ETV Bharat / bharat

'आज मुझे मार देगा..' पप्पू यादव को एक ही दिन में 4 बार हत्या की धमकी

पटना: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सुबह से उन्हें 4 बार धमकी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि आज मुझे मार देंगे, मुझे समझ नहीं आता कि किस बात को लेकर माफी मांगू. सांसद ने इशारों-इशारों में बीजेपी नेताओं को लेकर कहा कि चोरी आप लोग कर रहे हो, आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और मैं माफी मांगू, क्यों?

बजरंग दल और वीएचपी के नाम पर कॉल: पप्पू यादव ने कहा कि फोन करने वाले कहते हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से बोल रहा हूं. तुम बाहर निकलो, तुमको मार देंगे. तुम माफी मांगो. अभद्र टाइप के कालनेमी साधु कहते हैं कि पप्पू यादव का सिर काटकर लाओ. घर में घुसकर मारो. सुबह से लगातार फोन पर इस तरह की धमकी मिल रही है. सांसद ने कहा कि कुछ देर पहले ही डॉक्टर को दिखाने गए थे, इसी दौरान मुझे मार देता.

चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन: पप्पू यादव ने कहा कि मेरा सीधा सवाल है, मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं. हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए, किसी को गाली नहीं दी. हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया. विपक्ष के नेता चंदा चोरी के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए. इन लोगों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम और अब राम मंदिर सभी जगह चंदा चोरी की. जो लोग कल हमला करने के लिए आए थे, उनकी योगी जी (उत्तर प्रदेश सीएम) समेत अन्य नेताओं के साथ फोटो है और वह बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है. मेरा सवाल है कि इसे मारने के लिए किसने भेजा.