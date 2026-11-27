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स्पेशल सेशन पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा- परिसीमन में बदलाव संविधान पर आघात

कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने संविधान दिवस पर मोदी सरकार पर डिलिमिटेशन पर संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाने के प्लान पर तीखा हमला किया और इस कदम को 'संविधान का अपमान और हमला' बताया.

अपने एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में सीनियर कांग्रेस नेता ने इस विवाद को अप्रैल 2026 तक वापस ले जाते हुए कहा कि सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की शाम को डिलिमिटेशन बिल को सार्वजनिक किया था जिसे 17 अप्रैल 2026 की रात को संसद में सफलता नहीं मिली.