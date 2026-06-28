ETV Bharat / bharat

बिहार के इस घर में छिपा है 500 साल पुराना राज, ताड़ के पत्तों पर दर्ज है आपका इतिहास!

विद्यानंद झा संभाल रहे 500 वर्ष पुरानी विरासत : पूर्णिया जिले के विद्वान पंडित विद्यानंद झा (मोहन झा) वर्षों से 500 वर्ष पुराने ताड़पत्रों और बांस पत्र पर लिखी मिथिला की दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण कर रहे हैं. इन दस्तावेजों में मिथिला की पारिवारिक वंशावली, सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित हैं. लाल, पीले और सफेद कपड़ों में सहेजकर रखी गई ये पांडुलिपियां आज भी अतीत की जीवंत गवाही देती हैं.

ताड़पत्र लेखन की सदियों पुरानी परंपरा : ताड़ के पेड़ की पत्तियों को विशेष प्रक्रिया से सुखाकर, चिकना बनाकर और संरक्षित करके उन पर नुकीले औजार से लेखन किया जाता था. बाद में अक्षरों को स्पष्ट करने के लिए प्राकृतिक रंग या कालिख का उपयोग किया जाता था. भारत के कई हिस्सों, विशेषकर मिथिला, ओडिशा, केरल और दक्षिण भारत में ताड़पत्र पर ज्ञान-संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है. नमी, धूल, कीट और समय के प्रभाव से ये पांडुलिपियां धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं, इसलिए इनका संरक्षण अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है.

क्या होती है पांडुलिपि और क्या है इसका महत्व : ऐसी पांडुलिपियां देश की सबसे मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहरों में गिनी जाती हैं. बिहार के पूर्णिया जिले में एक विद्वान इन्हीं दुर्लभ धरोहरों को नई जिंदगी देने में जुटे हैं. पांडुलिपि वह दस्तावेज होती है, जिसे छपाई तकनीक आने से पहले हाथ से लिखा जाता था. भारत में हजारों वर्षों तक ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े और अन्य प्राकृतिक माध्यमों पर लेखन की परंपरा रही. इन पांडुलिपियों में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, इतिहास, साहित्य, सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक वंशावली जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सुरक्षित रखी जाती थीं.

पूर्णिया : मानव सभ्यता का इतिहास केवल पत्थरों, मंदिरों और स्मारकों में ही नहीं, बल्कि उन पांडुलिपियों में भी जीवित है, जिनमें सदियों पहले समाज, संस्कृति और ज्ञान को शब्दों में ढालकर सुरक्षित रखा गया था. भारत में कागज के व्यापक उपयोग से पहले ताड़पत्र, भोजपत्र और बांस से बने विशेष पत्रों पर धार्मिक ग्रंथ, राजकीय अभिलेख, वंशावली और साहित्य लिखा जाता था. आज ये दस्तावेज इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए अतीत को समझने का महत्वपूर्ण आधार हैं.

पंडित विद्यानंद झा, ताड़पत्र पांडुलिपि संरक्षक (ETV Bharat)

''लाल, पीले और सफेद कपड़ों में सहेज कर रखे गए ताड़पत्र की पांडुलिपियों में मिथिला का इतिहास छिपा है, ये पारिवारिक वंशावली और सामाजिक परंपराओं का दस्तावेज है. पूर्णिया के विद्वान पंडित विद्यानंद झा पिछले कई वर्षों से इन दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करने में जुटे हैं. वे न सिर्फ इन्हें सुरक्षित रख रहे हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से डिजिटलीकरण भी कर रहे हैं, ताकि यह धरोहर समय के साथ नष्ट न हो.''- पंडित विद्यानंद झा, ताड़पत्र पांडुलिपि संरक्षक

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

डिजिटलीकरण से भविष्य के लिए सुरक्षित हो रही धरोहर : विद्यानंद झा केवल इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं हैं. वे आधुनिक तकनीक की मदद से उनका डिजिटलीकरण भी कर रहे हैं, ताकि समय के साथ इन दुर्लभ दस्तावेजों के नष्ट होने का खतरा कम हो और शोधकर्ता तथा आने वाली पीढ़ियां इस विरासत तक पहुंच सकें. संरक्षण के दौरान वे सफाई, नमी से बचाव और सावधानीपूर्वक स्कैनिंग जैसी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं.

ताड़पत्र लेखन की सदियों पुरानी परंपरा (ETV Bharat)

''ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपियों को संरक्षित करना आसान काम नहीं है. नमी, धूल और समय के प्रभाव से ये धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. ऐसे में पंडित विद्यानंद झा विशेष सावधानी के साथ इनकी सफाई, संरक्षण और स्कैनिंग का कार्य कर रहे हैं. इतिहास और संस्कृति को बचाने के इस प्रयास की चर्चा अब जिले से बाहर भी होने लगी है.'' - निरंजन झा, स्थानीय जानकर और आकाशवाणी उद्घोषक

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने किया सम्मानित : मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के इस प्रयास को देखते हुए पूर्णिया जिला प्रशासन ने पंडित विद्यानंद झा को सम्मानित भी किया है. उनका कार्य अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास और संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है.

जिला प्रशासन ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

'सरकारी सहयोग से और मजबूत होगा संरक्षण अभियान' : आकाशवाणी पूर्णिया के उद्घोषक और स्थानीय जानकार निरंजन झा का मानना है कि विद्यानंद झा का कार्य केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का अभियान है. उनका कहना है कि यदि सरकार तकनीकी और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराए तो इन दुर्लभ पांडुलिपियों का वैज्ञानिक संरक्षण और व्यापक डिजिटलीकरण संभव हो सकेगा.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बिहार की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा प्रयास : डिजिटल युग में जहां अनेक प्राचीन दस्तावेज समय के साथ नष्ट हो रहे हैं, वहीं पूर्णिया के विद्यानंद झा अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत सेतु तैयार कर रहे हैं. 500 वर्ष पुराने ताड़पत्रों और बांस पत्रों पर दर्ज मिथिला की वंशावली, परंपराएं और सांस्कृतिक इतिहास को डिजिटल रूप देकर वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत सुरक्षित कर रहे हैं. यह प्रयास केवल मिथिला की पहचान को संरक्षित नहीं करता, बल्कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है.

ये भी पढ़ें- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शरत प्रधान की कला के मुरीद हुए मुकेश अंबानी, ₹20 लाख में खरीदी ताड़पत्र की ऐतिहासिक पेंटिंग