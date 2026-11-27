स्पेशल सेशन पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा- परिसीमन में बदलाव संविधान पर आघात
जयराम बोले-सरकार अब विधेयक को पारित करने के लिए 'सुपर-दागदार दो-तिहाई बहुमत' हासिल करने की उम्मीद में एक विशेष सत्र की घोषणा की.
Published : November 27, 2026 at 7:11 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने संविधान दिवस पर मोदी सरकार पर डिलिमिटेशन पर संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाने के प्लान पर तीखा हमला किया और इस कदम को 'संविधान का अपमान और हमला' बताया.
अपने एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में सीनियर कांग्रेस नेता ने इस विवाद को अप्रैल 2026 तक वापस ले जाते हुए कहा कि सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की शाम को डिलिमिटेशन बिल को सार्वजनिक किया था जिसे 17 अप्रैल 2026 की रात को संसद में सफलता नहीं मिली.
उन्होंने तर्क दिया कि आम सहमति और आवश्यक संवैधानिक सीमा तक पहुंचने में विफल रहने के बाद विधेयकों को अपना 'सुखद भाग्य' मिला है. उन्होंने लिखा, '14 अप्रैल, 2026 को अंबेडकर जयंती की शाम को मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयकों को सार्वजनिक कर दिया था, जिनका 17 अप्रैल, 2026 की रात को हश्र हुआ.'
जयराम रमेश ने सत्तारूढ़ सरकार पर उस झटके के बाद आंकड़े जुटाने की कोशिश में 'ऑपरेशन लोटस के 105 दिन' खर्च करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 'सुपर-दागदार दो-तिहाई बहुमत' हासिल करने की उम्मीद में एक विशेष सत्र की घोषणा कर रही है.
रमेश ने आगे लिखा, 'ऑपरेशन लोटस के 105 दिनों के बाद, अब संविधान दिवस पर मोदी सरकार एक स्पेशल सेशन की घोषणा कर रही है, इस उम्मीद में कि उसे संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए अपनी सुपर-दागी दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगी.'
संविधान दिवस पर जोर फिर से शुरू करने के औचित्य पर सवाल पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या संसदीय गणित का इस्तेमाल करके ऐसे कदम को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करने से ज़्यादा संवैधानिक ढांचे का अपमान हो सकता है. उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए पूछा, 'क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और हमला हो सकता है?'
कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि डिलिमिटेशन से राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए. उसने कोई भी नया प्रस्ताव लाने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ पारदर्शी सलाह-मशविरा करने की मांग की है.
दूसरी ओर सरकार का कहना है कि डिलिमिटेशन और उससे जुड़े संवैधानिक नियम- जो पब्लिक डिबेट में पार्लियामेंट्री ताकत बढ़ाने और महिला रिजर्वेशन लागू करने से जुड़े हैं-जरूरी हैं और उसने दक्षिणी राज्यों को उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में भरोसा दिलाने की कोशिश की है.