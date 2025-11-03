ETV Bharat / bharat

उत्तरकाशी में 11 हजार फीट की ऊंचाई पर साइकिलिंग कर पूर्णिमा ने बनाया रिकॉर्ड, साहसिक पर्यटन में नई पहल

उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में साइकिलिंग कर पूर्णिमा ने बनाया रिकॉर्ड, साइकिलिंग से साहसिक पर्यटन की दिशा में रखा नया कदम

Cyclist Purnima
दयारा बुग्याल में साइकिलिंग करतीं पूर्णिमा (फोटो सोर्स- Purnima)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 3, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: समुद्र तल से करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में रैथल गांव की पूर्णिमा ने पहली बार साइकिलिंग कर रिकॉर्ड बनाया है. पूर्णिमा ने करीब साढ़े आठ किलो वजनी साइकिल के साथ ही रैथल से दयारा तक आठ किमी का ट्रैक पूरा किया. इसके बाद दयारा के नोरी का डेरु, कुंती का सेरू से लेकर बकरिया टॉप तक करीब दस किमी क्षेत्र में साइकिलिंग की. इस तरह का यह पहला प्रयास है.

पूर्णिमा ने दयारा बुग्याल में साइकिलिंग कर साहसिक पर्यटन की दिशा में की नई पहल: बता दें कि उत्तरकाशी में पर्यटन विकास की असीम संभावनाओं को समेटे दयारा बुग्याल में रैथल की बेटी पूर्णिमा ने साइकिलिंग कर साहसिक पर्यटन की दिशा में नया कदम रखा है. पूर्णिमा ने रैथल से दयारा बुग्याल 11 हजार फीट की ऊंचाई पर साइकिलिंग कर दयारा में नई पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

दयारा बुग्याल में साइकिलिंग कर पूर्णिमा ने बनाया रिकॉर्ड (वीडियो सोर्स- Purnima)

रैथल गांव की रहने वाली हैं पूर्णिमा: शीतकालीन पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल में अब तक स्कीइंग व ट्रैकिंग जैसे आयोजन हुए हैं, लेकिन साइकिलिंग जैसा कोई आयोजन नहीं हुआ. दयारा बुग्याल के बेस कैंप वाले रैथल गांव निवासी 24 वर्षीय पूर्णिमा ने पिछले हफ्ते दयारा बुग्याल में साइकिलिंग कर साहसिक पर्यटन की दिशा में नई पहल की.

Cyclist Purnima
साइकिल लेकर दयारा पहुंचीं पूर्णिमा (फोटो सोर्स- Purnima)

पैराग्लाइडिंग पायलट भी हैं पूर्णिमा: पूर्णिमा अभी तक कई माउंटेन की चढ़ाई कर चुकी हैं. हाल में ही उन्होंने ब्लैक पीक की चढ़ाई की है. पूर्णिमा एक पैराग्लाइडिंग पायलट भी हैं. पूर्णिमा बताती हैं कि बचपन से ही उसे कुछ अलग करने का सपना था. इसी वजह से साहसिक खेल को चुना. एक सपना बुग्याल में साइकिलिंग करना भी था. जिसे हाल में पूरा किया है.

Cyclist Purnima
पुश अप करतीं पूर्णिमा (फोटो सोर्स- Purnima)

"पूर्णिमा ने पहली बार साइकिलिंग की है, जो यह संदेश देता है कि बेटियां किसी से कम नहीं है. पूर्णिमा के बुग्याल में साइकिल चलाने से किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं हुआ है. पूर्णिमा के पिता कुंदन खेती बाड़ी का काम करते हैं. जबकि, वो चार भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं."- महेंद्र पोखरियाल, पूर्व प्रधान, नटीण गांव

दयारा बुग्याल में मनाया जाता है बटर फेस्टिवल: बता दें कि दयारा बुग्याल में हर साल अढूंडी उत्सव (बटर फेस्टिवल) मनाया जाता है. जिसे 'दयारा बुग्याल पर्यटन समिति' और रैथल गांव समेत आसपास के ग्रामीण भाद्रपद माह की संक्रांति के दिन मनाते हैं. ग्रामीण यहां पर दूध-दही, मक्खन की होली खेलते हैं. वहीं, राधा-कृष्ण बने पात्र दही की हांडी को फोड़कर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं. इस दौरान वन देवियों और देवताओं को दूध-दही भोग लगाया जाता है.

Cyclist Purnima
दयारा बुग्याल (फोटो सोर्स- Purnima)

सावन मास में बुग्यालों में मवेशियों के साथ ग्रामीण दूध-दही, मक्खन जमा करते हैं. इसके बाद दही की हांडी तैयार करते हैं. जिसे कृष्ण-राधा के पात्र तोड़कर अढूंडी का शुभारंभ करते हैं. इस बार दयारा बुग्याल में अढूंडी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल धराली आपदा के चलते अपने तय समय से 20 दिन बाद मनाया गया.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND DAYARA BUGYAL CYCLING
RAITHAL VILLAGE CYCLIST PURNIMA
दयारा बुग्याल में साइकिलिंग
उत्तरकाशी साइकिलिस्ट पूर्णिमा
CYCLING IN DAYARA BUGYAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.