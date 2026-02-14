ETV Bharat / bharat

AI में भारत का डंका, बना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत; इंडिया इम्पैक्ट समिट से खुलेंगे इंवेस्टमेंट-रोजगार के अवसर

भारत का एआई उद्योग कितना बड़ा: स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में लगभग 33% लोगों को AI तकनीक में नौकरी मिल रही है. जो दुनिया के मुकाबले में सबसे अधिक है. इसके अलावा टेक्नोलॉजी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं. भारत में लगभग 18 लाख स्टार्टअप्स हैं. पिछले वर्ष लॉन्च हुए लगभग 89% नए स्टार्टअप्स ने अपनी सेवाओं में एआई का उपयोग किया.

इंडिया AI समिट के 7 चक्र, 3 सूत्र: इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 7 चक्रों पर आधारित होगा. जिसमें तीन सूत्रों लोग, ग्रह, प्रगति के जरिए वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और समावेशी एआई के लिए योग्य नीति बनाने पर जोर दिया जाएगा.

नीति आयोग की रिपोर्ट 'समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई' (अक्टूबर 2025) में विभिन्न सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को सशक्त बनाने की एआई की क्षमता पर बल दिया गया है.

MeitY के अंतर्गत इंडिया एआई मिशन ने इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए 10 भारतीय एआई स्टार्टअप्स का चयन किया है. यह एक ग्लोबल कार्यक्रम है, जिसमें विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप कैंपस, पेरिस स्थित स्टेशन एफ और यूरोप के शीर्ष क्रम के बिजनेस स्कूल, एचईसी पेरिस भी सहयोग कर रहा है. इसके जरिए भारत के एआई को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी.

रिपोर्ट बताती है कि एआई प्रतिभा, मजबूत अनुसंधान क्षमताओं, जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, निवेश और आर्थिक प्रभाव, बुनियादी ढांचे और नीति एवं शासन में भारत ने बेहतर काम करके ये उपलब्धि हासिल की है. इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स के तहत, सरकार एआई अनुसंधान और प्रशिक्षण में 500 पीएचडी शोधार्थियों, 5,000 स्नातकोत्तर छात्रों (Master's Student) और 8,000 स्नातक छात्रों (Graduation Students) को सहायता कर रही है.

भारत में AI की वर्तमान स्थिति: स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की एक रिपोर्ट के अनुसार, AI में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है. यह रैंकिंग AI सेक्टर में भारत के तेज विकास को दर्शाती है. भारत में लगभग 33% हायरिंग इस क्षेत्र में बढ़ी है जो इसे दुनिया में आगे रखता है. रिपोर्ट में 2017 से 2024 तक एआई के विकास और नवाचार का आकलन किया गया है.

इंडिया आएंगे 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति: विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि AI समिट में 100 से अधिक देशों के करीब 35 हजार लोग शामिल होंगे. इनमें 20 देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं. इसके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री समिट में हिस्सा लेंगे. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे.

सरकार की ओर से भी बार-बार कहा जाता रहा है कि AI को बड़े पैमाने पर एक्सेस, इन्क्लूजन और इक्विटी को सपोर्ट करना चाहिए. AI इम्पैक्ट समिट को दिलचस्प बनाने वाली बात इसमें शामिल स्टेकहोल्डर्स हैं. फ्रंटियर AI डेवलपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, रेगुलेटर्स, रिसर्चर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स समिट का हिस्सा होंगे.

इंडिया के लिए AI इम्पैक्ट समिट क्यों जरूरी: AI समिट भारत के लिए बहुत सही समय पर हो रहा है. दरअसल, भारत में हेल्थकेयर, शिक्षा, गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में पॉलिसी बनाने वाले इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का टूल नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने वाला मान रहे हैं.

समिट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी X पर पोस्ट किया है कि सभी के साथ मिलकर हम बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे. UPI सिर्फ एक एप नहीं है, बल्कि ये Policy, Process और Delivery के शानदार Convergence का प्रमाण है. आईए, ETV Bharat Explainer में समझते हैं कि AI समिट से भारत को क्या लाभ मिलने वाला है? आने वाले समय में भारत में AI का क्या स्वरूप होगा?

