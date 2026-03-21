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तिवारी के बाद नॉटऑउट पारी की ओर धामी, टूट रही बदलते चेहरे और अधूरे कार्यकाल की परंपरा

उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पारी प्रदेश को स्थिर नेतृत्व की तरफ लेकर जा रही है. जानिए कैसे. किरणकांत शर्मा की रिपोर्ट...

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सीएम पुष्कर सिंह धामी के चार साल पूरे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 7:35 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्षों का राजनीतिक इतिहास एक ऐसे दौर की कहानी है, जहां सत्ता की निरंतरता से ज्यादा नेतृत्व परिवर्तन हावी रहा है. 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अबतक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है. 2017 में चुनी गई बीजेपी सरकार में त्रिवेंद्र सिंह इस उपबल्धि को छूते, उससे पहले ही 2021 में उनके कार्यकाल को चार साल पूरे होने से पहले ही नेतृत्व परिवर्तन हो गया. हालांकि, अब उम्मीद बढ़ गई है. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि एनडी तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी ही ऐसे दूसरे नेता होंगे, जो अपना मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करेंगे.

अधिकतर मुख्यमंत्री नहीं कर पाए अपना कार्यकाल पूरा: वैसे देखा जाए तो पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी के बाद प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री का अगर सबसे लंबा कार्यकाल अगर रहा है तो वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ही है. उत्तराखंड के राजनीति इतिहास के पन्नों को अगर खंगाल कर देखा जाए तो अधिकतर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा ही नहीं कर पाए.

नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल: यदि किसी एक नेता का कार्यकाल स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक बनकर सामने आता है तो वह हैं नारायण दत्त तिवारी. नारायण दत्त तिवारी ने 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक 5 साल 5 दिन का कार्यकाल पूरा किया. यह न केवल उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि राज्य में स्थिर शासन संभव है.

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उत्तराखंड को 25 साल में 11 मुख्यमंत्री मिले. (ETV Bharat)

सीएम धामी को चार साल का कार्यकाल पूरा: फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नारायण दत्त तिवारी के बाद मौजूद सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल सबसे लंबा होगा. वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दोनों सरकारों का कार्यकाल मिलाकर 04 साल 08 महीने 17 दिन का हुआ है.

उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर एक नजर: राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली अंतरिम सरकार बीजेपी की बनी. बीजेपी ने नित्यानंद स्वामी को प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया. हालांकि, वो भी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए और बीजेपी ने उन्हें 11 महीने 20 दिन बाद ही पद से हटा दिया. इसके बाद बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को सीएम बनाया. भगत सिंह कोश्यारी का भी अंतरिम सरकार में कार्यकाल मात्र चार महीने का ही रहा.

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उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का इतिहास. (ETV Bharat)

2002 में पहली बार चुनाव हुए थे: इसके बाद साल 2002 में प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता में आई. कांग्रेस ने एनडी तिवारी को सीएम बनाया. एनडी तिवारी उत्तराखंड के अबतक के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया. ऐसा नहीं है कि एनडी तिवारी को भी पार्टी की अंदरूनी राजनीति या बगावत का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन उनके अनुभव के सामने कोई टिक नहीं पाया और यही कारण था कि वो अपनी सरकार को पांच साल तक चलाने में कामयाब रहे.

बीजेपी ने पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदले: उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी का कार्यकाल एक मानक के रूप में देखा जाता है. वहीं 2007 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी सत्ता में आई.

भुवन चंद्र खंडूड़ी भी नहीं कर पाए कार्यकाल पूरा: इस बार बीजेपी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी को सीएम बनाया, लेकिन दो साल के भीतर ही भुवन चंद्र खंडूड़ी भी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार गए. आखिर में बीजेपी हाईकमान ने भुवन चंद्र खंडूड़ी से सीएम की कुर्सी छीन ली और रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बनाया. इस तरह भुवन चंद्र खंडूड़ी सिर्फ दो साल 108 दिन ही सीएम बन पाए.

