहेगा जब तक उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले खत्म नहीं हो जाते या जब तक वे 30 जून को रिटायर (जो भी पहले हो) नहीं हो जाते.
मुख्य सचिव के विजयानंद ने कहा कि यह फैसला सुनील कुमार पर लगे निलंबन के 24 फरवरी को खत्म होने के संदर्भ में लिया गया है. 18 फरवरी को हुई रिव्यू कमिटी की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार पीवी सुनील कुमार का सस्पेंशन बढ़ाया जा रहा है. सरकार का मानना है कि अगर निलंबन हटाया जाता है, तो जिस केस में वह आरोपी हैं, उसकी जांच पर असर पड़ने की संभावना है, साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ का भी खतरा है.
निलंबन के विस्तार से जुड़े आदेश में कहा गया है कि, सुनील कुमार गुंटूर नगरमपलेम पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में मुख्य आरोपी हैं. यह केस एक शिकायत पर दर्ज किया गया था कि विधान सभा के डिप्टी स्पीकर के रघुरामकृष्ण राजू को सीआईडी की हिरासत में लिया गया था. उन्हें टॉर्चर किया गया और जब वे नरसापुरम के सांसद थे, तब उनकी हत्या की कोशिश की गई थी. हालांकि वे इस केस में जांच अधिकारी के सामने पेश हुए, लेकिन उन्होंने कोई तथ्य नहीं बताए और सवालों के जवाब देने से बचते रहे.
इसमें आगे कहा गया कि इस मामले में उस समय के सीआईडी डीआईजी एम सुनील नायक से आगे की जांच होनी चाहिए. टॉर्चर के पीछे की बड़ी साज़िश की जांच और राजू को पीटने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की पहचान अभी भी बाकी है. रिव्यू कमिटी इस नतीजे पर पहुंची कि अगर इस अवस्था पर निलंबन हटाया जाता है, तो वह अपने असर से मामलों की जांच और ट्रायल को प्रभावित कर पाएगा, साथ ही सबूतों और सबूतों से छेड़छाड़ भी कर पाएगा, इसलिए पीवी सुनील कुमार का निलंबन बढ़ाने का फैसला किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि, वाईएसआरसीपी राज में सीआईडी विभाग के प्रमुख रहे सुनील कुमार ने एग्रीगोल्ड पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार से मिले पैसे का गलत इस्तेमाल किया. उन्होंने कामेपल्ली तुलसीबाबू के साथ मिलकर तेलंगाना के शादनगर में एग्रीगोल्ड की जमीन खरीदने वालों को धमकाया और उनसे बहुत सारा पैसा वसूला. आदेश में कहा गया है कि, राजू की शिकायत की एसीबी जांच अभी भी चल रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे, रोहित शौर्य और हर्ष, सुनीलकुमार के पैसे से दुबई में रियल एस्टेट और होटल का बिजनेस कर रहे हैं.
गवाहों की जांच और अलग-अलग विभाग से दस्तावेज इकट्ठा करना अभी पूरा नहीं हुआ है. सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनील कुमार की टिप्पणी पर नियमित जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. आदेश में कहा गया है कि इन सब बातों पर विचार करने के बाद पीवी सुनील कुमार का निलंबन बढ़ाया जा रहा है.
वाईएसआरसीपी के शासनकाल में सुनील कुमार सीआईडी विभाग प्रमुख और फायर विभाग के डायरेक्टर जनरल थे. उन्हें शुरू में 2 मार्च, 2025 को सस्पेंड किया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वे राज्य सरकार से बिना इजाजत लिए अक्सर विदेश यात्रा पर जाते थे. वे दूसरे मौकों पर एक देश जाने की इजाजत लेकर दूसरे देश की यात्रा करते थे. बाद में, निलंबन को 28 अगस्त, 2025 तक और फिर इस साल 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया. उस समय के खत्म होने को देखते हुए, रिव्यू कमिटी ने हाल ही में बैठक की और उनका निलंबन बढ़ा दिया.