दरअसल, AI के विकास, नवाचार और उपयोग के मामले में अमेरिका-चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत के रूप में बनकर उभरा है. यही कारण है कि दुनिया में इस नई तकनीक को और विस्तार देने के लिए दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट-2026 (Global AI Impact Summit) होने जा रहा है. जिसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO समेत 35 हजार से अधिक एक्सपर्ट शामिल होंगे.

हैदराबाद: समय के चक्र में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. इसी के तहत एक समय था जब इंटरनेट और मोबाइल फोन के व्यापक उपयोग ने समाज को बदल दिया. अब इसी राह पर AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) है. देश में एआई का तेजी से विस्तार हो रहा है और मौजूदा स्थिति का दुनिया में डंका बज रहा है.

भारत का एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर: भारत में कनाडा ने 24 लाख डॉलर के एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज देने की घोषणा की है. जबकि चीन ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 47.5 अरब डॉलर का फंड दिया है. फ्रांस ने एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 109 अरब यूरो, भारत ने 12 लाख डॉलर देने का वादा किया है. सऊदी अरब की प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस 100 अरब डॉलर का निवेश कर रही है.

इंडस्ट्रीयल रोबोट बनाने में वृद्धि: IFR की रिपोर्ट के अनुसार, सात देशों ने 2022 से 2023 तक इंडस्ट्रीयल रोबोट बनाने में वृद्धि की है. सबसे अधिक वृद्धि दर वाले देशों में भारत (59%), यूनाइटेड किंगडम (51%) और कनाडा (37%) शामिल हैं. सबसे अधिक गिरावट वाले देशों में ताइवान (-43%), फ्रांस (-13%), जापान और इटली (-9%) शामिल हैं.

AI सेक्टर में भारत की चुनौतियां: एआई तकनीक के तेज विकास के बावजूद भारत को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है. इनमें एजेंटिक एआई भी शामिल है. इसके अलावा कंप्यूटिंग शक्ति, विशाल डेटासेट और किफायती क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच बड़ी चुनौती है. दरअसल, एआई मॉडल्स को विशाल प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज की आवश्यकता होती है.

भारत में उच्च-स्तरीय जीपीयू, बड़े पैमाने पर क्लाउड सेवाएं और सुरक्षित डेटा एक्सेस महंगे और सीमित हैं. इसके साथ ही भारत में एआई विशेषज्ञों की कमी है. यहां के इंजीनियर सॉफ्टवेयर में तो निपुण हैं, लेकिन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और जनरेटिव एआई आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी है. भारत में डेटा केंद्रों के कारण पर्यावरण पहले से ही प्रभावित हो रहा है. बड़े डेटा केंद्रों के कूलेंट जल-आधारित होते हैं.

आईबीएम की 2025 में जारी 'कॉस्ट ऑफ ए डेटा ब्रीच' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डेटा ब्रीच की औसत लागत अब तक के उच्चतम स्तर 220 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक) पर पहुंच गई. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि वैश्विक स्तर पर एआई को अपनाना एआई सुरक्षा और शासन की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है.

भारत में AI का भविष्य: भारत सरकार कई प्रोजेक्ट्स के जरिए AI तकनीक में निवेश कर रहा है. इसका उद्देश्य एक मजबूत एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना, नए आईडियाज को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा करेगी. विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से लेकर स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने तक, सरकार का दृष्टिकोण नीति, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को समान रूप से समाहित करता है.

भारत एआई मिशन: केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में भारत एआई मिशन को मंजूरी दी, जिसके लिए पांच वर्षों में 10,371.92 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. यह मिशन भारत को AI के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

इस मिशन के शुभारंभ के बाद से देश के कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है. 10,000 जीपीयू के प्रारंभिक लक्ष्य से भारत ने अब 38,000 जीपीयू का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे विश्व स्तरीय एआई संसाधनों तक किफायती पहुंच संभव हो पाई है.