बीजेपी हाईकमान ने निशंक को भी दिया झटका: खंडूड़ी को हटाकर सीएम की कुर्सी पर बैठे रमेश पोखरियाल निशंक भी ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं भोग पाए. 2 साल 75 दिन के अंदर ही बीजेपी ने निशंक से भी सीएम की कुर्सी वापस ले ली और फिर से प्रदेश की जिम्मेदारी भुवन चंद्र खंडूड़ी को दी. भुवन चंद्र खंडूड़ी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने 2012 का चुनाव लड़ा. भुवन चंद्र खंडूड़ी का दूसरी कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहा है.

2012 में कांग्रेस सत्ता में आई: 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर टक्कर हुई. किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था. वहीं भुवन चंद्र खंडूड़ी खुद भी कोटद्वार से चुनाव हार गए थे. बाद में गठबंधन का गठजोड़ करने में कांग्रेस सफल रही है. प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनी थी. कांग्रेस ने इस बार विजय बहुगुणा को प्रदेश की कमान सौंपी थी.

केदारनाथ आपदा में नहीं ठीक पाई विजय बहुगुणा की कुर्सी: विजय बहुगुणा का कार्यकाल भी सही चल रहा था. इसी बीच जून 2013 में केदारनाथ आपदा आई. केदारनाथ आपदा की लहर में विजय बहुगुणा की कुर्सी भी टिक नहीं पाई. विजय बहुगुणा पर कई गंभीर आरोप लगे. इसी वजह से पार्टी के अंदर विजय बहुगुणा को सीएम के पद से हटाने की मांग हुई. कांग्रेस हाईकमान ने भी पार्टी के अदरुनी माहौल को देखते हुए विजय बहुगुणा की जगह हरीश रावत को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया. यानी विजय बहुगुणा सिर्फ एक साल 324 महीने ही सीएम बन रहे.

हरीश रावत दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए: विजय बहुगुणा के बाद हरीश रावत करीब 3 साल 45 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. हालांकि, उन्हें भी अपने ही पार्टी के विधायकों के बागवती तेवर का सामना भी करना है. कई कांग्रेस के कई विधायक बागवत कर बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसी बीच उत्तराखंड में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा था, लेकिन हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो गए थे.

त्रिवेंद्र सिंह रावत को करना पड़ा बागवत का सामना: 2017 में चौथी बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए. इस बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने. पहले तीन साल त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकाल के काफी अच्छे गए. तब माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एनडी तिवारी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, जो पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन चार साल पूरा होने से करीब 9 दिन पहले ही हाईकमान के आदेश पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा.

तीरथ सिंह रावत तीन महीने ही सीएम रहे: त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 3 साल 356 दिन ही सीएम बने रहे. बताया जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ फसलों और विधायकों की नाराजगी के कारण हाईकमान को इस तरह का फैसला लेना पड़ा. त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद बीजेपी ने तत्कालीन पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया. लेकिन तीरथ सिंह रावत से भी पार्टी ने 115 दिनों में इस्तीफा ले लिया.

उस समय संवैधानिक बाध्यताओं और राजनीतिक परिस्थितियों ने एक बार फिर यह दिखाया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर बने रहना आसान नहीं है. इसके बाद बीजेपी ने दो बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया, जो अभी तक बरकार है.

सीएम धामी का पहला कार्यकाल 262 दिन का रहा: 2017 बीजेपी सरकार का तीसरी चार्ज पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया गया. वो तब केवल खटीमा से बीजेपी विधायक थे. सीएम धामी का ये पहला कार्यकाल 262 दिन का रहा है. इसके बाद 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए. बीजेपी ने 2022 में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा और बीजेपी को जीत भी मिली. हालांकि, सीएम रहते हुए भी पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे. लेकिन हाईकमान का भरोसा उन पर कायम था और 2022 में फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया. यह कदम बीजेपी की रणनीति में बदलाव का संकेत था, जिसमें पार्टी ने बार-बार नेतृत्व बदलने की परंपरा से हटकर स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता दी. हालांकि, उपचुनाव में धामी को चंपावत सीट से जीत मिली.

