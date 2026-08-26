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शंकराचार्य को 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर बनी कार्टून फिल्म मंजूर नहीं, कहा- नहीं होनी चाहिए रिलीज

इस बीच, मुक्ति मंडप पंडित सभा ने शंकराचार्य की राय का हवाला देते हुए गजपति महाराज को एक पत्र सौंपा है. इस मामले में, गजपति महाराज के श्रीमंदिर प्रबंधक जगन्नाथ साहू ने मीडिया को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, "महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं परमेश्वर हैं. उन पर कार्टून फिल्म बनाना सही नहीं है. महाप्रभु की परंपराओं, रीति-रिवाजों और इतिहास को तोड़-मरोड़कर फिल्म बनाना उचित नहीं है."

जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, "अगर कोई गलत या तोड़-मरोड़कर बनाई गई कार्टून फिल्म रिलीज होती है, तो इससे जगन्नाथ संस्कृति और सनातन हिंदू संस्कृति पूरी तरह विकृत हो जाएगी. अगर बच्चे इसे देखेंगे, तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी. इससे आने वाले समय में सनातन हिंदू धर्म खतरे में पड़ सकता है. इसलिए, महाप्रभु जगन्नाथ पर बनी कार्टून फिल्मों की रिलीज पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए. महाप्रभु श्री जगन्नाथ पर कोई भी काल्पनिक फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए."

शंकराचार्य ने कहा कि यह कार्टून फिल्म पूरी तरह से शास्त्रों और परंपराओं के खिलाफ है. पुरी गोवर्धन पीठ के प्रमुख जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति में यह बात कही.

पुरी : जगतगुरु शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ पर बनी कार्टून फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि 'एले एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड' की बनाई कार्टून फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में जगन्नाथ संस्कृति विकृत हो जाएगी, अगली पीढ़ी को गलत जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा, "जगन्नाथ संस्कृति को ही नुकसान पहुंचेगा. इसलिए, महाप्रभु पर आधारित किसी भी ऐसे काल्पनिक फिल्म के रिलीज पर रोक लगनी चाहिए जो शास्त्रों के विरुद्ध हो."

पुरी जगन्नाथ मंदिर के सेवायत गणेश्वर महासुआर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "महाप्रभु पर कार्टून फिल्म बनाना सही नहीं है. किसी काल्पनिक कहानी पर फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए. इससे जगन्नाथ संस्कृति विकृत होगी. जगन्नाथ संस्कृति का अवमूल्यन होगा. अगली पीढ़ी को महाप्रभु के बारे में गलत जानकारी मिलेगी. जगतगुरु शंकराचार्य का इस फिल्म की रिलीज पर चिंता जताना सही है. जगन्नाथ महाप्रभु के प्रचार-प्रसार पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, ऐसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए जो शास्त्रों और परंपराओं के विरुद्ध हों. इसलिए, महाप्रभु की परंपरा के विरुद्ध कार्टून फिल्मों की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए.

'एले एनिमेशन' द्वारा श्री जगन्नाथ महाप्रभु पर एक कार्टून फिल्म बनाई गई है. हालांकि, चूंकि इस फिल्म की सामग्री पूरी तरह से काल्पनिक और शास्त्रों के विरुद्ध है, इसलिए गजपति महाराज ने इस फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई थी. इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय में भी मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी. फिर फिल्म निर्माता ने इसे चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीज पर लगी रोक हटा दी. 28 अगस्त को, जब उक्त कार्टून फिल्म की रिलीज की तैयारी चल रही थी, तो सेवायतों और जगन्नाथ प्रेमियों के बीच भारी असंतोष फैल गया. जगन्नाथ प्रेमियों ने मांग की है कि मंदिर प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय से अपने फैसले की समीक्षा करने का आग्रह करे.

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