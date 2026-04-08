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जगन्नाथ मंदिर में बाहरी रत्न भंडार की गिनती शुरू, अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे... भक्त बाहर से करेंगे दर्शन

देवी-देवताओं के दैनिक उपयोग के आभूषणों की सूची तैयार करने का कार्य 48 वर्षों में पहली बार 25 मार्च को शुरू हुआ था. पहले, हर सदस्य से यह वादा लिया गया था कि वे यह सारा काम किसी को नहीं बताएंगे और इसे सीक्रेट रखेंगे. इस काम में मंदिर के बोनिया सेवक, बैंकों के सुनार और RBI के अधिकारी, रत्न और आभूषण पहचान विशेषज्ञ समेत अधिकृत अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.

गाइडलाइंस के मुताबिक, हर रत्न और गहनों की 3डी मैपिंग की गई है और डिजिटली सूचीबद्ध किया गया है. जो आने वाले दिनों में रत्न और गहनों की गिनती के दौरान बहुत आसानी से किया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि सेवकों, रत्न विशेषज्ञ और सुनारों की एक चयनित टीम ने रत्न भंडार समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरबिंदा पाधी के साथ पूर्वाह्न 11:30 बजे पवित्र रत्न भंडार में प्रवेश किया.

भगवान के अलग-अलग त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले गहने मंदिर के बाहरी रत्न भंडार में रखे जाते हैं. बाहरी रत्न भंडार में रखे रत्नों और जवाहरातों की गिनती का काम आज से शुरू हो गया है, यह गिनती का काम आने वाले दिनों में अलग-अलग चरण में किया जाएगा.

पुरी: ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. 197क से 48 साल बाद, श्रीमंदिर के बाहरी रत्न भंडार में भगवान के रत्नों और जवाहरातों की गिनती का काम बुधवार से शुरू हो गया है.

पूरा काम CCTV की निगरानी में हो रहा है, साथ ही सारे काम की वीडियो और फोटो खींची जा रही है. SOP के मुताबिक, इन्वेंट्री वाले दिन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेम एंड ज्वेलरी को खोला जाएगा और रत्न भंडार सूची का काम पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रत्न और आभूषण को लॉक कर दिया जाएगा और चाबी जिला ट्रेजरी में रखी जाएगी.

पाधी ने बताया, "पहले चरण में, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3डी मैपिंग के माध्यम से प्रलेखित किया गया. दैनिक उपयोग के आभूषणों की एक डिजिटल सूची तैयार की गई और उन्हें धातु के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करके अलग-अलग 'सिंधुकाओं' (रत्न संदूकों) में रखा गया."

श्री जगन्नाथ जी (ETV Bharat)

वर्तमान चरण बाहर रत्न भंडार पर केंद्रित है, जहां त्योहारों के आभूषण और गहने रखे जाते हैं. न्यायमूर्ति रथ ने कहा कि इस सूची में रथों और चार अन्य अवसरों पर प्रयुक्त प्रसिद्ध 'सुना भेष' (स्वर्ण वस्त्र) आभूषण भी शामिल हैं.

ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

वर्ष 1978 की सूची के अनुसार, रत्न भंडार में 111 वस्तुएं हैं, जिनमें 78 सोने से मिश्रित वस्तुएं और 33 चांदी से मिश्रित वस्तुएं शामिल हैं. पाधी ने बताया कि यह सर्वेक्षण 11 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद 13 अप्रैल और 16 से 18 अप्रैल तक अगले सत्र होंगे. उन्होंने कहा कि मंदिर के अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और सुरक्षा कारणों से श्रद्धालु 'बाहर काठा' (बाहरी बैरिकेड) से दर्शन कर सकेंगे.

ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर (ETV Bharat)

कानून मंत्री पृथिराज हरिचंदन ने बताया है कि आने वाली स्नान यात्रा से पहले महाप्रभु के रत्न भंडार की गिनती का काम पूरा हो जाएगा. सभी को उम्मीद है कि, सर्वेक्षण के बाद सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी.

जगन्नाथ संस्कृति शोधकर्ता डॉ. भास्कर मिश्रा की श्रीमंदिर रत्न भंडार पर लिखी किताब में लिखी जानकारी के मुताबिक, आखिरी बार श्रीमंदिर रत्न भंडार में रखे रत्नों की गिनती 1978 में हुई थी. यह काम 13-5-1978 को शुरू हुआ और 23-7-1978 के बीच पूरा हुआ.

ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर (ETV Bharat)

1978 की रत्न भंडार सूची के अनुसार, 367 तरह के सोने के गहनों का वजन 4364 भोरी है. इसी तरह, 231 तरह के चांदी के गहने और पूजा की चीजों का वजन 14,878 भोरी और 6 गवाल है. वहीं, बाहरी गोदाम में अलग-अलग तरह के 79 तरह के सोने के गहने रखे हैं जिनका वजन 8,175 भोरी और 39 तरह की चांदी की चीजें हैं जिनका वजन 4,671 भोरी है.

श्री जगन्नाथ जी की अलौकिक तस्वीर (ETV Bharat)

इसके अलावा, एक गोदाम है जो ठाकुरजी की रोजाना की पूजा के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें 8 तरह के सोने के गहने हैं जिनका वजन 299 भोरी और 1 गवाल है और 23 तरह की चांदी की चीजें हैं जिनका वजन 2603 भोरी और 8 गवाल है. श्रीमंदिर के रत्न भंडार में रत्न (जेमस्टोन) की तीन श्रेणियां हैं. एक तो वो जेमस्टोन जो अंदर के गोदाम में रखे हैं और इस्तेमाल नहीं हुए हैं.

ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

दूसरा, बाहरी ज्वेलरी स्टोर में रखी बाहरी ज्वेलरी में साल भर अलग-अलग रस्मों और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली आभूषण होती है और तीसरा, रोजाना की रस्मों, सेवाओं और पूजा में इस्तेमाल होने वाली ज्वेलरी और पूजा का सामान जो सजावटी आभूषण स्टोर में रखा जाता है. इन तीन श्रेणियों में कुल 454 तरह के सोने और गहने हैं जिनका कुल वजन 12838 भोरी है और 293 तरह के चांदी के सामान हैं जिनका कुल वजन 22153 भोरी है.

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