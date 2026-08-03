'आज मुझे मार देगा..' पप्पू यादव को एक ही दिन में 4 बार हत्या की धमकी
सांसद पप्पू यादव ने सुबह से चार बार धमकी मिलने की बात कही है. दिल्ली में उन पर चाकू से हमले की कोशिश भी हुई.
Published : August 3, 2026 at 11:56 AM IST
पटना: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सुबह से उन्हें 4 बार धमकी मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि आज मुझे मार देंगे, मुझे समझ नहीं आता कि किस बात को लेकर माफी मांगू. सांसद ने इशारों-इशारों में बीजेपी नेताओं को लेकर कहा कि चोरी आप लोग कर रहे हो, आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और मैं माफी मांगू, क्यों?
बजरंग दल और वीएचपी के नाम पर कॉल: पप्पू यादव ने कहा कि फोन करने वाले कहते हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से बोल रहा हूं. तुम बाहर निकलो, तुमको मार देंगे. तुम माफी मांगो. अभद्र टाइप के कालनेमी साधु कहते हैं कि पप्पू यादव का सिर काटकर लाओ. घर में घुसकर मारो. सुबह से लगातार फोन पर इस तरह की धमकी मिल रही है. सांसद ने कहा कि कुछ देर पहले ही डॉक्टर को दिखाने गए थे, इसी दौरान मुझे मार देता.
PM साहब और गृह मंत्री जी— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) August 2, 2026
बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है?
यूपी के CM और डिप्टी CM के साथ वाले
इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया।
बताइये आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर कालनेमि
ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन-कौन हैं क्या आपका
भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है?नहीं तो कार्रवाई हो pic.twitter.com/CIhD6Zr2A2
चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन: पप्पू यादव ने कहा कि मेरा सीधा सवाल है, मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं. हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए, किसी को गाली नहीं दी. हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया. विपक्ष के नेता चंदा चोरी के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए. इन लोगों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम और अब राम मंदिर सभी जगह चंदा चोरी की. जो लोग कल हमला करने के लिए आए थे, उनकी योगी जी (उत्तर प्रदेश सीएम) समेत अन्य नेताओं के साथ फोटो है और वह बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है. मेरा सवाल है कि इसे मारने के लिए किसने भेजा.
दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला: रविवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पप्पू यादव पर हमला किया गया. पप्पू यादव के समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों ने चाकू के साथ एक युवक को पकड़ा. इसके बाद उसकी पिटाई कर दी. दरअसल, इस हमले के पीछे संसद में हुए हालिया प्रदर्शन को कारण बताया जा रहा है. मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर नाटकीय तरीके से प्रदर्शन किया था.
Pics of the person who allegedly tried to attack the Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, while the latter was holding a press conference at his residence in Delhi. pic.twitter.com/9yXRbR8IX1— ANI (@ANI) August 2, 2026
सनातन संगठनों ने दर्ज कराया केस: पप्पू यादव भगवा कपड़ा पहने हुए चंदा मांग रहे थे और दान पेटी के चढ़ावे को अपनी जेब में रख रहे थे. पप्पू यादव के इस तरह के प्रदर्शन को लेकर सनातन धर्म के संगठनों ने दिल्ली समेत कई अलग-अलग राज्यों में पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया. पप्पू यादव का कहना है कि तब से उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है. इसका उदाहरण रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला.
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