एआई उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence): सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और कृषि में AI के नए-नए शोधों को प्रोत्साहित करने के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence (CoE)) स्थापित किए हैं. बजट 2025 में शिक्षा के लिए चौथे सीओई की घोषणा की गई. इन केंद्रों के जरिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी संस्थान एक साथ मिलकर स्केलेबल एआई समाधान विकसित कर सकेंगे. इसके साथ ही, युवाओं को उद्योग से संबंधित एआई कौशल से लैस करने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं.

सरकारी कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग: सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें आवश्यक एआई कौशल हासिल करने और नीति निर्माण एवं शासन में उनका उपयोग करने में मदद मिलेगी. वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनिश्चित करता है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र एआई-संचालित भविष्य के लिए तैयार रहे.

भारत के अपने AI मॉडल

सर्वम एआई, स्मार्ट आधार सेवाएं: बेंगलुरु स्थित कंपनी सर्वम एआई उन्नत एआई अनुसंधान को व्यावहारिक शासन समाधानों में बदल रही है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ साझेदारी में, यह जनरेटिव एआई का उपयोग करके आधार सेवाओं को अधिक स्मार्ट और सुरक्षित बना रही है. अप्रैल 2025 में, सर्वम एआई को भारत के सॉवरेन एलएलएम इकोसिस्टम के निर्माण की मंजूरी मिली, जो सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने और डिजिटल विश्वास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक ओपन-सोर्स मॉडल है.

भाषिनी एक एआई-संचालित प्लेटफॉर्म है जो कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद और टॉक उपकरण उपलब्ध कराकर भाषा की बाधाओं को दूर करता है. यह लोगों को डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है, भले ही वे पढ़ने या लिखने में सहज न हों. जून 2025 में डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने सार्वजनिक रेलवे प्लेटफार्मों पर बहुभाषी एआई समाधानों को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. भाषिनी 20 भारतीय भाषाओं पर काम करता है और 350 से अधिक एआई मॉडल को एकीकृत करता है. भारतजेन एआई, बहुभाषी एआई मॉडल: 2 जून 2025 को भारतजेन शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया भारतजेन एआई स्वदेशी रूप से विकसित पहला मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है. यह 22 भारतीय भाषाओं पर टेक्स्ट, वॉक और इमेज के जरिए काम करता है. घरेलू डेटासेट का उपयोग करके निर्मित भारतजेन, भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है और स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को भारतीय जरूरतों के अनुरूप एआई समाधान बनाने के लिए एक मंच देता है.

बजट 2026 में AI को वित्त मंत्री ने क्या दिया: केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है. साथ ही उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इस चरण का उद्देश्य तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए कुशल वर्क फोर्स तैयार करना है, जिससे भारत में एआई कंप्यूटिंग का आधार मजबूत हो सके.

शिक्षा से रोजगार और उद्यम की मुहिम: केंद्रीय बजट में 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के लिए एक उच्च-स्तरीय स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने का काम करेगी. साथ ही एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी करेगी और उपाय बताएगी.

डेटा सेंटर सेवा के लिए विदेशी कंपनियों को कर में छूट: केंद्रीय बजट में भारत से डेटा सेंटर सेवाएं लेने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर छूट देने का प्रस्ताव है, जो वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं. ऐसी कंपनियां भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेंगी. जहां भारत में डेटा सेंटर सेवा प्रदाता एक संबंधित इकाई है, वहां लागत पर 15 प्रतिशत की सुरक्षित छूट का भी प्रस्ताव है.

AI का उपयोग कहां-कहां हो रहा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का प्रयोग भारत में स्वास्थ्य सेवा और कृषि से लेकर शिक्षा, शासन और जलवायु पूर्वानुमान तक में हो रहा है. इसके अलावा दैनिक जीवन के हर पहलू में इसका प्रयोग हो रहा है. AI डॉक्टरों को बीमारियों का तेजी से इलाज करने में मदद करता है. किसानों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता करता है. छात्रों की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है. साथ ही शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार और मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी से लेकर अदालती फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने तक में AI का प्रयोग हो रहा है.