प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था, जब कोई सरकार रिपीट हुई हो. वरना राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस. लेकिन 2017 के बाद 2022 में बीजेपी के लगातार दो बार अपनी जीत दर्ज कराई.

एनडी तिवारी के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल: 23 मार्च 2022 से 21 मार्च 2026 तक पुष्कर सिंह धामी 3 साल 363 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के 3 साल 356 दिन के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है. इस लिहाज से वह तिवारी के बाद उत्तराखंड के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं.

राजनीतिक संकेत क्या बदली है भाजपा की कार्यशैली: राजनीतिक जानकार राजीव नयन बहुगुणा इस बारे में बेहद सधी हुई बात कहते हैं,

बीजेपी ने उत्तराखंड में पहले कई बार नेतृत्व परिवर्तन को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. निशंक ,कोशियारी, खंडूड़ी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जैसे कई उदाहरण हमारे पास हैं. हालांकि 2022 के बाद पार्टी ने इस रणनीति में बदलाव किया है और धामी के नेतृत्व को निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया है. इसके पीछे संगठन के साथ बेहतर तालमेल, युवा नेतृत्व को बढ़ावा और स्थिर शासन का संदेश देने की कोशिश जैसे कारण माने जा रहे हैं
- राजीव नयन बहुगुणा, राजनीतिक जानकार -

राजीव नयन बहुगुणा बताते हैं कि नारायण दत्त तिवारी का पांच साल का कार्यकाल कितना चुनौती भरा था, वो सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही जानते थे. मुख्यमंत्री रहते हुए नारायण दत्त तिवारी का कांग्रेस में कई बार विरोध हुआ, फिर कोई उनकी कुर्सी नहीं हिला पाया.

इस सरकार (सीएम धामी) की बात की जाए तो किसी विधायक की नाराजगी, मंत्री का रूठना-मनाना या विरोध सामने नहीं आया है. ये बताता है कि अब राजनीति में मैनेजमेंट बेहद जरूरी है. तालमेल बहुत जरुरी है. मिलना बेहद जरूरी है, वो अपने हो या पराएं. कुछ मामले में अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क और असर साफ दिखेगा. यही कारण है कि बीजेपी इस बार कुछ भी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दे रही है. अब कैबिनेट विस्तार के बाद परिस्थितियों धामी के लिए और भी मजबूत हो गई हैं.
- राजीव नयन बहुगुणा, राजनीतिक जानकार -

कांग्रेस और बीजेपी क्या कहती है:

मीडिया की बार-बार इस तरह की खबरें चलाता या पूछता रहा था कि कुछ परिवर्तन होने वाला है. हमारी सरकार राज्य में बेहद बेहतर काम कर रही है और ये सिलसला आगे भी जारी रहेगा.
- महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड -

धामी के कार्यक्राल की तुलना तिवारी से करना सही नहीं. मौजूदा समय में जो हुड़दंग सरकार में हो रहा है, उससे राज्य लगातार रो रहा है. बस कुर्सी बचाई जा रही है. कुछ नहीं आगे-आगे देखो क्या होता है.
- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता -

बहरहाल, स्थिति बता रही है कि अब सीएम धामी उस मुकाम के बेहद करीब हैं, जहां पांच साल का कार्यकाल पूरा कर वह राज्य की राजनीति में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं. हालांकि, ये 4 साल उनके लिए भले ही सार्वजनिक तौर पर चुनौतीपूर्ण न हो, लेकिन विवादों और कई मुद्दों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. फिर उसमें हेट स्पीच का मामला हो या फिर राज्य के क्राइम का स्तर.

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