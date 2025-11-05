ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया में सनसनी, BSP नेता की संदिग्ध मौत, बेटी-पत्नी की भी गई जान

BSP नेता की संदिग्ध मौत,पप्पू यादव ने घटना की जांच की मांग की ( Etv Bharat )