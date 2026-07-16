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जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, दो श्रद्धालु की मौत, कई लोगों के घायल होने की आशंका

जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया ( ETV Bharat )

पुरी: जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन गुरुवार को पुरी के ग्रैंड रोड (बड़ा डंडा) पर भक्तों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई. खबर के मुताबिक, भीड़ के कारण बेहोश होने से दो लोगों की मौत हो गई. बेहोश व्यक्ति को इलाज के लिए पुरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत का सही कारण का अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने कहा कि मरने वाले की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. आगे की जांच चल रही है. भगदड़ के दौरान एक और शख्स की मौत की खबर है. हालांकि, अधिकारियों ने भी तक दूसरी मौत की पुष्टि नहीं की है. एक और व्यक्ति की भी मौत होने की खबर है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक दूसरी मौत की पुष्टि नहीं की है. पुरी रथ यात्रा

बता दें कि, ओडिशा के पुरी में 9 दिनों तक चलने वाली वार्षिक रथ यात्रा की शुरुआत लागातार बारिश और लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ‘पहंडी’ की रस्म के साथ हुई. 'पहंडी' की रस्म में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के विग्रहों को 12वीं सदी के पुरी मंदिर से रथों तक ले जाया जाता है.